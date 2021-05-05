Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
По состоянию на 5 мая 2021 года в Украине зарегистрировали 2 090 986 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За прошедшие сутки болезнь выявили у 2 576 человек, из них 103 ребенка и 30 медработников.
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Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях. В больницы госпитализировали еще 1 671 человека.
За минувшие сутки от болезни умер 161 больной коронавирусом, в результате чего общее количество летальных случаев в стране выросло до 45 077. А 7 728 человек выписали. В целом от болезни выздоровели уже 1 697 358 жителей Украины.
К слову, с начала пандемии в Украине провели 9 518 164 ПЦР-тестирования.
Темпы вакцинации в Украине
На протяжении 4 мая от коронавируса вакцинировали еще 3 425 граждан. В целом с начала вакцинальной кампании прививку сделали 759 434 жителям Украины. Из них только 303 человека закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины.
По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записался 514 821 человек.
Количество новых больных и привитых в регионах:
- Киев – 143 случая / 57 прививок;
- Винницкая область – 31 случай / 61 прививка;
- Волынская область – 102 случая / 41 прививка;
- Днепропетровская область – 213 случаев / 879 прививок;
- Донецкая область – 287 случаев / 182 прививки;
- Житомирская область – 16 случаев / 61 прививка;
- Закарпатская область – 13 случаев / 76 прививок;
- Запорожская область – 85 случаев / 20 прививок;
- Ивано-Франковская область – 13 случаев / 62 прививки;
- Киевская область – 73 случая / 355 прививок;
- Кировоградская область – 42 случая / 60 прививок;
- Луганская область – 58 случаев / 154 прививки;
- Львовская область – 48 случаев / 0 прививок;
- Николаевская область – 111 случаев / 289 прививок;
- Одесская область – 216 случаев / 100 прививок;
- Полтавская область – 106 случаев / 23 прививки;
- Ровненская область – 68 случаев / 120 прививок;
- Сумская область – 52 случая / 25 прививок;
- Тернопольская область – 70 случаев / 60 прививок;
- Харьковская область – 405 случаев / 384 прививки;
- Херсонская область – 25 случаев / 160 прививок;
- Хмельницкая область – 136 случаев / 0 прививок;
- Черкасская область – 177 случаев / 86 прививок;
- Черновицкая область – 62 случая / 40 прививок;
- Черниговская область – 24 случая / 130 прививок.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
COVID-19 в ВСУ
Источник: Командование Медицинских сил ВСУ
Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 4 мая, от осложнений болезни умер один военный. В общем инфекция унесла жизни 83 бойцов ВСУ. В то же время в украинской армии за последние 24 часа зафиксировали 2 случая заражения COVID-19.
По состоянию на 5 мая коронавирусом болеют 1 272 украинских военных. С начала пандемии победить COVID-19 смогли 23 412 военнослужащих. Смертельная инфекция унесла жизни 83 человек. Сейчас на изоляции находятся 243 человека.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Каждую неделю у коронавируса появляются 2 новые мутации
Источник: "Сегодня"
Врач-инфекционист Владимир Курпита рассказал, что коронавирус останется с людьми навсегда. Так как он может менять свою форму, проявления и особенности. Врач подчеркнул, что вирус не возникает в воздухе, а заразиться им можно при тесном контакте с носителем. Курпита подчеркнул, что единственный способ избежать тяжелого течения инфекции – вакцинация.
"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока неизвестно", – рассказал Владимир Курпита.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 154 миллионов случаев заражения коронавирусом. Около 90 миллионов инфицированных выздоровели, но 3 227 483 больных, к сожалению, умерли.
Когда коронавирус передается от матери к ребенку в утробе
Источник: Oxford Academic
Известно, что беременная женщина может передать вирус ребенку через плаценту. Ученые проанализировали 12 плацент здоровых женщин с беременностью от 5 до 36 недель. Они обнаружили, что клетки плаценты, которые могут быть заражены SARS-Cov-2, имеют рецепторы АПФ2, которые патоген использует, как "шлюз" для проникновения в организм.
Авторы исследования отметили, что с большей вероятностью внутриутробная передача происходит именно на ранних сроках беременности.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала