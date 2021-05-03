Новости о коронавирус в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

В Украине уменьшилось количество случаев COVID-19. За первый день Пасхи выявили 2758 инфицированных, среди них 116 детей и 23 медработника. В госпитализации нуждался 1591 пациент с подтвержденным COVID-19, или выраженными симптомами болезни. От осложнений коронавируса умерли 154 человека. В то же время выздоровели со вчера 5550 больных.

Днем ранее Новости о коронавирусе 2 мая: катастрофическая ситуация в Индии, новые данные о вакцинах

За минувшие сутки совершено 16 023 тестирований в сутки:

методом ПЦР – 9298,

методом ИФА – 1260,

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5465.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 085 938 человек, из них по состоянию на 3 мая выздоровели – 1 681 815 человек. В то же время от осложнений умерли 44 750 пациентов.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 95 случаев;

Винницкая область – 64 случая;

Волынская область – 108 случаев;

Днепропетровская область – 360 случаев;

Донецкая область – 202 случая;

Житомирская область – 135 случаев;

Закарпатская – 4 случая;

Запорожская область – 103 случая;

Ивано-Франковская область – 38 случаев;

Киевская область – 74 случая;

Кировоградская область – 116 случаев;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 94 случая;

Николаевская область – 81 случай;

Одесская область – 143 случая;

Полтавская область – 104 случая;

Ровненская область – 62 случая;

Сумская область – 231 случай;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 164 случая;

Херсонская область – 46 случаев;

Хмельницкая область – 30 случаев;

Черкасская область – 233 случая;

Черновицкая область – 61 случай;

Черниговская область – 62 случая.

Минздрав обновил список "красных" областей

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных ограничений по областям Украины. В красной зоне осталось всего 7 регионов.

Нормой Минздрав считает госпитализацию менее 60 на 100 тысяч больных. В красную зону карантина попали такие регионы с показателями:

Житомирская область – 60,8;

Запорожская область – 49,6;

Полтавская область – 53,0;

Сумская область – 67,4;

Харьковская – 55,0;

Хмельницкая – 66,0;

Черниговская – 65,8.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 152 миллионов случаев заражения коронавируса. Около 90 миллионов инфицированных выздоровели, но 3 202 443 больных, к сожалению, умерли.

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам

Источник: сайт Еврокомиссии

Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые получили прививки от коронавируса сертифицированными на территории объединения препаратами.

Впервые с начала пандемии Еврокомиссия решила рекомендовать сертификаты вакцинации.

Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с необходимыми целями не только для людей, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС,

– говорится в сообщении Еврокомиссии.

Заметьте! В заявлении указано, что разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.

Кроме того, Комиссия предлагает поднять, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в ЕС, порог, связанный с количеством новых случаев заболевания COVID-19, используемых для определения перечня стран, из которых следует разрешить все поездки.

В Грузии из-за вспышки COVID-19 остановили работу городских автобусов и метро

Источник: "Новости Грузия"

В Грузии с 3 мая остановили работу муниципального транспорта. Решение приняли из-за увеличения случаев распространения COVID-19. Решение об ограничении работы городских автобусов и тбилисского метро будет действовать до 12 мая включительно. Однако движение междугороднего транспорта не ограничивается.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Заразились дипломат и беременная женщина: "индийский" штамм COVID-19 уже в Польше

Источник: "Польское радио"

По состоянию на 3 мая "индийский" штамм коронавируса добрался до Польши. Инфицированного дипломата и его семью эвакуировали из Индии. Вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове Кшиштоф Пирч рассказал, что сейчас зараженные находятся в Областной инфекционной больницы в Варшаве. Специалист подчеркнул: до сих пор неизвестно, является ли этот штамм опасным для людей.

Заметьте! Главными симптомами "индийского" штамма коронавируса являются тошнота, боль в животе, нарушение слуха, рвота, диарея, кашель.

Moderna предоставит 500 миллионов доз вакцины от коронавируса для COVAX

Источник: CNBC

Американская фармкомпания Moderna предоставит международной инициативе COVAX 500 миллионов доз вакцины от COVID-19. Украина тоже может рассчитывать на вакцину.

Moderna присоединяется к разработчикам, включая AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. и Johnson & Johnson, в поставках продукции инициативе COVAX (организация направлена ​​на предоставление доз вакцины от коронавируса странам с низким и средним уровнем дохода).

Без масок и дистанции: в Британии провели концерт для 5 тысяч человек – видео

Источник: DW

В Великобритании 2 мая провели концерт для 5 тысяч зрителей. Особая необычность данного мероприятия в том, что от людей не требовали быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

В Ливерпуле перед зрителями выступил британская группа Blossoms. Чтобы попасть на концерт, люди должны были заполнить анкету органов здравоохранения и предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.