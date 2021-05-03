Новости о коронавирус в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
В Украине уменьшилось количество случаев COVID-19. За первый день Пасхи выявили 2758 инфицированных, среди них 116 детей и 23 медработника. В госпитализации нуждался 1591 пациент с подтвержденным COVID-19, или выраженными симптомами болезни. От осложнений коронавируса умерли 154 человека. В то же время выздоровели со вчера 5550 больных.
Днем ранее Новости о коронавирусе 2 мая: катастрофическая ситуация в Индии, новые данные о вакцинах
За минувшие сутки совершено 16 023 тестирований в сутки:
- методом ПЦР – 9298,
- методом ИФА – 1260,
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5465.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- м. Киев – 95 случаев;
- Винницкая область – 64 случая;
- Волынская область – 108 случаев;
- Днепропетровская область – 360 случаев;
- Донецкая область – 202 случая;
- Житомирская область – 135 случаев;
- Закарпатская – 4 случая;
- Запорожская область – 103 случая;
- Ивано-Франковская область – 38 случаев;
- Киевская область – 74 случая;
- Кировоградская область – 116 случаев;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 94 случая;
- Николаевская область – 81 случай;
- Одесская область – 143 случая;
- Полтавская область – 104 случая;
- Ровненская область – 62 случая;
- Сумская область – 231 случай;
- Тернопольская область – 120 случаев;
- Харьковская область – 164 случая;
- Херсонская область – 46 случаев;
- Хмельницкая область – 30 случаев;
- Черкасская область – 233 случая;
- Черновицкая область – 61 случай;
- Черниговская область – 62 случая.
Минздрав обновил список "красных" областей
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных ограничений по областям Украины. В красной зоне осталось всего 7 регионов.
Нормой Минздрав считает госпитализацию менее 60 на 100 тысяч больных. В красную зону карантина попали такие регионы с показателями:
- Житомирская область – 60,8;
- Запорожская область – 49,6;
- Полтавская область – 53,0;
- Сумская область – 67,4;
- Харьковская – 55,0;
- Хмельницкая – 66,0;
- Черниговская – 65,8.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Актуально Впервые с начала пандемии Великобритания принимает министров G7
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 152 миллионов случаев заражения коронавируса. Около 90 миллионов инфицированных выздоровели, но 3 202 443 больных, к сожалению, умерли.
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам
Источник: сайт Еврокомиссии
Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые получили прививки от коронавируса сертифицированными на территории объединения препаратами.
Впервые с начала пандемии Еврокомиссия решила рекомендовать сертификаты вакцинации.
Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с необходимыми целями не только для людей, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС,
– говорится в сообщении Еврокомиссии.
Кроме того, Комиссия предлагает поднять, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в ЕС, порог, связанный с количеством новых случаев заболевания COVID-19, используемых для определения перечня стран, из которых следует разрешить все поездки.
В Грузии из-за вспышки COVID-19 остановили работу городских автобусов и метро
Источник: "Новости Грузия"
В Грузии с 3 мая остановили работу муниципального транспорта. Решение приняли из-за увеличения случаев распространения COVID-19. Решение об ограничении работы городских автобусов и тбилисского метро будет действовать до 12 мая включительно. Однако движение междугороднего транспорта не ограничивается.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Заразились дипломат и беременная женщина: "индийский" штамм COVID-19 уже в Польше
Источник: "Польское радио"
По состоянию на 3 мая "индийский" штамм коронавируса добрался до Польши. Инфицированного дипломата и его семью эвакуировали из Индии. Вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове Кшиштоф Пирч рассказал, что сейчас зараженные находятся в Областной инфекционной больницы в Варшаве. Специалист подчеркнул: до сих пор неизвестно, является ли этот штамм опасным для людей.
Moderna предоставит 500 миллионов доз вакцины от коронавируса для COVAX
Источник: CNBC
Американская фармкомпания Moderna предоставит международной инициативе COVAX 500 миллионов доз вакцины от COVID-19. Украина тоже может рассчитывать на вакцину.
Moderna присоединяется к разработчикам, включая AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. и Johnson & Johnson, в поставках продукции инициативе COVAX (организация направлена на предоставление доз вакцины от коронавируса странам с низким и средним уровнем дохода).
Без масок и дистанции: в Британии провели концерт для 5 тысяч человек – видео
Источник: DW
В Великобритании 2 мая провели концерт для 5 тысяч зрителей. Особая необычность данного мероприятия в том, что от людей не требовали быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.
В Ливерпуле перед зрителями выступил британская группа Blossoms. Чтобы попасть на концерт, люди должны были заполнить анкету органов здравоохранения и предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.