За минувшие сутки, 6 марта, в Украине подтвердили 7 167 случаев заражения COVID-19. Также за сутки вакцинировалось еще 1 279 украинцев. Американские ученые заявили, что одной дозы Pfizer или Moderna недостаточно для защиты от коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 7 марта

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Статистика распространения COVID-19

Источник: Фейсбук-страница Максима Степанова

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине COVID-19 уже подтвердили у 1 401 228 человек. За минувшие сутки количество зафиксированных случаев увеличилось на 7 167.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 401 228 человек;

выздоровело – 1 196 520 человек;

летальных исходов – 27 022.

Также за минувшие сутки, 6 марта, госпитализированы 3 956 человек. К сожалению, 103 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровел – 2 147 пациентов. 6 марта осуществлено 46 304 тестирований (методом ПЦР-24 868, методом ИФА-3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 509). С начала пандемии проведено 7 126 226 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 432 случая;

Винницкая область – 587 случаев;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 362 случая;

Донецкая область – 217 случаев;

Житомирская область – 747 случаев;

Закарпатская область – 503 случая;

Запорожская область – 82 случая;

Ивано-Франковская область – 543 случая;

Киевская область – 366 случаев;

Кировоградская область – 46 случаев;

Луганская область – 18 случаев;

Львовская область – 601 случай;

Николаевская область – 184 случая;

Одесская область – 356 случаев;

Полтавская область – 120 случаев;

Ровенская область – 89 случаев;

Сумская область – 127 случаев;

Тернопольская область – 256 случаев;

Харьковская область – 362 случая;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 361 случай;

Черкасская область – 94 случая;

Черновицкая область – 441 случай;

Черниговская область – 109 случаев.

Сколько людей вакцинировалось

Источник: Телеграм-канал "Коронавирус_инфо"

В течение 6 марта 2021 года в Украине еще 1 279 людей сделали прививку вакциной против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca (торговое название – Covisheld).

С начала кампании массовой вакцинации, которая стартовала 24 февраля, привито 17 037 человек. Сейчас все получили только первую дозу вакцины.

Количество прививок, проведенных в регионах 6 марта

Днепропетровская область – 50 прививок;

Донецкая область – 470 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Запорожская область – 30 прививок;

Киевская область – 110 прививок;

Кировоградская область – 40 прививок;

Луганская область – 120 прививок;

Львовская область – 40 прививок;

Николаевская область – 9 прививок;

Одесская область – 60 прививок;

Ровенская область – 30 прививок;

Тернопольская область – 140 прививок;

Херсонская область – 20 прививок;

Черниговская область – 30 прививок;

Черкасская область – 100 прививок.

Как украинцы смогут получить электронное подтверждение вакцинации против COVID-19

Источник: Фейсбук-страница Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что с 1 марта в Украине заработала услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Он сказал, что эта цифровая система впоследствии поможет получить электронное подтверждение вакцинации против COVID-19.

Более того, цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации",

– написал премьер-министр Украины.

Коронавирус в ВСУ

Источник: Командование медицинских сил ВСУ

Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 6 марта, от осложнений болезни скончался один из работников ВСУ.

Всего инфекция унесла жизни 49 бойцов Вооруженных сил. В то же время в украинской армии за последние 24 часа зафиксировали 63 случая заражения COVID-19.

По состоянию на 7 марта коронавирусом болеет 1 269 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 16 218 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 49 человек. Сейчас на изоляции находится 344 человека.

Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 116 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 65 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 588 215 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью. Продолжают лечение около 48 миллионов человек во всем мире.

Вызывает ли вакцина Pfizer бесплодие

Источник: Минздрав Украины

В Минздраве Украины заявили, что вакцина Pfizer не вызывает бесплодия. Также министерство напоминает, что вакцинация – самый эффективный элемент для преодоления пандемии COVID-19.

В Минздраве объяснили, что на самом деле если вакцина может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же самое происходило бы и во время заболевания COVID-19. Следовательно, это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста во всем мире, которые перенесли COVID-19 за последний год, не могут иметь детей .

"Распространяется утверждение, что якобы вакцина Pfizer/BioNTech научит иммунную систему организма атаковать белок синцитин, который участвует в формировании плаценты, а это, в свою очередь, приведет к бесплодию у женщин... А это неправда!" – подчеркнули в Минздраве.

Одной дозы Pfizer и Moderna недостаточно для защиты от коронавируса

Источник: The Wall Street Journal

Американские правительственные ученые критикуют одноразовую прививку от коронавируса вакцинами Pfizer /BioNTech и Moderna, которые предназначены для двух доз препарата.

Ученые заявили, что недостаточно доказательств того, что одна доза Pfizer и Moderna обеспечивает длительную защиту.

"Очень важно, чтобы эти вакцины использовались в соответствии с разрешением Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA), чтобы предотвратить заболевание COVID-19, связанным с ним госпитализацией и смертью", – сказал директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс.

Ранее некоторые ученые и призывали перейти к прививке одной дозой препарата, ссылаясь на предыдущие исследования, которые якобы показывают, что один укол может быть эффективным. Они считают, что переход на этот режим позволит США ускорить темпы прививок.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала