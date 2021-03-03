В Украине фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Вероятно, это связано с мутациями вируса. В то же время в Украине нет мощностей, чтобы определять различные варианты коронавируса. Вакцинация продолжается, в частности Владимир Зеленский рассказал о своем состоянии после вакцинации. В Техасе отменили ношение масок. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 3 марта суточный прирост заболевших коронавирусом в Украине – 7 235 больных, из них 429 детей и 319 медработников. В больницы госпитализировали 3 486 пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.

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К сожалению, еще 189 пациентов умерли в результате осложнений. В то же время выздоровели – 5 118 человек.

С начала пандемии в Украине:

заболели – 1 364 705 жителей;

выздоровели – 1 182 036 пациентов;

умерли – 26 397 больных;

Ситуация с тестированием

За прошедшие сутки в Украине провели 85 043 теста на коронавирус: 34 945 из них методом ПЦР, а еще 17 688 – методом ИФА. Также было проведено 32 410 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

В целом по состоянию на 3 марта в стране осуществили 6 983 925 ПЦР-тестирований.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 655 случаев;

Винницкая область – 577 случаев;

Волынская область – 211 случаев;

Днепропетровская область – 238 случаев;

Донецкая область – 232 случая;

Житомирская область – 296 случаев;

Закарпатская область – 479 случаев;

Запорожская область – 219 случаев;

Ивано-Франковская область – 640 случаев;

Киевская область – 427 случаев;

Кировоградская область – 85 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 403 случая;

Николаевская область – 197 случаев;

Одесская область – 309 случаев;

Полтавская область – 148 случаев;

Ровненская область – 217 случаи;

Сумская область – 132 случая;

Тернопольская область – 343 случая;

Харьковская область – 394 случая;

Херсонская область – 40 случаев;

Хмельницкая область – 295 случаев;

Черкасская область – 130 случаев;

Черновицкая область – 495 случаев;

Черниговская область – 59 случаев.

*В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Осложненный коронавирус помолодел, – врач

Источник: Укринформ

Директор Закарпатского центра легочных болезней Василий Скрип сообщил, что коронавирус помолодел не менее чем на 10 лет. Сейчас в реанимациях находятся значительно более молодые люди, чем было в начале пандемии.

На Закарпатье ухудшилась ситуация с коронавирусом. Там фиксируют много тяжелых случаев заболевания среди пациентов возрастом от 50 лет без сопутствующих патологий.

Радуцкий связывает рост заболеваемости COVID-19 в Украине с мутациями вируса

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что рост заболеваемости может быть связан с мутациями вируса.

По его словам, Украина выходит на очередную волну коронавируса. Также рост заболеваемости связан с тем, что люди немного расслабились после ослабленных карантинных ограничений.

Ивано-Франковск просит больше вакцин против COVID-19 и дополнительные кровати

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в прямом эфире одного из телеканалов обратился к Кабинету министров с просьбой помочь городу развернуть дополнительные койки в медицинских учреждениях и предоставить больше вакцин против коронавируса.

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Как чувствует себя Зеленский после вакцинации

Владимир Зеленский провакцинировался от COVID-19 2 марта. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал сегодня, 3 марта, что никаких осложнений у президента не возникло.

Степанов заметил, что имел разговор с Владимиром Зеленским. Президент рассказал ему, что чувствует себя прекрасно и никаких осложнений не заметил.



Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав/ Инфографика 24 канала

Какие штаммы коронавируса свирепствуют в Украине

В Украине сейчас циркулируют европейский, итальянский, испанский штаммы коронавируса. Другие мутации пока не обнаружены. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, Украина направила в немецкую клинику образцы для проверки на новые штаммы коронавируса.

Какие есть мутации коронавируса: Британская – заразнее других. У нее видоизмененный спаечный белок, который позволяет закрепиться в клетке и проникнуть внутрь.

– заразнее других. У нее видоизмененный спаечный белок, который позволяет закрепиться в клетке и проникнуть внутрь. Южноафриканский и бразильский варианты тоже имеют высокую патогенность, то есть легче вызывают болезнь.

и варианты тоже имеют высокую патогенность, то есть легче вызывают болезнь. Мутация N501 – массово распространена в Южноафриканской республике.

Новости о коронавирусе в мире 3 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 114 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 64 миллионов человек уже выздоровели, но 2 549 752 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

В Нидерландах прогремел взрыв возле центра тестирования Источник: NOS В Нидерландах возле центра, где тестируют на коронавирус, 3 марта произошел взрыв. Инцидент произошел в городе Бовенкарспел. О пострадавших не сообщают. В здании центра для тестирования от мощного удара выбило окна. На месте работают взрывотехники. По предварительной версии специалистов, сработало самодельное взрывное устройство. Его вмонтировали в металлическую трубу снаружи помещения. В центре в это время был охранник, однако, к счастью, он не пострадал. Breaking: Explosion near a Covid 19 screening center in the Netherlands, Bovenkarspel.“An explosion went off at 6:55 am. Windows were destroyed, no injuries. The police are investigating. The perimeter has been cordoned off,” police said in a statement. Video source: @maartenedel pic.twitter.com/e1ygrV7zpa — Paris Broadcast Company (@broadcast_paris) March 3, 2021

Техас и Миссисипи отменили маски и карантинные ограничения

Источник: NBC News

Американские штаты Техас и Миссисипи объявили об отмене режима обязательного ношения масок и позволили бизнесу вернуться к привычной работе. В Белом доме осудили такое решение, там считают его ошибочным.

Отменят большинство карантинных ограничений и возобновят работу предприятий: в Техасе с 10 марта,

в Миссисипи – с 3 марта.

В то же время США являются лидером в мире по количеству больных коронавирусом граждан. По состоянию на 3 марта 2021 года в Соединенных Штатах зафиксировали свыше 29 миллионов случаев заражения COVID-19.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала

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