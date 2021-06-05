Новости о коронавирусе 5 июня: Sinovac для детей, ВОЗ заявила о нехватке вакцин

Рекордное количество украинцев вакцинировалось от коронавируса за минувшие сутки. В Минздраве рассказали, сколько COVID-вакцин утилизировали в Украине. В 10 городах заработали Центры вакцинации от коронавируса. Для реализации программы COVAX не хватает вакцин. Китай одобрил Sinovac для вакцинации детей. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 5 июня

За сутки в Украине обнаружили почти 2 тысячи больных COVID-19

Источник: Минздрав Украины

За минувшие сутки в стране выявили еще 1 897 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них 91 ребенок и 65 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 4 июня: "черный грибок" в Непале, в Украине возобновят плановые операции

В больницы госпитализировали еще 1 065 больных. К сожалению, еще 86 пациентов умерли. Выписали 8 330 человек.

За минувшие сутки в Украине протестировали 60 421 человека: методом ПЦР – 29 061, методом ИФА – 12 048, экспресс-тестами – 19 312.

За все время пандемии в Украине:



обнаружили – 2 213 580 больных;

выздоровели – 2 088 712 пациентов;

умерли – 51 140 инфицированных;

проведено ПЦР-тестирований – 10 319 406.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 497 случаев;

Винницкая область – 35 случаев;

Волынская область – 47 случаев;

Днепропетровская область – 128 случаев;

Донецкая область – 56 случаев;

Житомирская область – 39 случаев;

Закарпатская область – 50 случаев;

Запорожская область – 138 случаев;

Ивано-Франковская область – 25 случаев;

Киевская область – 160 случаев;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 25 случаев;

Львовская область – 98 случаев;

Николаевская область – 72 случая;

Одесская область – 49 случаев;

Полтавская область – 23 случая;

Ровненская область – 62 случая;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 40 случаев;

Харьковская область – 116 случаев;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 34 случая;

Черкасская область – 54 случая;

Черновицкая область – 36 случаев;

Черниговская область – 15 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Рекордное количество украинцев вакцинировалось от коронавируса за минувшие сутки

Источник: МОЗ Украины

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 57 440 человек. Это наибольшее количество привитых с начала вакцинальной кампании. Первую дозу вакцины получили 53 710 человек. Вторую дозу вакцины, то есть последнюю инъекцию для иммунизации, сделали 3 730 жителям Украины.

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 177 373 человека. 1 177 371 из них получили первую дозу вакцины. Полностью завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы препарата, 145 792 человека. Всего в стране провели 1 323 163 прививки.

Сколько COVID-вакцин утилизировали в Украине: Минздрав назвал точное количество

Источник: Коронавирус в регионах

В Минздраве сообщили о количестве вакцин против коронавируса, которые пришлось утилизировать. По состоянию на 30 мая с начала вакцинальной кампании в Украине утилизировали 742 дозы вакцины против коронавируса. Их разбили или повредили, сюда входят также дозы, которые не подлежат использованию.

Зато количество потерянных средств не раскрывают, потому что "информация о стоимости и сумме потраченных средств на приобретение вакцины является конфиденциальной".

Количество потерянных доз за производителями:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 654,

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11,

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) – 12,

AstraZeneca – 65.

Все больше областей Украины соответствуют показателям зеленой зоны карантина: данные Минздрава

Источник: МОЗ

За последние сутки увеличилось количество регионов Украины, которые соответствуют показателям зеленой зоны карантина. По состоянию на 5 июня таких областей 15. Однако ситуация еще в 9 регионах остается неудовлетворительной. Стоит напомнить, что вся страна сейчас находится в желтой зоне. Донецкая и Львовская область снизила коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Там он составляет 4,6% и 4,4% соответственно.



Показатели соответствия регионов Украины зонам карантина / Фото МОЗ

Где можно вакцинироваться против коронавируса в Украине на этих выходных

Источник: Центр общественного здоровья

В выходные 5 – 6 июня в Украине работают Центры вакцинации против коронавируса. Их открыли в 10 городах – прививают людей как с декларациями, так и без. Вакцинируют тех людей, которые записались на вакцинацию через приложение "Дия" или контакт-центр Минздрава. На процедуру приглашают с помощью смс-сообщения. Те люди, которые не получили сообщения, также могут прийти и стать в общую очередь. Как и раньше, приоритет предоставляется пожилым людям.

В каких городах открыты Центры COVID-вакцинации 5 – 6 июня

Киев, на базе Международного выставочного центра,

Львов, на базе стадиона "Арена Львов",

Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СШ "Крымская",

Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко,

Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,

Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант",

Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь",

Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета,

Горишни Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат".

К теме Как работают Центры COVID-вакцинации на этих выходных: фото

В Центре массовой COVID-вакцинации в Киеве возникли первые проблемы

Источник: 24 канал

От 5 – 6 утра перед Центром вакцинации в Киеве образовались большие очереди. Много людей приехало из других городов. Многие приглашенные люди вакцинировались еще утром, поэтому остаток дня коридор для очереди "по записи" просто пустовал. Многим людям позвонили и пригласили на прививку, но без смс-сообщения. Поэтому таким людям пришлось стать в общую очередь.



Очередь перед Центром вакцинации в Киеве / Фото Анна Брыкова Новости о коронавирусе в мире 5 июня Ситуация с заболеваемостью в мире Источник: СНБО Украины От начала пандемии в мире обнаружили более 172 миллиона больных коронавирусом, более чем 110 миллионов из которых уже выздоровели. 3 711 565 пациентов ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше. Для реализации программы COVAX не хватает вакцин, – ВОЗ Источник: France 24 Всемирная организация здравоохранения заявила, что для реализации программы COVAX не хватает доз вакцин против коронавируса. Недостаток может ощущаться в июне и июле 2021 года. COVAX закупает вакцины на средства из пожертвований. Еще около 150 миллионов доз пообещали предоставить богатые страны, но это все равно не решит проблему. Если в COVAX планируют вакцинировать не менее 30 – 40% населения мира в 2021 году, до конца сентября они должны провести вакцинацию еще 250 миллионов людей. Во время обсуждений по поставкам вакцин уже мало внимания уделяется периоду июнь – июль, а это означает, что в этот период в поставках COVAX будет пробел. Институт сыворотки Индии, который производит дозы AstraZeneca, должен был стать основой цепочки поставок механизма COVAX. Однако Нью-Дели ограничил экспорт вакцин, чтобы остановить разрушительное распространение коронавируса в стране.



Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал

Интересно Вирус очень непрогнозируемый, – Виноград сказала, могут ли украинцы прекратить носить маски

Китай одобрил препарат Sinovac для вакцинации детей

Источник: CNA

Вакцина против COVID-19 от компании Sinovac получила одобрение Китая для прививки детей и подростков в экстренных случаях. Отныне в стране препарат можно применять на детях в возрасте от 3 до 17 лет. Но пока неизвестно, когда именно начнут прививать детей.