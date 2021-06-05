Новости о коронавирусе в Украине 5 июня
За сутки в Украине обнаружили почти 2 тысячи больных COVID-19
Источник: Минздрав Украины
За минувшие сутки в стране выявили еще 1 897 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них 91 ребенок и 65 медработников.
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В больницы госпитализировали еще 1 065 больных. К сожалению, еще 86 пациентов умерли. Выписали 8 330 человек.
За минувшие сутки в Украине протестировали 60 421 человека: методом ПЦР – 29 061, методом ИФА – 12 048, экспресс-тестами – 19 312.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 497 случаев;
- Винницкая область – 35 случаев;
- Волынская область – 47 случаев;
- Днепропетровская область – 128 случаев;
- Донецкая область – 56 случаев;
- Житомирская область – 39 случаев;
- Закарпатская область – 50 случаев;
- Запорожская область – 138 случаев;
- Ивано-Франковская область – 25 случаев;
- Киевская область – 160 случаев;
- Кировоградская область – 22 случая;
- Луганская область – 25 случаев;
- Львовская область – 98 случаев;
- Николаевская область – 72 случая;
- Одесская область – 49 случаев;
- Полтавская область – 23 случая;
- Ровненская область – 62 случая;
- Сумская область – 39 случаев;
- Тернопольская область – 40 случаев;
- Харьковская область – 116 случаев;
- Херсонская область – 37 случаев;
- Хмельницкая область – 34 случая;
- Черкасская область – 54 случая;
- Черновицкая область – 36 случаев;
- Черниговская область – 15 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала
Рекордное количество украинцев вакцинировалось от коронавируса за минувшие сутки
Источник: МОЗ Украины
За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 57 440 человек. Это наибольшее количество привитых с начала вакцинальной кампании. Первую дозу вакцины получили 53 710 человек. Вторую дозу вакцины, то есть последнюю инъекцию для иммунизации, сделали 3 730 жителям Украины.
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 177 373 человека. 1 177 371 из них получили первую дозу вакцины. Полностью завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы препарата, 145 792 человека. Всего в стране провели 1 323 163 прививки.
Сколько COVID-вакцин утилизировали в Украине: Минздрав назвал точное количество
Источник: Коронавирус в регионах
В Минздраве сообщили о количестве вакцин против коронавируса, которые пришлось утилизировать. По состоянию на 30 мая с начала вакцинальной кампании в Украине утилизировали 742 дозы вакцины против коронавируса. Их разбили или повредили, сюда входят также дозы, которые не подлежат использованию.
Зато количество потерянных средств не раскрывают, потому что "информация о стоимости и сумме потраченных средств на приобретение вакцины является конфиденциальной".
Количество потерянных доз за производителями:
- Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 654,
- Coronavac (Sinovac Biotech) – 11,
- Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) – 12,
- AstraZeneca – 65.
Все больше областей Украины соответствуют показателям зеленой зоны карантина: данные Минздрава
Источник: МОЗ
За последние сутки увеличилось количество регионов Украины, которые соответствуют показателям зеленой зоны карантина. По состоянию на 5 июня таких областей 15. Однако ситуация еще в 9 регионах остается неудовлетворительной. Стоит напомнить, что вся страна сейчас находится в желтой зоне. Донецкая и Львовская область снизила коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Там он составляет 4,6% и 4,4% соответственно.
Показатели соответствия регионов Украины зонам карантина / Фото МОЗ
Где можно вакцинироваться против коронавируса в Украине на этих выходных
Источник: Центр общественного здоровья
В выходные 5 – 6 июня в Украине работают Центры вакцинации против коронавируса. Их открыли в 10 городах – прививают людей как с декларациями, так и без. Вакцинируют тех людей, которые записались на вакцинацию через приложение "Дия" или контакт-центр Минздрава. На процедуру приглашают с помощью смс-сообщения. Те люди, которые не получили сообщения, также могут прийти и стать в общую очередь. Как и раньше, приоритет предоставляется пожилым людям.
В каких городах открыты Центры COVID-вакцинации 5 – 6 июня
- Киев, на базе Международного выставочного центра,
- Львов, на базе стадиона "Арена Львов",
- Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СШ "Крымская",
- Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко,
- Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,
- Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант",
- Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь",
- Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета,
- Горишни Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат".
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В Центре массовой COVID-вакцинации в Киеве возникли первые проблемы
Источник: 24 канал
От 5 – 6 утра перед Центром вакцинации в Киеве образовались большие очереди. Много людей приехало из других городов. Многие приглашенные люди вакцинировались еще утром, поэтому остаток дня коридор для очереди "по записи" просто пустовал. Многим людям позвонили и пригласили на прививку, но без смс-сообщения. Поэтому таким людям пришлось стать в общую очередь.
Очередь перед Центром вакцинации в Киеве / Фото Анна Брыкова
Новости о коронавирусе в мире 5 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
От начала пандемии в мире обнаружили более 172 миллиона больных коронавирусом, более чем 110 миллионов из которых уже выздоровели.
3 711 565 пациентов ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.
Для реализации программы COVAX не хватает вакцин, – ВОЗ
Источник: France 24
Всемирная организация здравоохранения заявила, что для реализации программы COVAX не хватает доз вакцин против коронавируса. Недостаток может ощущаться в июне и июле 2021 года. COVAX закупает вакцины на средства из пожертвований. Еще около 150 миллионов доз пообещали предоставить богатые страны, но это все равно не решит проблему. Если в COVAX планируют вакцинировать не менее 30 – 40% населения мира в 2021 году, до конца сентября они должны провести вакцинацию еще 250 миллионов людей.
Во время обсуждений по поставкам вакцин уже мало внимания уделяется периоду июнь – июль, а это означает, что в этот период в поставках COVAX будет пробел. Институт сыворотки Индии, который производит дозы AstraZeneca, должен был стать основой цепочки поставок механизма COVAX. Однако Нью-Дели ограничил экспорт вакцин, чтобы остановить разрушительное распространение коронавируса в стране.
Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал
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Китай одобрил препарат Sinovac для вакцинации детей
Источник: CNA
Вакцина против COVID-19 от компании Sinovac получила одобрение Китая для прививки детей и подростков в экстренных случаях. Отныне в стране препарат можно применять на детях в возрасте от 3 до 17 лет. Но пока неизвестно, когда именно начнут прививать детей.