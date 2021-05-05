Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 5 мая 2021 года в Украине зарегистрировали 2 090 986 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За прошедшие сутки болезнь выявили у 2 576 человек, из них 103 ребенка и 30 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 4 мая: умерла роженица, регулятор ЕС рассматривает вакцину Sinovac

Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях. В больницы госпитализировали еще 1 671 человека.

За минувшие сутки от болезни умер 161 больной коронавирусом, в результате чего общее количество летальных случаев в стране выросло до 45 077. А 7 728 человек выписали. В целом от болезни выздоровели уже 1 697 358 жителей Украины.

К слову, с начала пандемии в Украине провели 9 518 164 ПЦР-тестирования.

Темпы вакцинации в Украине

На протяжении 4 мая от коронавируса вакцинировали еще 3 425 граждан. В целом с начала вакцинальной кампании прививку сделали 759 434 жителям Украины. Из них только 303 человека закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины.

По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записался 514 821 человек.

Количество новых больных и привитых в регионах:

Киев – 143 случая / 57 прививок;

Винницкая область – 31 случай / 61 прививка;

Волынская область – 102 случая / 41 прививка;

Днепропетровская область – 213 случаев / 879 прививок;

Донецкая область – 287 случаев / 182 прививки;

Житомирская область – 16 случаев / 61 прививка;

Закарпатская область – 13 случаев / 76 прививок;

Запорожская область – 85 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область – 13 случаев / 62 прививки;

Киевская область – 73 случая / 355 прививок;

Кировоградская область – 42 случая / 60 прививок;

Луганская область – 58 случаев / 154 прививки;

Львовская область – 48 случаев / 0 прививок;

Николаевская область – 111 случаев / 289 прививок;

Одесская область – 216 случаев / 100 прививок;

Полтавская область – 106 случаев / 23 прививки;

Ровненская область – 68 случаев / 120 прививок;

Сумская область – 52 случая / 25 прививок;

Тернопольская область – 70 случаев / 60 прививок;

Харьковская область – 405 случаев / 384 прививки;

Херсонская область – 25 случаев / 160 прививок;

Хмельницкая область – 136 случаев / 0 прививок;

Черкасская область – 177 случаев / 86 прививок;

Черновицкая область – 62 случая / 40 прививок;

Черниговская область – 24 случая / 130 прививок.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

COVID-19 в ВСУ

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 4 мая, от осложнений болезни умер один военный. В общем инфекция унесла жизни 83 бойцов ВСУ. В то же время в украинской армии за последние 24 часа зафиксировали 2 случая заражения COVID-19.

По состоянию на 5 мая коронавирусом болеют 1 272 украинских военных. С начала пандемии победить COVID-19 смогли 23 412 военнослужащих. Смертельная инфекция унесла жизни 83 человек. Сейчас на изоляции находятся 243 человека.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Каждую неделю у коронавируса появляются 2 новые мутации

Источник: "Сегодня"

Врач-инфекционист Владимир Курпита рассказал, что коронавирус останется с людьми навсегда. Так как он может менять свою форму, проявления и особенности. Врач подчеркнул, что вирус не возникает в воздухе, а заразиться им можно при тесном контакте с носителем. Курпита подчеркнул, что единственный способ избежать тяжелого течения инфекции – вакцинация.

"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока неизвестно", – рассказал Владимир Курпита.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 154 миллионов случаев заражения коронавирусом. Около 90 миллионов инфицированных выздоровели, но 3 227 483 больных, к сожалению, умерли.

Когда коронавирус передается от матери к ребенку в утробе

Источник: Oxford Academic

Известно, что беременная женщина может передать вирус ребенку через плаценту. Ученые проанализировали 12 плацент здоровых женщин с беременностью от 5 до 36 недель. Они обнаружили, что клетки плаценты, которые могут быть заражены SARS-Cov-2, имеют рецепторы АПФ2, которые патоген использует, как "шлюз" для проникновения в организм.

Авторы исследования отметили, что с большей вероятностью внутриутробная передача происходит именно на ранних сроках беременности.



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