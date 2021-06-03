Новости о коронавирусе в Украину 3 июня
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 3 июня в Украине выявили более 2,2 миллиона больных коронавирусом COVID-19. 2581 из них зарегистрировали за минувшие сутки.
Днем ранее Новости о коронавирусе 2 июня: случаи миокардита после вакцинации, Турция не требует ПЦР
Среди новых пациентов 122 ребенка и 129 медиков. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве (529), а также в Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
В больницы были госпитализированы 1059 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. 9519 пациентов выписали. К сожалению, еще 102 заболевших скончались.
Всего в течение вчерашней суток в Украине провели 58 729 тестирований на коронавирус. Только 26 468 из них – тестирование методом ПЦР. Еще 11 308 исследований выполнили методом ИФА, а остальные 20 953 – экспресс-тестами на антиген.
Темпы вакцинации в Украине:
В течение 2 июня в Украине от коронавируса вакцинировали еще 34 481 украинцев. 28 899 из них получили первую дозу вакцины, а 5 582 человека получили вторую дозу, тем самым закончив свою иммунизацию. Прививки проводились 342 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки.
Всего с начала прививочной кампании в Украине от COVID-19 вакцинировали 1 076 793 жителя Украины. Только 138 090 из них получили 2 необходимые дозы вакцины.
Новые COVID-больные и привитые первой дозой в регионах
- Киев – 529/3 635
- Винницкая область – 30/1 679
- Волынская область – 77/303
- Днепропетровская область – 177/3 592
- Донецкая область – 120/620
- Житомирская область – 79/679
- Закарпатская область – 48/335
- Запорожская область – 182/1 582
- Ивано-Франковская область – 57/175
- Киевская область – 143/2 713
- Кировоградская область – 30/150
- Луганская область – 48/159
- Львовская область – 154/679
- Николаевская область – 65/987
- Одесская область – 50/997
- Полтавская область – 40/1 742
- Ровненская область – 110/839
- Сумская область – 78/1 329
- Тернопольская область – 51/206
- Харьковская область – 134/2 394
- Херсонская область – 92/1 268
- Хмельницкая область – 79/683
- Черкасская область – 75/189
- Черновицкая область – 53/497
- Черниговская область – 80/1 467
* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация с вакцинацией
В целом по стране от коронавирусной болезни уже полностью иммунизированы более 138 тысяч человек. В Украине вчера прививки от коронавируса получили 34 тысячи 481 человек.
Прививки проводили 342 мобильные бригады по иммунизации и в 406 пунктов прививок. По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.
Иммунизацию проводят препаратами:
- CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute)
- CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech;
- Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;
- AstraZeneca-SKBio изготовленной в Южной Корее,
- Janssen, разработанной американской компанией Johnson&Johnson.
Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 3 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии по всему миру зарегистрировали более 171 миллион случаев инфицирования коронавирусом. Почти 109 миллионов больных уже выздоровели. В то же время 3 690 529 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.
В китайском городе стремительно распространяется новый штамм COVID-19
Источник: The Associated Press
В китайском Гуанчжоу, в провинции Гуандун, распространяется новый штамм коронавируса. Местные власти ввели в районах провинции локдаун.
29 мая во городе Гуанчжоу заявили о новой вспышке COVID-19. На данный момент сообщили о еще 15 новых случаев заражения. Местные власти ввели локдаун в районах Гуандуна и требует от всех, кто хочет выехать за пределы провинции, предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов.
ВОЗ прогнозирует появление устойчивых к вакцинам штаммов COVID-19
Источник: Sky News
В ВОЗ сообщили, что сейчас в мире нет устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса. Но впоследствии они появятся.
Новые стойкие к вакцинам штаммы появятся "почти наверняка". Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией COVID-19 доктор Дэвид Набарро.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала