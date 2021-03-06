В Украине за сутки коронавирусом заболели более 9 тысяч человек. Минздрав обновил карантинные зоны, в частности, в красную попали Закарпатье и Буковина – ситуация в этих областях сложная. Кроме того, Закарпатье имеет самые низкие показатели по вакцинации. Канада приняла вакцину от Johnson & Johnson. Это последние новости в SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 6 марта

Актуальная статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 9144 человека, из них 563 ребенка и 299 медработников. Больше всего больных зарегистрировали в Житомирской области.

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В госпитализации нуждались 3309 больных или пациентов с симптомами, характерными для коронавируса. От осложнений болезни умерли 156 пациентов. В то же время выздоровел – 3351 пациент с COVID-19.

Ситуация с тестированием

Лаборатории Минздрава за сутки осуществили 81 333 тестирований на выявление SARS-CoV-2:

методом ПЦР – 38 972,

методом ИФА – 15 627,

исследований экспресс-тестами на антиген – 26 734;

в общем уже проведены ПЦР-тестов – 7 101 358.

За все время пандемии в Украине заболели – 1 394 061 человек, по состоянию на 6 марта из них выздоровели 1 194 373 больных. Впрочем умерли от осложнений и наличия сопутствующих заболеваний – 26 919 больных.

Суточный прирост больных COVID-19:

г. Киев – 682;

Винницкая область – 714;

Волынская область – 195;

Днепропетровская область – 488;

Донецкая область – 193;

Житомирская область – 749;

Закарпатская область – 665;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 676;

Киевская область – 595;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 35;

Львовская область – 531;

Николаевская область – 337;

Одесская область – 375;

Полтавская область – 112;

Ровненская область – 198;

Сумская область – 194;

Тернопольская область – 357;

Харьковская область – 522;

Херсонская область – 62;

Хмельницкая область – 376;

Черкасская область – 143;

Черновицкая область – 522;

Черниговская область – 188.

* Данные касательно временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Тяжелых больных не будут лечить: медик о заболеваемости на Закарпатье

Источник: фейсбук Юрий Яцына

Главный врач областной больницы на Закарпатье Юрий Яцына заявил, что из-за критической ситуации с коронавирусом в регионе в больницах могут ввести так называемую "медицинскую сортировку", когда медицинскую помощь будут оказывать тем пациентам, которые имеют более высокие шансы на выздоровление.

По словам Юрия Яцыны, только за последние 4 дня в областную больницу госпитализировали 76 пациентов. Кроме того, врач отметил, что "практически все места для предоставления кислородной терапии заняты".

В Украине обновили карантинные зоны

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения Украины обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина. Согласно ему, Киев попал в оранжевую зону.

Внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций состоялось в субботу.

К красной зоне отнесли такие области:



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала

В сутки и с начала вакцинации: сколько украинцев получили прививки

Источник: "Коронавирус инфо"

По состоянию на 6 марта 2021 года в Украине вакцину против коронавируса получили 15 758 человек. В Минздраве назвали области с самым высоким и самым низким показателем количества вакцинированных.

Больше всего вакцинированных в Донецкой области – 360 прививок провели за последние сутки, за весь период кампании – 1470 прививок.



Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса / Фото Коронавирус инфо

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 220 прививок;

Волынская область – 70 прививок;

Днепропетровская область – 310 прививок;

Донецкая область – 360 прививок;

Житомирская область – 40 прививок;

Закарпатская область – 40 прививок;

Запорожская область – 80 прививок;

Ивано-Франковская область – 135 прививок;

Киевская область – 140 прививок;

Кировоградская область – 40 прививок;

Луганская область – 163 прививки;

Львовская область – 130 прививок;

г. Киев – 100 прививок;

Николаевская область – 40 прививок;

Одесская область – 240 прививок;

Полтавская область – 80 прививок;

Ровненская область – 150 прививок;

Сумская область – 60 прививок;

Тернопольская область – 260 прививок;

Харьковская область – 80 прививок;

Херсонская область – 90 прививок;

Хмельницкая область – 50 прививок;

Черновицкая область – 110 прививок;

Черниговская область – 30 прививок;

Черкасская область – 259 прививок.

Важно! Сейчас единственным способом избежать осложнений и уменьшить риски госпитализации или даже смертности от коронавируса – является вакцинация.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала

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Исследования о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 116 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 65 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 580 686 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Продолжают лечение около 48 миллионов человек во всем мире.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Канада приняла вакцину от Johnson & Johnson

Источник: Укринформ

Правительство Канады одобрило использование вакцины от коронавируса Janssen разработки компании Johnson & Johnson. Советник Департамента здравоохранения Канады рассказала, что правительство разрешило использовать вакцину всем людям старше 18 лет.

По ее словам, рассмотрев все данные, ведомство установило наличие убедительных доказательств того, что преимущества этой вакцины перевешивают ее потенциальные риски.

Россия ведет дипломатическо-вакцинную игру

Источник: Укринформ

Москва продолжает навязывать свою вакцину европейским странам. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов называет такие действия России "дипломатическо-вакцинной игрой".

Венгрия, Чехия и Словакия вакцинируют своих граждан российской вакциной "Спутник V", не обращая внимание на отсутствие сертификации этого лекарственного средства.

Что известно о "Спутник V" Вакцина до сих пор не сертифицирована в ЕС, потому что российская власть даже не подала заявки на регистрацию этого лекарственного средства. Препарат не прошел третью, самую важную стадию – клинических испытаний. В то же время одобрили на государственном уровне вакцину "Спутник V" – Словакия, Черногория, Сирия, Беларусь и Армения.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала