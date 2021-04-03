В Украине впервые суточное количество инфицированных коронавирусом превысило 20 тысяч. Показатели госпитализации не превышены лишь в трех областях. В Минздраве заявили, что Украина должна изготавливать свою вакцину против коронавируса. Президент Аргентины, который был привит российским "Спутником" получил положительный тест. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине

Ситуация с COVID-19 сложная

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине заболели на коронавирус 20 341 человек, среди них – 809 детей и 473 медработники. Умерли от осложнений болезни 396 пациентов.

Днем ранее Новый эпицентр пандемии, рекордная заболеваемость в Украине

В госпитализации нуждались 5 186 больных с подтвержденным COVID-19 или подозрением на недуг. В то же время выздоровели от коронавируса со вчерашнего дня 9 166 человек.

Лаборатории Минздрава совершили 128 492 тестирований в сутки: методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457. Всего в стране провели 8 297 800 ПЦР-тестов.

За все время пандемии в Украине: заболели – 1 731 971 человек;

выздоровели – 1 342 536 больных;

умерли от осложнений – 34 075 пациентов

Темпы вакцинации

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 18 814 человек. Следовательно, с начала вакцинальной кампании 286 647 человек начали иммунизацию, из них получили 1 дозу – 286 645 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 2 человека.

Прививки проводили 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 пунктами прививки.

По состоянию на 2 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 2 053 случая/ 2 060 прививок;

Винницкая область – 612 случаев / 840 прививок;

Волынская область – 445 случаев / 350 прививок;

Днепропетровская область – 1 433 случая / 1 320 прививок;

Донецкая область – 749 случаев / 570 прививок;

Житомирская область – 642 случая / 810 прививок;

Закарпатская – 393 случая / 440 прививок;

Запорожская область – 754 случая / 930 прививок;

Ивано-Франковская область – 332 случая/ 684 прививки;

Киевская область – 1 366 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область – 144 случая / 480 прививок;

Луганская область – 230 случаев / 390 прививок;

Львовская область – 1 538 случаев/ 1 160 прививок;

Николаевская область – 471 случай / 480 прививок;

Одесская область – 1 521 случай / 830 прививок;

Полтавская область – 774 случая / 860 прививок;

Ровенская область – 690 случаев / 540 прививок;

Сумская область – 825 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область – 673 случая / 420 прививок;

Харьковская область – 1 470 случаев / 1 930 прививок;

Херсонская область – 274 случая / 50 прививок;

Хмельницкая область – 1 144 случая / 680 прививок;

Черкасская область – 743 случая / 1380 прививок;

Черновицкая область – 360 случаев / 390 прививок;

Черниговская область – 705 случаев / 380 прививок.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Украина должна изготавливать свою вакцину

Источник: фейсбук Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, пока в мире продолжается борьба за вакцину от коронавируса, Украина должна производить свой препарат. Он отметил, что украинская вакцина может быть дороже, однако ее производство – вопрос национальной безопасности.

По словам главы Минздрава, для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 не превышен лишь в 3 областях

Источник: Минздрав

Показатель уровня госпитализаций больных коронавирусом по состоянию на 3 апреля не превышен лишь в 3 областях Украины. Зато в 5 областях загруженность высокая.

Уровень госпитализаций в 60 на 100 тысяч населения не превышен в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях, где этот показатель составляет соответственно 42,8, 49,7 и 45,5.

Где больше всего загружены больницы: в Хмельницкой области – 128,1

Житомирской области – 115,5

Винницкой области – 110,9

Николаевской области – 109,5

а также Киеве – 114,4

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 в красной зоне оказались Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черниговская и Черновицкая области.



Зоны карантина и ограничения в них / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

В Николаеве и Запорожье с 3 апреля заработал жесткий карантин

Сразу во 2 областях Украины 3 апреля ужесточили карантинные ограничения. Локдаун ввели в Запорожье и Николаеве. Карантин пришлось усилить из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Подробно Перечень новых ограничений в Запорожье и Николаеве

Новости о коронавирусе в мире 3 апреля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: аппарат СНБО Украины

От начала пандемии в мире выявили более 130 миллионов больных COVID-19. Почти 74 миллиона из них уже преодолели болезнь. Но 2 838 229 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных болезнью.

Турция установила новый рекорд по количеству инфицированных

Источник: Turkish Minute

За сутки 1 апреля Турция установила новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом: более 40 тысяч случаев. В Минздраве страны объяснили, что это вызвал британский штамм COVID-19. Кроме того, за сутки умерли 176 человек.

Президент Аргентины, который вакцинировался российским "Спутником", заболел коронавирусом

Источник: твиттер Альберто Фернандеса

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в январе вакцинировался российской вакциной "Спутник V", получил положительный результат антиген-теста на COVID-19.

Фернандес имел легкие симптомы, но решил сделать тест на антиген. Сейчас политик ждет результаты ПЦР-теста, но уже изолировался.

21 января Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

В России отреагировали на инфицирование Фернандеса

Источник: твиттер Sputnik V

В России пожелали скорейшего выздоровления президенту Аргентины Альберто Фернандесу и отметили, что "Спутник V" на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов.

Исследование коронавируса

Источник: DW

Немецкая комиссия по вопросам вакцинации STIKO рекомендовала людям в возрасте до 60 лет, получившим первую прививку вакциной от AstraZeneca, вторую прививку делать другим препаратом.

В то же время в обновленных рекомендациях STIKO говорится, что для таких пациентов вместо AstraZeneca следует сделать 2 прививки вакциной на основе технологии мРНК (из утвержденных в ЕС, это BioNTech/Pfizer и Moderna) через 12 недель после первой прививки.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала