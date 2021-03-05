Новости о коронавирусе 5 марта: когда ждать паспорта-вакцинации, как обойти очередь в Украине
В Украине регистрируют рост заболеваемости коронавирусом, за сутки снова заболели более 10 тысяч человек. В Минздраве заговорили о начале 3-й волны пандемии в стране. В то же время растут темпы вакцинации против COVID-19. По данным СМИ, ЕС готовится к введению паспортов вакцинации, это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире.
Новости о коронавирусе в Украине
Актуальная статистика распространения COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
По состоянию на 5 марта в Украине зарегистрировано 1 384 917 больных COVID-19. За сутки соответствующий диагноз установили 10 155 людям, из них 577 детей и 345 медиков.
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За минувшие сутки в больницы госпитализировали 3 355 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 172 больных умерли вследствие осложнений, вызванных недугом. При этом выздоровели 4 149 человек.
Ситуация с тестированием
За минувшие сутки в Украине провели 83 756 тестов на коронавирус. В частности методом ПЦР – 40 393, методом ИФА – 16 127, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236).
Всего по состоянию на 5 марта в стране провели 7 062 386 ПЦР-тестов.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 910 случаев;
- Винницкая область – 816 случаев;
- Волынская область – 277 случаев;
- Днепропетровская область – 497 случаев;
- Донецкая область – 334 случая;
- Житомирская область – 695 случаев;
- Закарпатская область – 748 случаев;
- Запорожская область – 163 случая;
- Ивано – Франковская область – 737 случаев;
- Киевская область – 690 случаев;
- Кировоградская область – 69 случаев;
- Луганская область – 50 случаев;
- Львовская область – 646 случаев;
- Николаевская область – 209 случаев;
- Одесская область – 372 случая;
- Полтавская область – 172 случая;
- Ровенская область – 198 случаев;
- Сумская область – 238 случаев;
- Тернопольская область – 394 случая;
- Харьковская область – 566 случаев;
- Херсонская область – 54 случая;
- Хмельницкая область – 418 случаев;
- Черкасская область – 204 случая;
- Черновицкая область – 561 случай;
- Черниговская область – 137 случаев.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Закарпатью необходима красная зона, – ОГА
Источник: Укринформ
Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный заявил, что если в Закарпатской области не ввели красный уровень карантина, то в регионе может наступить медицинский коллапс.
Он убежден, что красная зона для Закарпатья стала просто необходимостью. Но окончательное решение все равно будет выносить государственная комиссия ТЭБ и ЧС.
Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Украине не более 20%
Источник: hromadske
В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) заявили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Украине составляет 13 – 20%. Этого мало.
Руководитель KSE Юрий Ганиченко поделился результатами моделирования KSE. По данным Центра, уровень коллективного иммунитета в Украине далек от достаточного.
Что известно о коллективном иммунитете в Украине
Если принимать во внимание только официально подтвержденные случаи коронавируса, то коллективный иммунитет в Украине составляет 4%. Это связано с мировой тенденцией, когда иммунитет официально выявляют лишь в 30% от всех случаев инфицирования.
Как можно обойти очередь на вакцинацию в Украине
Для рационального использования избыточных доз вакцин в Украине МОЗ позволило делать прививки людям не из приоритетного списка. Во время брифинга 5 марта главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, в каких случаях разрешено вакцинировать людей вне очереди.
Рекордное количество людей вакцинировалось за сутки
Источник: телеграм – канал "Коронавирус_инфо"
Темпы вакцинации в Украине постепенно растут. За минувшие сутки от коронавируса иммунизировали 2 913 человек, что является рекордным количеством с начала кампании вакцинации в стране.
В течение 4 марта в Украине прививали на 233 человека выше, чем днем ранее. Всего с начала кампании вакцинации в стране первую дозу препарата получил 12 481 человек.
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Ляшко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
Главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что в Украине учитывают и противопоказания к вакцинации. Они четко определены и описаны. По определенным причинам вакцинация может не состояться, перенестись или таки произойти, но после тщательной консультации с врачом.
В Украине прогнозируют новый пик коронавируса
В Минздраве говорят, что Украина вошла в третью волну распространения COVID-19. Сейчас это наблюдается во всем мире. Во время выступления в Верховной Раде 5 марта министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что заболеваемость коронавирусом в Украине растет ежедневно.
Степанов добавил, что Украина вошла в "третью волну мировой пандемии". А до конца апреля в Украине ожидают роста числа заражений.
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Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 115 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 65 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 569 600 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
ЕС введет COVID-паспорта к туристическому сезону
Источник: The Financial Times
Евросоюз планирует представить план внедрения COVID-паспортов уже в марте. Самыми активными поклонницами такого решения являются южные страны, которые хотят спасти свой будущий туристический сезон.
В частности, речь идет об Италии, Испании и Португалии.В COVID-паспортах будут указывать следующие данные:
- результат тестов на COVID-19 (если человек не успел вакцинироваться);
- информацию о выздоровлении от коронавируса.
9 из 10 смертей от COVID-19 произошли в странах с высоким уровнем ожирения
Источник: WOF
Новый отчет Всемирной федерации ожирения (WOF) в очередной раз доказал, что для пациентов с избыточным весом COVID-19 представляет смертельную угрозу. Этот фактор риска – на втором месте после пожилого возраста.
Известно, что пациенты с высоким индексом массы тела часто имеют респираторную дисфункцию, которая характеризуется изменениями дыхательных механизмов, повышенным сопротивлением дыхательных путей, нарушением газообмена и низким объемом легких и мышечной силой.
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