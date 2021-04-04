Еще 3 области Украины близки к красной зоне карантина. Завод в США остановил производство вакцины AstraZeneca. Власти Германии пообещали привилегии для вакцинированных от COVID-19. Создают COVID-вакцину, которую можно растворить в пиве или молоке. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 4 апреля

Статистика коронавируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 13 738 жителей Украины. Такой резкий спад объясняется уменьшением количества тестирований.

К теме Новости о коронавирусе 3 апреля: рекорд инфицированных, "Спутник" не уберег президента Аргентины

Среди новых больных 504 ребенка и 216 медработников. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Харьковской (1 388) области.

За этот же период в больницы госпитализировали 5 545 человек с подтвержденным COVID-19 или с имеющимися признаками болезни. Еще 258 больных умерли. Зато выписали 4 657 пациентов.

По состоянию на 4 апреля в Украине зафиксировали 1 745 709 случаев заражения коронавирусом. Общее количество летальных случаев из-за COVID-19 в Украине возросло до 34 333. Вместе с тем от болезни выздоровели уже 1 347 193 жителей страны.

За минувшие сутки в Украине осуществили всего 36 311 тестирований методом ПЦР. Еще 9 030 были сделаны методом ИФА (исследование на антитела), а также 30 197 исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Темпы вакцинации в Украине

В течение 3 апреля против коронавируса вакцинировали 3 919 жителей Украины. Всего с начала вакцинальной кампании в стране прививали 290 566 человек. Из них 2 инъекции получили (то есть полностью закончили вакцинацию) всего 2 человека.

По состоянию на 3 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 403 066 людей.

Суточный прирост больных и новые прививки в регионах:

Киев – 552 случая / 720 прививок;

Винницкая область – 397 случаев / 110 прививок;

Волынская область – 226 случаев / 210 прививок;

Днепропетровская область – 1 143 случая / 290 прививок;

Донецкая область – 668 случаев / 140 прививок;

Житомирская область – 616 случаев / 80 прививок;

Закарпатская – 287 случаев / 30 прививок;

Запорожская область – 328 случаев / 40 прививок;

Ивано-Франковская область – 234 случая / 179 прививок;

Киевская область – 804 случая / 0 прививок;

Кировоградская область – 171 случай / 80 прививок;

Луганская область – 56 случаев / 140 прививок;

Львовская область – 865 случаев/ 240 прививки;

Николаевская область – 386 случаев / 130 прививок;

Одесская область – 1 075 случаев / 160 прививок;

Полтавская область – 194 случая / 110 прививок;

Ровенская область – 330 случаев / 50 прививок;

Сумская область – 762 случая / 40 прививок;

Тернопольская область – 505 случаев / 130 прививок;

Харьковская область – 1 388 случаев / 440 прививок;

Херсонская область – 186 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 1 060 случаев / 200 прививок;

Черкасская область – 646 случаев / 160 прививок;

Черновицкая область – 304 случая / 180 прививок;

Черниговская область – 555 случаев/ 60 прививок.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала

Минздрав сертифицировал произведенный на "Запорожстали" кислород, как лекарственное средство

Источник: фейсбук Александра Мироненко

Министерство здравоохранения сертифицировало произведенный на "Запорожском металлургическом комбинате" кислород, как лекарственное средство для медицинского применения. Его уже отправили в больницу. Кстати, кислород для больниц будут предоставлять бесплатно.

Еще 3 области Украины близки к красной зоне карантина

Источник: МОЗ

В Министерстве здравоохранения заявили, что еще 3 региона рискуют попасть в красную зону карантина из-за ситуации с COVID-19. Говорится о Хмельницкой, Черкасской и Донецкой областях. Как пояснили в Минздраве, в этих регионах превышены показатели по загруженности коек с кислородом, госпитализации и выявления случаев инфицирования COVID-19.

Зоны карантина и ограничения в них / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Пол года боролся за жизнь: в Харькове в результате COVID-19 умер главный врач больницы

Источник: пресс-служба Харьковского городского совета

4 апреля после продолжительной болезни скончался главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус. Он заболел коронавирусом в октябре, а через несколько месяцев впал в кому.

Неделя в реанимации: умерла известная художница Виктория Ковальчук

Источник: фейсбук Вито Надашкевича

Во Львове из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 67-летняя художница и иллюстратор Виктория Ковальчук. Она провела неделю в реанимации, но не смогла побороть COVID-19.

К теме Не ищите COVID-19 на свою голову – вакцинируйте себя и близких

Новости о коронавирусе в мире 4 апреля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире выявили более 130 миллионов больных COVID-19. Более чем 74 миллиона из них уже преодолели болезнь. Но 2 846 642 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных болезнью.

Завод в США остановил производство вакцины AstraZeneca: причина

Источник: New York Times

Администрация президента США Джо Байдена приказала остановить производство вакцины против COVID-19 от AstraZeneca на заводе в Балтиморе. На этом же заводе производят вакцину Johnson & Johnson. Это решили сделать после того, как на этом заводе случайно смешали компоненты двух разных препаратов. Вследствие этого было испорчено 15 миллионов доз компании Johnson & Johnson. Отныне завод в Балтиморе перейдет под контроль компании Johnson & Johnson, потому что ее первой утвердили в США. Власти США уже начали переговоры с представителями компании AstraZeneca относительно поиска новой локации для производства вакцины.

Власти Германии пообещали привилегии для вакцинированных от COVID-19: что им позволят

Источник: Bild am Sonntag

Те граждане Германии, которых вакцинировали от коронавируса, могут получить привилегии от власти. Они смогут путешествовать, не соблюдая карантин. Также без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Окончательное решение примут уже после того, как в Германии пройдет третья волна коронавируса.

Создают COVID-вакцину, которую можно растворить в пиве или молоке

Источник: ABS CBN

Филиппинский молекулярный биолог и священник по совместительству разрабатывает дрожжевую вакцину против коронавируса и его штаммов. Он планирует создать пероральный препарат, который можно будет добавлять к напиткам. Вакцина будет основана на дрожжах Saccharomyces boulardii, которые применяются в качестве пробиотиков. Их генетически модифицируют, чтобы они синтезировали в организме человека спаечный белок и создавали иммунный ответ на коронавирус.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала