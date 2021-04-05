За сутки в Украине обнаружили 10 179 новых случаев инфицирования коронавирусом. Украинские медики рассказали, как распознать постковидный синдром и когда нужна помощь. Ученые выяснили, почему у пожилых людей более тяжелое течение COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 5 апреля

Статистика коронавируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки заболели коронавирусом 10 179 жителей Украины. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 254 пациента, в то же время выздоровели – 4 496 больных. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировали в больницы 3 275 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь.

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Статистика заболеваемости в регионах и количество прививок:

г. Киев – 458 случаев/ 130 прививок;

Винницкая область – 233 случая/ 20 прививок;

Волынская область – 241 случай/ 20 прививок;

Днепропетровская область – 1003 случая/ 40 прививок;

Донецкая область – 254 случая/ 10 прививок;

Житомирская область – 557 случаев/ 40 прививок;

Закарпатская область – 165 случаев/ 20 прививок;

Запорожская область – 293 случая/ 70 прививок;

Ивано-Франковская область – 91 случай/ 88 прививок;

Киевская область – 619 случаев/ 0 прививок;

Кировоградская область – 108 случаев/ 20 прививок;

Луганская область – 36 случаев/ 10 прививок;

Львовская область – 1121 случай/ 110 прививок;

Николаевская область – 287 случаев/ 60 прививок;

Одесская область – 660 случаев/ 0 прививок;

Полтавская область – 229 случаев/ 60 прививок;

Ровненская область – 252 случая/ 50 прививок;

Сумская область – 428 случаев/ 20 прививок;

Тернопольская область – 441 случай/ 70 прививок;

Харьковская область – 1155 случаев/ 250 прививок;

Херсонская область – 176 случаев/ 0 прививок;

Хмельницкая область – 439 случаев/ 40 прививок;

Черкасская область – 361 случай/ 70 прививок;

Черновицкая область – 254 случая/ 30 прививок;

Черниговская область – 318 случаев/ 30 прививок.

За все время пандемии в Украине: заболели – 1 755 888 человек;

выздоровели – 1 352 139 больных;

умерли от осложнений – 34 587 пациентов;

Темпы вакцинации

Со вчерашнего дня прививку против коронавируса получили 1 258 человек. С начала прививочной кампании вакцинировали 291 824 человек, из них получили 1 дозу – 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Прививки проводили 39 мобильных бригад по иммунизации и в 75 пунктах вакцинации.

На сегодня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 407 003 человека.

Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала

Врачи рассказали, как распознать постковидный синдром и когда нужна помощь

Источник: 24 канал

Ровно год назад Всемирная организация здравоохранения сообщила, что люди, которые переносят коронавирус в легкой форме, выздоравливают через 2 недели, в более сложной форме – от 3 до 6 недель.

Впрочем доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета Богомольца Олег Чабан рассказал, что сейчас кардинально другая картина: у большинства пациентов наблюдаются симптомы постковида по несколько месяцев, а у другой части пациентов совсем не исчезают с момента инфицирования коронавирусом.

Олег Чабан добавил, что часто постковидные симптомы протекают на фоне психоэмоциональных расстройств, на фоне чего ухудшается качество жизни, нарушается сон, появляется общая слабость, упадок сил и апатия.

Также около 30% людей, перенесших COVID-19 могут иметь Long COVID. По статистическим данным только 65% пациентов достигли уровня своего предыдущего здоровья. Олег Чабан рекомендует устанавливать связь между текущим состоянием пациента, обострением заболевания и появлением новых симптомов с перенесенным COVID-19. По словам медика, к группам риска относят: людей старше 50 лет, людей, которые имеют несколько хронических заболеваний, а также пациентов с тяжелым течением коронавируса.

"Довольно странно, но есть случаи, когда люди, которые тяжело переболели коронавирусом, то есть с высокой температурой, слабостью, потерей вкусов и запахов, часто могут вернуться в нормальное состояние уже через 2 месяца. И без пост-синдрома. Однако люди, которые легко перенесли COVID-19, все еще могут иметь затяжные симптомы", – добавил он.

Больше о постковидном синдроме – читайте здесь.

Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 5 апреля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 131 миллиона больных COVID-19. Более 74 миллионов из них уже преодолели болезнь. Но 2 852 458 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных болезнью.

Лекарство против высокого давления уменьшает смертность от коронавируса

Источник: JAMA

В первые месяцы пандемии возникла гипотеза о том, что лекарства, применяемые для лечения повышенного давления, могут ухудшить клинические последствия пациентов с коронавирусом. Самый большой метаанализ ее опроверг и подтвердил важность медикаментозного контроля гипертонии, особенно для групп риска.

В систематический обзор, которые провели ученые из Великобритании, вошли 52 исследования, которые включали данные о клинических случаях более 101 тысячи пациентов с COVID-19. Обе группы препаратов применяются для лечения повышенного артериального давления.

Оказалось, что у людей риск тяжелых осложнений и смерти значительно ниже по сравнению с пациентами, которые не принимают ИАПФ и БРА. По мнению ученых, эти лекарства могут оказывать защитный эффект не только для людей с повышенными давлением, но и для пациентов с другими сопутствующими заболеваниями. Также исследование подтвердило, что хронические состояния, в первую очередь сердечно-сосудистые, почечные и онкологические заболевания, существенно повышают вероятность неблагоприятных клинических исходов при COVID-19.

У пожилых людей более тяжелое течение COVID-19

Источник: Nature

Коронавирус больше опасен для людей 65+, и чем старше пациент, тем выше вероятность тяжелых осложнений и смерти. До сих пор ученые и медики объясняли это ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, неизбежными в старшем возрасте. Однако австралийские исследователи предположили, что причиной этой уязвимости может быть "системная ошибка" иммунного ответа пожилых людей.

Ученые выдвинули новую гипотезу: возможно, при встрече с SARS-Cov-2 иммунная система пожилых людей ошибочно распознает его как сезонный коронавирус и не "считывает" его как опасный. В ходе исследования они сравнили уровень антител к сезонным коронавирусам и SARS-Cov-2 в образцах крови 89 здоровых детей, 98 взрослых, 57 пожилых людей и 50 пациентов с COVID-19. Авторы исследования обнаружили разный уровень иммунных клеток у пожилых людей и детей. У пациентов старшего возраста оказался повышенный уровень "зрелых" нейтрализующих антител IgG и IgA к сезонным коронавирусам.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала