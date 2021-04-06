В Украине критическая ситуация с COVID-19, ресурсы медицинской системы исчерпываются. Глава Минздрава заявил, что смертность от осложнений недуга значительно возросла. В Житомирской области подтвердили британский штамм. В EMA таки нашли связь между образованием тромбов и вакциной AstraZenecа. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине

Распространение COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 769 164 инфицированных коронавирусом SARS-CoV2-2. За минувшие сутки выявили 13 276 больных, из них 508 детей и 338 медработников. В течение 5 апреля в больницы госпитализировали 2 545 пациентов с COVID-19 или имеющимися признаками болезни.

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За этот же период от недуга умерли 430 инфицированных. Всего с начала пандемии в Украине умерли уже 35 017 больных коронавирусом.

Зато выписали еще 10 240 пациентов. Всего недуг преодолели уже 1 362 379 жителей страны.

Ситуация с тестированием

За последние сутки в Украине провели 41 512 исследований методом ПЦР. Кроме этого, еще сделали 21 279 тестов на антитела методом ИФА, а также 29 187 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2. В целом за все время пандемии в стране ПЦР-методом проверили 8 397 586 образцов.

Темпы вакцинации в стране

Вчера прививку против коронавируса сделали 12 856 жителей Украины.

Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 304 678 человек. Только 2 человека получили 2 инъекции, то есть полностью завершили вакцинацию.

По состоянию на 5 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации против COVID-19 записался всего 413 561 украинец.

Статистика инфицированных и привитых в регионах за сутки

Киев – 1 432 случая / 1 710 прививок;

Винницкая область – 446 случаев / 750 прививок;

Волынская область – 317 случаев / 420 прививок;

Днепропетровская область – 844 случая/ 1 010 прививок;

Донецкая область – 523 случая / 580 прививок;

Житомирская область – 213 случаев / 470 прививок;

Закарпатская – 389 случаев/ 240 прививок;

Запорожская область – 611 случаев / 710 прививок;

Ивано-Франковская область – 85 случаев/ 667 прививок;

Киевская область – 889 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область – 99 случаев / 470 прививок;

Луганская область – 217 случаев / 420 прививок;

Львовская область – 1 105 случаев / 660 прививок;

Николаевская область – 369 случаев / 430 прививок;

Одесская область – 1 436 случаев / 500 прививок;

Полтавская область – 730 случаев / 720 прививок;

Ровненская область – 503 случая / 429 прививок;

Сумская область – 205 случаев / 360 прививок;

Тернопольская область – 511 случаев / 440 прививок;

Харьковская область – 878 случаев / 660 прививок;

Херсонская область – 111 случаев / 10 прививок;

Хмельницкая область – 352 случая / 410 прививок;

Черкасская область – 599 случаев / 420 прививок;

Черновицкая область – 361 случай / 270 прививок;

Черниговская область – 51 случай / 100 прививок.



Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала

"Британский" штамм коронавируса зафиксировали на Житомирщине

Источник: Житомирский областной лабораторный центр

На Житомирщине официально подтвердили "британский" штамм коронавируса. Его обнаружили в образцах больных из Житомира и 6 районов области.

Британский штамм коронавируса, который циркулирует в Украине, опасен для детей

Источник: CDC

В последнее время ученые открыто признают, что недооценивали угрозу коронавируса для детей. Так, Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили о том, что реальная заболеваемость среди несовершеннолетних в десять раз выше официальных данных. С появлением мутантных штаммов эта угроза могла существенно возрасти.

Также в администрации президента США сообщили, что страна столкнется с "серьезными проблемами" в борьбе с пандемией до лета. По словам экспертов, британский штамм B.1.1.7, который стремительно распространяется в Штатах, легче заражает детей.

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Какие регионы могут скоро выйти из красной зоны карантина

Ситуация с коронавирусом значительно улучшилась в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Поэтому эти регионы скоро смогут выйти из красной зоны карантина.

Во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что упомянутые области скоро смогут покинуть красную зону. Но есть и те регионы, которые могут к ней присоединиться.

По словам Степанова, значительно уменьшилась заболеваемость в Ивано-Франковской, в Закарпатской, в Черновицкой областях.

Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизации эти области начнут выходить из красного уровня,

– добавил Степанов.

В то же время в Кабмине назвали регионы, где могут ввести карантинные ограничения красного уровня – это Харьковская и Хмельницкая области.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала

Степанов заявил, что возможности медицинской системы Украины исчерпаны

Возможности медицинской системы в Украине исчерпались. Количество коек с кислородом для пациентов, больных коронавирусом COVID-19, достигло максимума. Об этом глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга 6 апреля.

По его словам, количество смертельных случаев выросло на 400 по сравнению с предыдущей неделей. В течение 29 марта – 4 апреля COVID-19 подхватили 103 497 тысячи украинцев.

Внимание! По состоянию на 6 апреля в украинских медучреждениях находится более 47 тысяч больных. При этом, в стране максимально увеличили количество коек с кислородом – до 67 тысяч.

Новости о коронавирусе в мире 6 апреля

Статистика распространения COVID-19

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили около 132 миллионов больных COVID-19, из них более 74 миллионов выздоровели. Но, к сожалению, 2 852 458 больных – умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Активно болеют коронавирусом и продолжают лечение около 75 миллионов людей во всем мире. Больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 30 миллионов.

На Филиппинах мужчину заставили приседать 300 раз из-за нарушения карантина: он умер

Источник: BBC

В провинции Кавите на острове Лусон скончался мужчина, которого полиция заставила выполнить 300 приседаний. Он нарушил комендантский час. О том, что произошло с мужчиной, рассказала его семья.

В Польшу доставили дополнительные дозы вакцины Pfizer

Источник: Polskie Radio

В понедельник 6 апреля в Польшу прибыла партия из 870 тысяч доз вакцины Pfizer. Они распределяются по пунктам вакцинации. Кроме того, в воскресенье 11 апреля Польша ожидает дополнительные партии вакцины AstraZeneсa.

Всего в течение апреля в Польшу должны доставить 7 миллионов доз вакцин против коронавируса.

Представитель EMA заявил о связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Источник: AFP

Один из членов Европейского агентства по лекарственным средствам заявил, что существует связь между использованием препарата AstraZeneca и тромбозом. В сообщении СМИ говорится, что об этом заявило "высшее должностное лицо EMA".

Позже издание BARRON'S написало, что об этом во время интервью итальянской газете Il Messaggero заявил глава отдела вакцин EMA Марко Кавалери.

Кавалери добавил, что "в ближайшие несколько часов" в EMA скажут, что связь есть. Но им еще необходимо понять, как это происходит.

Справка: в начале марта ряд стран остановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у вакцинированных. Тогда разработчики вакцины заверили в безопасности препарата, поскольку во время клинических испытаний таких случаев зафиксировано не было.

Кроме того, предварительное расследование Европейского агентства лекарственных средств EMA признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.