Новости о коронавирусе в Украине 4 июня
COVID-статистика в Украине: в каких регионах до сих пор высокая заболеваемость
Источник: СНБО Украины
За минувшие сутки в Украине выявили 2 266 больных коронавирусом. Среди них – 82 ребенка и 20 медработников. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Киеве.
Днем ранее Новости о коронавирусе 3 июня: прогноз ВОЗ относительно новых штаммов, новая партия AstraZeneca
Со вчерашнего дня в медучреждения страны госпитализировали 963 человека. От осложнений коронавируса умерли 95 пациентов. В то же время выздоровели – 8 291 человек.
За сутки лаборатории диагностировали:
- методом ПЦР – 28 696 человек,
- методом ИФА – 11 858 человек,
- экспресс-тестами – 20 767 человек.
Заболеваемость в регионах: суточный показатель
- г. Киев – 566 случаев;
- Винницкая область – 22 случая;
- Волынская область – 53 случая;
- Днепропетровская область – 75 случаев;
- Донецкая область – 79 случаев;
- Житомирская область – 49 случаев;
- Закарпатская область – 8 случаев;
- Запорожская область – 230 случаев;
- Ивано – Франковская область – 26 случаев;
- Киевская область – 145 случаев;
- Кировоградская область – 15 случаев;
- Луганская область – 24 случая;
- Львовская область – 81 случай;
- Николаевская область – 79 случаев;
- Одесская область – 79 случаев;
- Полтавская область – 41 случай;
- Ровненская область – 105 случаев;
- Сумская область – 70 случаев;
- Тернопольская область – 33 случая;
- Харьковская область – 60 случаев;
- Херсонская область – 64 случая;
- Хмельницкая область – 51 случай;
- Черкасская область – 61 случай;
- Черновицкая область – 54 случая;
- Черниговская область – 93 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Более 50 тысяч украинцев вакцинировались против коронавируса за сутки
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине получили прививки против коронавируса 50 840 человек. Из них первую дозу получили 46 868 человек, полностью вакцинированы, то есть получили две дозы препарата – 3 972 человека. Большинство вакцин – 32 489 тысяч – сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Еще более 17 тысяч прививок сделали китайской вакциной CoronaVac.
Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал
Новости о коронавирусе в мире 4 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии по всему миру зарегистрировали более 172 миллионов случаев заражения коронавирусом. Почти 1010 миллионов больных уже выздоровели. Зато 3 701 268 пациентов умерли от осложнений, вызванных недугом. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.
К теме Зеленский поблагодарил Байдена за решение отдать Украине часть вакцин
Исследование коронавируса
Новая причина рисков осложненного COVID-19
Источник: MedicalXpress
Исследование, проведенное в Бразилии, подтвердило, что нейродегенеративные нарушения повышают риск течения COVID-19 в тяжелой форме, а также смерти вследствие этого заболевания. Ученые обнаружили, что у пациентов с деменцией и особенно с болезнью Альцгеймера втрое выше риски смерти в результате инфицирования коронавирусом.
Кому нужно принимать антибиотики при коронавирусе
Источник: The Lancet
Ученые из Великобритании оценили объемы и целесообразность приема антибиотиков для пациентов с COVID-19 и обнаружили, что антибактериальные препараты необходимы только в исключительных случаях и в основном в отделениях интенсивной терапии.
Нужно ли пить витамин D во время коронавируса
Источник: EurekAlert!
Миф о возможной связи приема витамина D с улучшением клинических результатов у пациентов с COVID-19 появился после публикации нескольких препринтов исследований. Это привело к массовому назначению колоссальных доз этого вещества. Авторы нового исследования не нашли доказательств того, что у людей без дефицита витамина D есть хоть какие-то преимущества при заражении SARS-CoV-2. Не защищает он и от возможных осложнений, поэтому прием пищевых добавок не может улучшить клинические последствия у населения в целом, считают специалисты.
Но исследователи отметили, что их анализ имел некоторые ограничения:
- они проанализировали данные пациентов только европейского происхождения, поэтому не следует исключать возможность клинических преимуществ для других рас и этнических групп;
- в исследование не были включены пациенты с острым дефицитом витамина D, и не исключено, что таким больным биодобавки могут принести какую-то клиническую пользу.