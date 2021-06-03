Новости о коронавирусе в Украину 3 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 3 июня в Украине выявили более 2,2 миллиона больных коронавирусом COVID-19. 2581 из них зарегистрировали за минувшие сутки.

Днем ранее Новости о коронавирусе 2 июня: случаи миокардита после вакцинации, Турция не требует ПЦР

Среди новых пациентов 122 ребенка и 129 медиков. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве (529), а также в Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

В больницы были госпитализированы 1059 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. 9519 пациентов выписали. К сожалению, еще 102 заболевших скончались.

Всего в течение вчерашней суток в Украине провели 58 729 тестирований на коронавирус. Только 26 468 из них – тестирование методом ПЦР. Еще 11 308 исследований выполнили методом ИФА, а остальные 20 953 – экспресс-тестами на антиген.

С начала пандемии в Украине выявили – 2 209 417 инфицированных;

выздоровели – 2 072 091 пациентов;

умерли – 50 959 больных;

проведения ПЦР-тестов – 10 261 649.

Темпы вакцинации в Украине:

В течение 2 июня в Украине от коронавируса вакцинировали еще 34 481 украинцев. 28 899 из них получили первую дозу вакцины, а 5 582 человека получили вторую дозу, тем самым закончив свою иммунизацию. Прививки проводились 342 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки.

Всего с начала прививочной кампании в Украине от COVID-19 вакцинировали 1 076 793 жителя Украины. Только 138 090 из них получили 2 необходимые дозы вакцины.

Новые COVID-больные и привитые первой дозой в регионах

Киев – 529/3 635

Винницкая область – 30/1 679

Волынская область – 77/303

Днепропетровская область – 177/3 592

Донецкая область – 120/620

Житомирская область – 79/679

Закарпатская область – 48/335

Запорожская область – 182/1 582

Ивано-Франковская область – 57/175

Киевская область – 143/2 713

Кировоградская область – 30/150

Луганская область – 48/159

Львовская область – 154/679

Николаевская область – 65/987

Одесская область – 50/997

Полтавская область – 40/1 742

Ровненская область – 110/839

Сумская область – 78/1 329

Тернопольская область – 51/206

Харьковская область – 134/2 394

Херсонская область – 92/1 268

Хмельницкая область – 79/683

Черкасская область – 75/189

Черновицкая область – 53/497

Черниговская область – 80/1 467

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В целом по стране от коронавирусной болезни уже полностью иммунизированы более 138 тысяч человек. В Украине вчера прививки от коронавируса получили 34 тысячи 481 человек.

Прививки проводили 342 мобильные бригады по иммунизации и в 406 пунктов прививок. По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.

Напомним, что кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Иммунизацию проводят препаратами:

CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute)

CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech;

Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca-SKBio изготовленной в Южной Корее,

Janssen, разработанной американской компанией Johnson&Johnson.



Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 3 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии по всему миру зарегистрировали более 171 миллион случаев инфицирования коронавирусом. Почти 109 миллионов больных уже выздоровели. В то же время 3 690 529 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.

В китайском городе стремительно распространяется новый штамм COVID-19

Источник: The Associated Press

В китайском Гуанчжоу, в провинции Гуандун, распространяется новый штамм коронавируса. Местные власти ввели в районах провинции локдаун.

29 мая во городе Гуанчжоу заявили о новой вспышке COVID-19. На данный момент сообщили о еще 15 новых случаев заражения. Местные власти ввели локдаун в районах Гуандуна и требует от всех, кто хочет выехать за пределы провинции, предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов.

ВОЗ прогнозирует появление устойчивых к вакцинам штаммов COVID-19

Источник: Sky News

В ВОЗ сообщили, что сейчас в мире нет устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса. Но впоследствии они появятся.

Новые стойкие к вакцинам штаммы появятся "почти наверняка". Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией COVID-19 доктор Дэвид Набарро.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала