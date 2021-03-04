В Украине самый высокий прирост заболеваемости с декабря 2020 года. Минздрав объяснил запрет на разглашение информации о производителях вакцин. Приоритетный доступ к вакцинации могут предоставить журналистам и священникам. Когда дети смогут вакцинироваться против COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 4 марта

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19. Такого прироста не фиксировали с декабря 2020 года.

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Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (868), а также Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

В течение 3 марта в больницы госпитализировали 3 271 человека. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 194 пациента, 4 837 человек выздоровели.

С начала пандемии в Украине:



заболели – 1 374 762 человек;

выздоровели – 1 186 873 инфицированных;

умерли – 26 591 больной.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 868 случаев;

Винницкая область – 827 случаев;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 384 случая;

Донецкая область – 280 случаев;

Житомирская область – 888 случаев;

Закарпатская область – 679 случаев;

Запорожская область – 180 случаев;

Ивано-Франковская область – 776 случаев;

Киевская область – 423 случая;

Кировоградская область – 93 случая;

Луганская область – 53 случая;

Львовская область – 590 случаев;

Николаевская область – 197 случаев;

Одесская область – 483 случая;

Полтавская область – 253 случая;

Ровненская область – 202 случая;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 457 случаев;

Харьковская область – 442 случая;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 357 случаев;

Черкасская область – 241 случай;

Черновицкая область – 626 случаев;

Черниговская область – 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал

Ситуация с тестированием

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине провели 83 086 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 38 068, методом ИФА – 16 265, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 753. С начала пандемии в Украине проведено 7 021 993 ПЦР-тестирования.

В Украине уже более 9 тысяч человек получили прививки против COVID-19

Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"

С начала кампании массовой вакцинации в Украине, первую дозу вакцины ввели 9 568 людям. За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Донецкой области – 840.

Минздрав объяснил запрет на разглашение информации о производителях вакцин

Источник: 24 канал

Министерство здравоохранения Украины не разглашает данные о цене вакцины против коронавируса, ее производителях и поставщиках по требованию производителя. Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова объяснила, что разглашение может привести к штрафам и расторжению контракта.

Священников и журналистов могут прививать быстрее: Шмыгаль о пересмотре этапов вакцинации

Источник: 24 канал

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что норм вакцинации в Украине не будут менять: останутся 4 этапа. Однако глава правительства не исключает, что среди претендентов на внеочередное прививки – журналисты и священники. Но сейчас это только на стадии обсуждения.

Как отбирают вакцины против коронавируса для поставки в Украину

Источник: 24 канал

Количество вакцин против коронавируса в мире увеличивается, появляются новые и усовершенствованные. Поэтому Украина следит за потенциальными кандидатами и подписывает новые договоры о поставках. По словам Дениса Шмыгаля, из-за дефицита вакцин меняются цены, условия поставки, сроки и количества партий.

Конкретные требования к вакцинам-кандидатам, которые можно использовать в Украине:

качественные;

должны иметь эффективность более 70%;

безопасные;

зарегистрированные в стране-производителе;

зарегистрированы одной из цивилизованных стран.

QR-код и государственный реестр: как в Украине будут выглядеть "паспорта" вакцинации

В мире продолжаются дискуссии, как верифицировать людей, получивших прививки против коронавирусной инфекции. К ним активно приобщается и Украина. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции, что считает лучшим вариантом создать электронную верификацию вакцинированного человека. С помощью QR-кода можно будет посмотреть данные из государственного реестра и понять, вакцинировался ли гражданин против коронавируса.

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Новости о коронавирусе в мире 4 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 115 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 65 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 560 282 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.