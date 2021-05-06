Новости о коронавирусе в Украине 6 мая

Ситуация в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

В Украине за минувшие сутки обнаружили 6 038 больных коронавирусом, среди них – 271 ребенок и 113 медработников. Больше всего инфицированных зарегистрировали в столице.

Днем ранее Новости о коронавирусе 5 мая: COVID-19 мутирует, статистика распространения

В больницы были госпитализированы 1 849 больных. От осложнений COVID-19 умерли еще 374 пациента. В то же время поправились 14 351 человек.

Лаборатории провели 72 373 тестирований за сутки, из них:

методом ПЦР – 36 945,

методом ИФА – 12 460,

экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 22 968.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 097 024 человек с COVID-19, из них по состоянию на 6 мая выздоровели 1 711 709 пациентов. Но, к сожалению, 45 451 гражданин умер.

Темпы вакцинации

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили еще 24 494 человека. Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 783 812 граждан Украины, из них завершили вакцинацию (т.е. получили 2 дозы) всего 419 человек.

Сейчас в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 519 165 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев – 622 случая / 5608 прививок;

Винницкая область – 147 случаев / 1096 прививок;

Волынская область – 161 случай / 196 прививок;

Днепропетровская область – 543 случая / 2604 прививки;

Донецкая область – 599 случаев / 1389 прививок;

Житомирская область – 107 случаев / 442 прививки;

Закарпатская – 72 случая / 408 прививок;

Запорожская область – 357 случаев / 1080 прививок;

Ивано-Франковская область – 51 случай / 401 прививки;

Киевская область – 126 случаев / 1886 прививок;

Кировоградская область – 42 случая / 442 прививки;

Луганская область – 237 случаев / 493 прививки;

Львовская область – 166 случаев / 1610 прививок;

Николаевская область – 210 случаев / 869 прививок;

Одесская область – 329 случаев / 1038 прививок;

Полтавская область – 395 случаев / 76 прививок;

Ровненская область – 403 случая / 551 прививки;

Сумская область – 139 случаев / 562 прививки;

Тернопольская область – 101 случай / 419 прививок;

Харьковская область – 544 случая / 431 прививки;

Херсонская область – 125 случаев / 460 прививок;

Хмельницкая область – 166 случаев / 978 прививок;

Черкасская область – 297 случаев / 597 прививок;

Черновицкая область – 74 случая / 313 прививок;

Черниговская область – 25 случаев / 545 прививок.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Румыния передаст Украине 100 тыяч доз COVID-вакцины AstraZeneca

Источник: Actmedia

Премьер-министр Румынии Флорин Кицу сообщил, что Румыния передаст Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Уже летом в Украине могут запустить COVID-паспорт

Источник: пресс-служба Минздрава

До 1 июля в Украине могут запустить сертификат, который будет содержать данные о вакцинации, ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дия". До внедрения COVID-паспортов, украинцы, которые получили уже 2 прививки против коронавируса, могут получить международное свидетельство о вакцинации по запросу.

К теме Во Львове разрабатывают украинскую COVID-вакцину

Новости о коронавирусе в мире 6 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

От начала 2020 года по состоянию на сегодня коронавирусом заболели более 155 миллионов человек. Более 91 миллиона инфицированных уже преодолели болезнь. Однако по меньшей мере 3 242 082 пациента, к сожалению, умерли.

Сейчас от коронавирусной инфекции больше всего страдает Индия. Там за минувшие сутки обнаружили аж 412 262 больных.

Всемирный конгресс вакцин назвал лучшую вакцину против COVID-19

Источник: World Vaccine Congress Washington

На Всемирном конгрессе вакцин-2021 выбрали лучший препарат против коронавирусной болезни. Им признали вакцину производства американской компании Moderna. Также высокую оценку получила вакцина, которую совместно разработали американский фармакологический концерн Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech. Отмечено, что в номинации также участвовали препараты BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science. По каким именно критериям выбирали победителя пока неизвестно.

Исследования коронавируса SARS-CoV-2

Коронавирус вызывает инсульт у молодых, здоровых людей

Источник: Stroke

По всему миру поступают новые данные о том, что коронавирусная инфекция может нанести серьезный удар по сердечно-сосудистой системе. Глобальное исследование, проведенное в 132 медицинских центрах в 36 странах, выявило высокий риск инсульта для молодых и здоровых пациентов с COVID-19.