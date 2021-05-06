Новости о коронавирусе в Украине 6 мая
Ситуация в стране
Источник: фейсбук Максима Степанова
В Украине за минувшие сутки обнаружили 6 038 больных коронавирусом, среди них – 271 ребенок и 113 медработников. Больше всего инфицированных зарегистрировали в столице.
Днем ранее Новости о коронавирусе 5 мая: COVID-19 мутирует, статистика распространения
В больницы были госпитализированы 1 849 больных. От осложнений COVID-19 умерли еще 374 пациента. В то же время поправились 14 351 человек.
Лаборатории провели 72 373 тестирований за сутки, из них:
- методом ПЦР – 36 945,
- методом ИФА – 12 460,
- экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 22 968.
Темпы вакцинации
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили еще 24 494 человека. Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 783 812 граждан Украины, из них завершили вакцинацию (т.е. получили 2 дозы) всего 419 человек.
Сейчас в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 519 165 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- Киев – 622 случая / 5608 прививок;
- Винницкая область – 147 случаев / 1096 прививок;
- Волынская область – 161 случай / 196 прививок;
- Днепропетровская область – 543 случая / 2604 прививки;
- Донецкая область – 599 случаев / 1389 прививок;
- Житомирская область – 107 случаев / 442 прививки;
- Закарпатская – 72 случая / 408 прививок;
- Запорожская область – 357 случаев / 1080 прививок;
- Ивано-Франковская область – 51 случай / 401 прививки;
- Киевская область – 126 случаев / 1886 прививок;
- Кировоградская область – 42 случая / 442 прививки;
- Луганская область – 237 случаев / 493 прививки;
- Львовская область – 166 случаев / 1610 прививок;
- Николаевская область – 210 случаев / 869 прививок;
- Одесская область – 329 случаев / 1038 прививок;
- Полтавская область – 395 случаев / 76 прививок;
- Ровненская область – 403 случая / 551 прививки;
- Сумская область – 139 случаев / 562 прививки;
- Тернопольская область – 101 случай / 419 прививок;
- Харьковская область – 544 случая / 431 прививки;
- Херсонская область – 125 случаев / 460 прививок;
- Хмельницкая область – 166 случаев / 978 прививок;
- Черкасская область – 297 случаев / 597 прививок;
- Черновицкая область – 74 случая / 313 прививок;
- Черниговская область – 25 случаев / 545 прививок.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Румыния передаст Украине 100 тыяч доз COVID-вакцины AstraZeneca
Источник: Actmedia
Премьер-министр Румынии Флорин Кицу сообщил, что Румыния передаст Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.
Уже летом в Украине могут запустить COVID-паспорт
Источник: пресс-служба Минздрава
До 1 июля в Украине могут запустить сертификат, который будет содержать данные о вакцинации, ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дия". До внедрения COVID-паспортов, украинцы, которые получили уже 2 прививки против коронавируса, могут получить международное свидетельство о вакцинации по запросу.
К теме Во Львове разрабатывают украинскую COVID-вакцину
Новости о коронавирусе в мире 6 мая
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
От начала 2020 года по состоянию на сегодня коронавирусом заболели более 155 миллионов человек. Более 91 миллиона инфицированных уже преодолели болезнь. Однако по меньшей мере 3 242 082 пациента, к сожалению, умерли.
Сейчас от коронавирусной инфекции больше всего страдает Индия. Там за минувшие сутки обнаружили аж 412 262 больных.
Всемирный конгресс вакцин назвал лучшую вакцину против COVID-19
Источник: World Vaccine Congress Washington
На Всемирном конгрессе вакцин-2021 выбрали лучший препарат против коронавирусной болезни. Им признали вакцину производства американской компании Moderna. Также высокую оценку получила вакцина, которую совместно разработали американский фармакологический концерн Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech. Отмечено, что в номинации также участвовали препараты BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science. По каким именно критериям выбирали победителя пока неизвестно.
Исследования коронавируса SARS-CoV-2
Коронавирус вызывает инсульт у молодых, здоровых людей
Источник: Stroke
По всему миру поступают новые данные о том, что коронавирусная инфекция может нанести серьезный удар по сердечно-сосудистой системе. Глобальное исследование, проведенное в 132 медицинских центрах в 36 странах, выявило высокий риск инсульта для молодых и здоровых пациентов с COVID-19.