Новости о коронавирусе 4 марта: более 10 000 больных в Украине, когда будут вакцинировать детей
В Украине самый высокий прирост заболеваемости с декабря 2020 года. Минздрав объяснил запрет на разглашение информации о производителях вакцин. Приоритетный доступ к вакцинации могут предоставить журналистам и священникам. Когда дети смогут вакцинироваться против COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 марта.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 4 марта
Статистика коронавируса в Украине
Источник: фейсбук Максима Степанова
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19. Такого прироста не фиксировали с декабря 2020 года.
Днем ранее Новости о коронавирусе 3 марта: почему выросла заболеваемость, экспериментальное лечение
Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (868), а также Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
В течение 3 марта в больницы госпитализировали 3 271 человека. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 194 пациента, 4 837 человек выздоровели.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 868 случаев;
- Винницкая область – 827 случаев;
- Волынская область – 652 случая;
- Днепропетровская область – 384 случая;
- Донецкая область – 280 случаев;
- Житомирская область – 888 случаев;
- Закарпатская область – 679 случаев;
- Запорожская область – 180 случаев;
- Ивано-Франковская область – 776 случаев;
- Киевская область – 423 случая;
- Кировоградская область – 93 случая;
- Луганская область – 53 случая;
- Львовская область – 590 случаев;
- Николаевская область – 197 случаев;
- Одесская область – 483 случая;
- Полтавская область – 253 случая;
- Ровненская область – 202 случая;
- Сумская область – 297 случаев;
- Тернопольская область – 457 случаев;
- Харьковская область – 442 случая;
- Херсонская область – 36 случаев;
- Хмельницкая область – 357 случаев;
- Черкасская область – 241 случай;
- Черновицкая область – 626 случаев;
- Черниговская область – 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал
Ситуация с тестированием
Источник: фейсбук Максима Степанова
За прошедшие сутки в Украине провели 83 086 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 38 068, методом ИФА – 16 265, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 753. С начала пандемии в Украине проведено 7 021 993 ПЦР-тестирования.
В Украине уже более 9 тысяч человек получили прививки против COVID-19
Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
С начала кампании массовой вакцинации в Украине, первую дозу вакцины ввели 9 568 людям. За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Донецкой области – 840.
Минздрав объяснил запрет на разглашение информации о производителях вакцин
Источник: 24 канал
Министерство здравоохранения Украины не разглашает данные о цене вакцины против коронавируса, ее производителях и поставщиках по требованию производителя. Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова объяснила, что разглашение может привести к штрафам и расторжению контракта.
Священников и журналистов могут прививать быстрее: Шмыгаль о пересмотре этапов вакцинации
Источник: 24 канал
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что норм вакцинации в Украине не будут менять: останутся 4 этапа. Однако глава правительства не исключает, что среди претендентов на внеочередное прививки – журналисты и священники. Но сейчас это только на стадии обсуждения.
Как отбирают вакцины против коронавируса для поставки в Украину
Источник: 24 канал
Количество вакцин против коронавируса в мире увеличивается, появляются новые и усовершенствованные. Поэтому Украина следит за потенциальными кандидатами и подписывает новые договоры о поставках. По словам Дениса Шмыгаля, из-за дефицита вакцин меняются цены, условия поставки, сроки и количества партий.
Конкретные требования к вакцинам-кандидатам, которые можно использовать в Украине:
- качественные;
- должны иметь эффективность более 70%;
- безопасные;
- зарегистрированные в стране-производителе;
- зарегистрированы одной из цивилизованных стран.
QR-код и государственный реестр: как в Украине будут выглядеть "паспорта" вакцинации
В мире продолжаются дискуссии, как верифицировать людей, получивших прививки против коронавирусной инфекции. К ним активно приобщается и Украина. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции, что считает лучшим вариантом создать электронную верификацию вакцинированного человека. С помощью QR-кода можно будет посмотреть данные из государственного реестра и понять, вакцинировался ли гражданин против коронавируса.
К теме Я одинаково благодарен медикам и Минздраву за работу, – Шмыгаль об отставке Степанова
Новости о коронавирусе в мире 4 марта
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 115 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 65 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 560 282 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Локдаун в Германии продлили до конца марта, но снимают определенные ограничения
Источник: AP
Власти Германии продлевают локдаун еще на 3 недели до конца марта. Впрочем, некоторые ограничения все же смягчат. В частности, позволят некоторым магазинам и другим компаниям вновь открыться в районах с относительно низким уровнем заражения.
Ученые прогнозируют, когда дети смогут вакцинироваться от COVID-19
Источник: CNN
Американские эксперты прогнозируют, что вакцина против коронавируса станет доступной для детей только в начале 2022 года.
С какого возраста детям можно носить маску: новые рекомендации точно возмутят родителей
Источник: JAMA
Пандемия заставила носить маски весь мир, в том числе детей, ведь они могут быть распространителями инфекции. До сих пор считалось, что для малышей эта профилактическая мера может быть опасной. Итальянские ученые доказали, что маски не вызывают у детей проблем с дыханием. И малыши вполне могут носить маски, особенно если взрослые дают им пример.
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