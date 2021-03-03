Новости о коронавирусе 3 марта: в Украине выросла заболеваемость, Техас отказался от масок
В Украине фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Вероятно, это связано с мутациями вируса. В то же время в Украине нет мощностей, чтобы определять различные варианты коронавируса. Вакцинация продолжается, в частности Владимир Зеленский рассказал о своем состоянии после вакцинации. В Техасе отменили ношение масок. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
По состоянию на 3 марта суточный прирост заболевших коронавирусом в Украине – 7 235 больных, из них 429 детей и 319 медработников. В больницы госпитализировали 3 486 пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.
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К сожалению, еще 189 пациентов умерли в результате осложнений. В то же время выздоровели – 5 118 человек.
С начала пандемии в Украине:
- заболели – 1 364 705 жителей;
- выздоровели – 1 182 036 пациентов;
- умерли – 26 397 больных;
Ситуация с тестированием
За прошедшие сутки в Украине провели 85 043 теста на коронавирус: 34 945 из них методом ПЦР, а еще 17 688 – методом ИФА. Также было проведено 32 410 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
В целом по состоянию на 3 марта в стране осуществили 6 983 925 ПЦР-тестирований.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 655 случаев;
- Винницкая область – 577 случаев;
- Волынская область – 211 случаев;
- Днепропетровская область – 238 случаев;
- Донецкая область – 232 случая;
- Житомирская область – 296 случаев;
- Закарпатская область – 479 случаев;
- Запорожская область – 219 случаев;
- Ивано-Франковская область – 640 случаев;
- Киевская область – 427 случаев;
- Кировоградская область – 85 случаев;
- Луганская область – 47 случаев;
- Львовская область – 403 случая;
- Николаевская область – 197 случаев;
- Одесская область – 309 случаев;
- Полтавская область – 148 случаев;
- Ровненская область – 217 случаи;
- Сумская область – 132 случая;
- Тернопольская область – 343 случая;
- Харьковская область – 394 случая;
- Херсонская область – 40 случаев;
- Хмельницкая область – 295 случаев;
- Черкасская область – 130 случаев;
- Черновицкая область – 495 случаев;
- Черниговская область – 59 случаев.
*В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Осложненный коронавирус помолодел, – врач
Источник: Укринформ
Директор Закарпатского центра легочных болезней Василий Скрип сообщил, что коронавирус помолодел не менее чем на 10 лет. Сейчас в реанимациях находятся значительно более молодые люди, чем было в начале пандемии.
На Закарпатье ухудшилась ситуация с коронавирусом. Там фиксируют много тяжелых случаев заболевания среди пациентов возрастом от 50 лет без сопутствующих патологий.
Радуцкий связывает рост заболеваемости COVID-19 в Украине с мутациями вируса
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что рост заболеваемости может быть связан с мутациями вируса.
По его словам, Украина выходит на очередную волну коронавируса. Также рост заболеваемости связан с тем, что люди немного расслабились после ослабленных карантинных ограничений.
Ивано-Франковск просит больше вакцин против COVID-19 и дополнительные кровати
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в прямом эфире одного из телеканалов обратился к Кабинету министров с просьбой помочь городу развернуть дополнительные койки в медицинских учреждениях и предоставить больше вакцин против коронавируса.
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Как чувствует себя Зеленский после вакцинации
Владимир Зеленский провакцинировался от COVID-19 2 марта. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал сегодня, 3 марта, что никаких осложнений у президента не возникло.
Степанов заметил, что имел разговор с Владимиром Зеленским. Президент рассказал ему, что чувствует себя прекрасно и никаких осложнений не заметил.
Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав/ Инфографика 24 канала
Какие штаммы коронавируса свирепствуют в Украине
В Украине сейчас циркулируют европейский, итальянский, испанский штаммы коронавируса. Другие мутации пока не обнаружены. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, Украина направила в немецкую клинику образцы для проверки на новые штаммы коронавируса.
Новости о коронавирусе в мире 3 марта
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 114 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 64 миллионов человек уже выздоровели, но 2 549 752 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
В Нидерландах прогремел взрыв возле центра тестирования
Источник: NOS
В Нидерландах возле центра, где тестируют на коронавирус, 3 марта произошел взрыв. Инцидент произошел в городе Бовенкарспел. О пострадавших не сообщают.
В здании центра для тестирования от мощного удара выбило окна. На месте работают взрывотехники. По предварительной версии специалистов, сработало самодельное взрывное устройство. Его вмонтировали в металлическую трубу снаружи помещения. В центре в это время был охранник, однако, к счастью, он не пострадал.
Техас и Миссисипи отменили маски и карантинные ограничения
Источник: NBC News
Американские штаты Техас и Миссисипи объявили об отмене режима обязательного ношения масок и позволили бизнесу вернуться к привычной работе. В Белом доме осудили такое решение, там считают его ошибочным.
В то же время США являются лидером в мире по количеству больных коронавирусом граждан. По состоянию на 3 марта 2021 года в Соединенных Штатах зафиксировали свыше 29 миллионов случаев заражения COVID-19.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
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