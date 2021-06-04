Новости о коронавирусе 4 июня: рекордное количество вакцинированных в Украине, миф о витамине D

За сутки в Украине вакцинировали рекордное количество граждан. Нашли новую причину рисков осложненного COVID-19. Опровергли исследования о пользе витамина D при коронавирусе. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 4 июня

COVID-статистика в Украине: в каких регионах до сих пор высокая заболеваемость

Источник: СНБО Украины

За минувшие сутки в Украине выявили 2 266 больных коронавирусом. Среди них – 82 ребенка и 20 медработников. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Киеве.

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Со вчерашнего дня в медучреждения страны госпитализировали 963 человека. От осложнений коронавируса умерли 95 пациентов. В то же время выздоровели – 8 291 человек.

За сутки лаборатории диагностировали:

методом ПЦР – 28 696 человек,

методом ИФА – 11 858 человек,

экспресс-тестами – 20 767 человек.

Заболеваемость в регионах: суточный показатель

г. Киев – 566 случаев;

Винницкая область – 22 случая;

Волынская область – 53 случая;

Днепропетровская область – 75 случаев;

Донецкая область – 79 случаев;

Житомирская область – 49 случаев;

Закарпатская область – 8 случаев;

Запорожская область – 230 случаев;

Ивано – Франковская область – 26 случаев;

Киевская область – 145 случаев;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 24 случая;

Львовская область – 81 случай;

Николаевская область – 79 случаев;

Одесская область – 79 случаев;

Полтавская область – 41 случай;

Ровненская область – 105 случаев;

Сумская область – 70 случаев;

Тернопольская область – 33 случая;

Харьковская область – 60 случаев;

Херсонская область – 64 случая;

Хмельницкая область – 51 случай;

Черкасская область – 61 случай;

Черновицкая область – 54 случая;

Черниговская область – 93 случая.

С начала пандемии в Украине заболели 2 211 683 человека, из них по состоянию на 4 июня выздоровели 2 080 382 человека. Умерли от осложнений болезни – 51 054 пациента.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Более 50 тысяч украинцев вакцинировались против коронавируса за сутки

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине получили прививки против коронавируса 50 840 человек. Из них первую дозу получили 46 868 человек, полностью вакцинированы, то есть получили две дозы препарата – 3 972 человека. Большинство вакцин – 32 489 тысяч – сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Еще более 17 тысяч прививок сделали китайской вакциной CoronaVac.

От начала вакцинальной кампании привито 1 123 663 человека, из них получили 1 дозу – 1 123 661 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 142 062 человека.



Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал

Новости о коронавирусе в мире 4 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии по всему миру зарегистрировали более 172 миллионов случаев заражения коронавирусом. Почти 1010 миллионов больных уже выздоровели. Зато 3 701 268 пациентов умерли от осложнений, вызванных недугом. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.

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Исследование коронавируса

Новая причина рисков осложненного COVID-19

Источник: MedicalXpress

Исследование, проведенное в Бразилии, подтвердило, что нейродегенеративные нарушения повышают риск течения COVID-19 в тяжелой форме, а также смерти вследствие этого заболевания. Ученые обнаружили, что у пациентов с деменцией и особенно с болезнью Альцгеймера втрое выше риски смерти в результате инфицирования коронавирусом.

Кому нужно принимать антибиотики при коронавирусе

Источник: The Lancet

Ученые из Великобритании оценили объемы и целесообразность приема антибиотиков для пациентов с COVID-19 и обнаружили, что антибактериальные препараты необходимы только в исключительных случаях и в основном в отделениях интенсивной терапии.

Нужно ли пить витамин D во время коронавируса

Источник: EurekAlert!

Миф о возможной связи приема витамина D с улучшением клинических результатов у пациентов с COVID-19 появился после публикации нескольких препринтов исследований. Это привело к массовому назначению колоссальных доз этого вещества. Авторы нового исследования не нашли доказательств того, что у людей без дефицита витамина D есть хоть какие-то преимущества при заражении SARS-CoV-2. Не защищает он и от возможных осложнений, поэтому прием пищевых добавок не может улучшить клинические последствия у населения в целом, считают специалисты.

Но исследователи отметили, что их анализ имел некоторые ограничения: