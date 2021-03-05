В Украине регистрируют рост заболеваемости коронавирусом, за сутки снова заболели более 10 тысяч человек. В Минздраве заговорили о начале 3-й волны пандемии в стране. В то же время растут темпы вакцинации против COVID-19. По данным СМИ, ЕС готовится к введению паспортов вакцинации, это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире.

Новости о коронавирусе в Украине

Актуальная статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 5 марта в Украине зарегистрировано 1 384 917 больных COVID-19. За сутки соответствующий диагноз установили 10 155 людям, из них 577 детей и 345 медиков.

Днем ранее Новости о коронавирус 4 марта: британский штамм в Украине, эффективность CoronaVac 83,5%

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 3 355 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 172 больных умерли вследствие осложнений, вызванных недугом. При этом выздоровели 4 149 человек.

С начала пандемии в Украине:



заболели – 1 384 917 жителей;

выздоровели – 1 191 022 пациента;

умерли – 26 763 человека;

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели 83 756 тестов на коронавирус. В частности методом ПЦР – 40 393, методом ИФА – 16 127, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236).

Всего по состоянию на 5 марта в стране провели 7 062 386 ПЦР-тестов.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 910 случаев;

Винницкая область – 816 случаев;

Волынская область – 277 случаев;

Днепропетровская область – 497 случаев;

Донецкая область – 334 случая;

Житомирская область – 695 случаев;

Закарпатская область – 748 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано – Франковская область – 737 случаев;

Киевская область – 690 случаев;

Кировоградская область – 69 случаев;

Луганская область – 50 случаев;

Львовская область – 646 случаев;

Николаевская область – 209 случаев;

Одесская область – 372 случая;

Полтавская область – 172 случая;

Ровенская область – 198 случаев;

Сумская область – 238 случаев;

Тернопольская область – 394 случая;

Харьковская область – 566 случаев;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 418 случаев;

Черкасская область – 204 случая;

Черновицкая область – 561 случай;

Черниговская область – 137 случаев.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Закарпатью необходима красная зона, – ОГА

Источник: Укринформ

Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный заявил, что если в Закарпатской области не ввели красный уровень карантина, то в регионе может наступить медицинский коллапс.

Он убежден, что красная зона для Закарпатья стала просто необходимостью. Но окончательное решение все равно будет выносить государственная комиссия ТЭБ и ЧС.



Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Украине не более 20%

Источник: hromadske

В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) заявили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Украине составляет 13 – 20%. Этого мало.

Руководитель KSE Юрий Ганиченко поделился результатами моделирования KSE. По данным Центра, уровень коллективного иммунитета в Украине далек от достаточного.

Что известно о коллективном иммунитете в Украине

Если принимать во внимание только официально подтвержденные случаи коронавируса, то коллективный иммунитет в Украине составляет 4%. Это связано с мировой тенденцией, когда иммунитет официально выявляют лишь в 30% от всех случаев инфицирования.

Как можно обойти очередь на вакцинацию в Украине

Для рационального использования избыточных доз вакцин в Украине МОЗ позволило делать прививки людям не из приоритетного списка. Во время брифинга 5 марта главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, в каких случаях разрешено вакцинировать людей вне очереди.

Когда можно вакцинировать людей не из приоритетного списка: Когда есть отказ от вакцинации тех людей, которые были записаны на прививки и ради них был открыт 10-дозный флакон. Когда количество людей, которых вакцинируют в день работы мобильной бригады, не кратно 10 и осталось несколько доз препарата. Когда человек пришел на вакцинацию, но у него были обнаружены противопоказания к вакцинации. В таких случаях к вакцинации можно пригласить другого человека.

Рекордное количество людей вакцинировалось за сутки

Источник: телеграм – канал "Коронавирус_инфо"

Темпы вакцинации в Украине постепенно растут. За минувшие сутки от коронавируса иммунизировали 2 913 человек, что является рекордным количеством с начала кампании вакцинации в стране.

В течение 4 марта в Украине прививали на 233 человека выше, чем днем ранее. Всего с начала кампании вакцинации в стране первую дозу препарата получил 12 481 человек.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канала

Ляшко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что в Украине учитывают и противопоказания к вакцинации. Они четко определены и описаны. По определенным причинам вакцинация может не состояться, перенестись или таки произойти, но после тщательной консультации с врачом.

Противопоказания к вакцинации: Имеется повышенная чувствительность к действующему веществу. Все они указаны в инструкции;

Сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным подъемом температуры. В частности, лихорадка. Незначительное повышение температуры или простуда не является противопоказанием для вакцинации. В таком случае прививку делать можно, но после консультации врача;

Тромбоцитопения или нарушения свертываемости крови;

Ослабленный иммунитет.

В Украине прогнозируют новый пик коронавируса

В Минздраве говорят, что Украина вошла в третью волну распространения COVID-19. Сейчас это наблюдается во всем мире. Во время выступления в Верховной Раде 5 марта министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что заболеваемость коронавирусом в Украине растет ежедневно.

Степанов добавил, что Украина вошла в "третью волну мировой пандемии". А до конца апреля в Украине ожидают роста числа заражений.

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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 115 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 65 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 569 600 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

ЕС введет COVID-паспорта к туристическому сезону

Источник: The Financial Times

Евросоюз планирует представить план внедрения COVID-паспортов уже в марте. Самыми активными поклонницами такого решения являются южные страны, которые хотят спасти свой будущий туристический сезон.

В частности, речь идет об Италии, Испании и Португалии.В COVID-паспортах будут указывать следующие данные:

результат тестов на COVID-19 (если человек не успел вакцинироваться);

информацию о выздоровлении от коронавируса.

9 из 10 смертей от COVID-19 произошли в странах с высоким уровнем ожирения

Источник: WOF

Новый отчет Всемирной федерации ожирения (WOF) в очередной раз доказал, что для пациентов с избыточным весом COVID-19 представляет смертельную угрозу. Этот фактор риска – на втором месте после пожилого возраста.

Известно, что пациенты с высоким индексом массы тела часто имеют респираторную дисфункцию, которая характеризуется изменениями дыхательных механизмов, повышенным сопротивлением дыхательных путей, нарушением газообмена и низким объемом легких и мышечной силой.

Важно! По данным WOF, 2,2 миллиона из 2,5 миллиона (90%) летальных случаев от коронавируса приходится на государства с высоким процентом населения с избыточной массой тела, это в первую очередь страны Запада.