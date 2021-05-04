Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

В Украине за минувшие сутки, 3 мая, подтвердили 2 472 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, из них – 122 ребенка и 22 медработника.

Днем ранее Новости о коронавирусе 3 мая: индийский штамм в Польше, ЕС рекомендуют паспорта вакцинации

Также за минувшие сутки совершено 17 549 тестирований (методом ПЦР – 11 817, методом ИФА – 1 660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 072).

За все время пандемии в Украине заболелм – 2 088 410 человек;

выздоровели – 1 689 630 человек;

летальных исходов – 44 916;

проведения ПЦР-тестов – 9 498 958.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

Вакцинация в Украине: новые данные

3 мая 2021 года в Украине 919 человек привиты против COVID-19. 756 022 человека привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививки проводились 24 мобильными бригадами по иммунизации и 30 пунктами прививки. По состоянию на 3 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 151 случай / 157 прививок;

Винницкая область – 27 случаев / 0 прививок;

Волынская область – 77 случаев / 36 прививок;

Днепропетровская область – 220 случаев / 79 прививок;

Донецкая область – 324 случая / 86 прививок;

Житомирская область – 26 случаев / 47 прививок;

Закарпатская – 12 случаев / 38 прививок;

Запорожская область – 168 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область – 19 случаев / 0 прививок;

Киевская область – 100 случаев / 64 прививки;

Кировоградская область – 62 случая / 20 прививок;

Луганская область – 21 случай / 0 прививок;

Львовская область – 55 случаев / 0 прививок;

Николаевская область – 79 случаев / 174 прививки;

Одесская область – 168 случаев / 0 прививок;

Полтавская область – 85 случаев / 30 прививок;

Ровненская область – 58 случаев / 0 прививок;

Сумская область – 60 случаев / 24 прививки;

Тернопольская область – 94 случая / 0 прививок;

Харьковская область – 191 случай / 80 прививок;

Херсонская область – 29 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 115 случаев / 0 прививок;

Черкасская область – 253 случая / 42 прививки;

Черновицкая область – 58 случаев / 22 прививки;

Черниговская область – 20 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 153 миллионов случаев заражения коронавирусом. Около 90 миллионов инфицированных выздоровели, но 3 213 404 больных, к сожалению, умерли.

В Турции разработали тест, который определяет штаммы COVID-19 за 3 часа

Источник: Milliyet

В турецком Измире разработали тест, который за 3 часа определяет британский, южноафриканский и бразильский штаммы COVID-19. Работу над проектом ученые начали 5 месяцев назад.

Тест разработали на кафедре биомедицинской инженерии в Экономическом университете Измира. Об этом сообщил доктор наук Осман Долука.

"Последовательности генов коронавируса анализируются с помощью диагностического набора, на основе специального программного обеспечения. Оценка результатов ПЦР-теста дает понять, является ли проба, отобранная у пациента, южноафриканским, бразильским, британским штаммом или начальным вариантом", – заявил Долука.

Президент Филиппин вакцинировался первой дозой вакцины против COVID-19

Источник: Фейсбук-страница местного сенатора Кристофера Бонг го

3 мая президенту Филиппин Родриго Дутерте сделали прививку от коронавируса китайской вакциной Sinopharm, которую еще не одобрил местный регулятор.

Местный сенатор Кристофер Бонг го рассказал, что вакцина компании Sinopharm для вакцинации президента использовалась по решению его врачей.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В Канаде не советуют использовать вакцину от Johnson & Johnson для людей до 30 лет

Источник: "Укринформ"

В Канаде призвали не использовать вакцину компании Johnson & Johnson для прививки людей моложе 30 лет. Объясняют тем, что существует риск возникновения тромбов. Об этом сообщила сопредседатель Национального совещательного комитета по вопросам иммунизации, который консультирует правительство по вопросам вакцинации от COVID-19, Шели Дикс во время пресс-конференции в Оттаве.

"На основе имеющихся данных рекомендуем подобную на AstraZeneca вакцину Janssen предлагать людям старше 30 лет, не имеющим противопоказаний. Это следует делать в случае, если человек желает получить прививку раньше, а не ждать вакцину mRNA, и если преимущества преобладают риски", – заявила она.

В США разрешат вакцинировать подростков препаратом Pfizer

Источник: New York Times

В США готовятся разрешить использование вакцины Pfizer/BioNTech Covid для подростков. Говорится о детях в возрасте 12 – 15 лет. Согласно результатам клинических испытаний, Pfizer на 100% эффективна для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Сейчас препаратом разрешено вакцинировать людей в возрасте от 16 лет и старше.

В США считают, что утверждение вакцины усилит кампанию по иммунизации, ведь привлечет к ней больше людей. Это поможет снизить количество госпитализаций и смертей в стране.