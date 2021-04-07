Украина на первом месте в Европе по смертности от COVID-19. Локдаун в Киеве могут продлить до мая. В красной зоне немного ослабят ограничения. У трети людей, переболевших COVID-19, полгода хранятся психические нарушения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 7 апреля

Статистика распространения вируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 15 415 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. В больницы были госпитализированы 5 587 больных. К сожалению, от осложнений умер еще 481 человек. Зато 11 472 пациентов выписали.

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С начала пандемии в Украине: обнаружили – 1 784 579 больных;

выздоровели – 1 373 851 человек;

умерли – 35 498 пациентов.

Ситуация с тестированием

В течение 6 апреля в Украине осуществили 59 049 тестирований методом ПЦР. Методом ИФА провели 23 778 тестов, а еще 57 397 исследований было осуществлено экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украини️ провели 8 456 635 ПЦР-тестирований.

Темпы вакцинации

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировались 15 585 украинцев. С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 320 263 граждане. Однако завершили вакцинацию (получили 2 дозы) только 2 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок

г. Киев – 1417 случаев / 1819 прививок;

Винницкая область – 562 случая / 610 прививок;

Волынская область – 390 случаев / 510 прививок;

Днепропетровская область – 671 случай / 1170 прививок;

Донецкая область – 650 случаев / 540 прививок;

Житомирская область – 465 случаев / 630 прививок;

Закарпатская – 331 случай / 420 прививок;

Запорожская область – 733 случая / 870 прививок;

Ивано-Франковская область – 195 случаев / 627 прививок;

Киевская область – 1092 случая / 0 прививок;

Кировоградская область – 105 случаев / 610 прививок;

Луганская область – 254 случая / 430 прививок;

Львовская область – 1085 случаев / 1349 прививок;

Николаевская область – 412 случаев / 680 прививок;

Одесская область – 1236 случаев / 580 прививок;

Полтавская область – 482 случая / 830 прививок;

Ровненская область – 666 случаев / 580 прививок;

Сумская область – 586 случаев / 270 прививок;

Тернопольская область – 569 случаев / 620 прививок;

Харьковская область – 1017 случаев / 560 прививок;

Херсонская область – 294 случая / 40 прививок;

Хмельницкая область – 912 случаев / 990 прививок;

Черкасская область – 745 случаев / 300 прививок;

Черновицкая область – 351 случай / 400 прививок;

Черниговская область – 195 случаев / 150 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала

Украине передадут холодильники для перевозки вакцины Pfizer, – посольство США

Источник: USAID Украина

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине холодильники для перевозки и хранения вакцины против коронавируса компании Pfizer.

В "Феофании" людей массово вакцинировали от коронавируса под видом медиков, – СМИ

Источник: LB.ua

В больнице "Феофания" людям делали прививки против коронавируса якобы остатками вакцины по предварительной записи. Однако оказалось, что часть людей вакцинировались дозами, которые были предназначены для медиков. В документах желающих тоже записывали как работников больницы. Пока неизвестно, сколько людей могли вакцинировать по такой "схеме". СМИ утверждает, что 2 случая точно были. Эти люди думали, что прививаются остатками.

Неделя на кислороде, врачи почти не отходили, – в Днепре спасают 7-летнего мальчика с COVID-19

Источник: Днепровская детская городская клиническая больница №6

В Днепре значительно возросло количество детей, страдающих коронавирусом. Сейчас врачи спасают 7-летнего мальчика с двусторонней пневмонией. Почти неделю мальчик находился на круглосуточной подаче кислорода. Сейчас ребенку стало лучше – он ​​начинает выздоравливать.

Украина на первом месте в Европе по смертности от COVID-19

Источник: Worldometers

6 апреля Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству выявленных новых случаев заболевания.

Украина выходит на плато третьей волны коронавируса: в 7 областях прогноз хуже, – НАН

Источник: НАН Украины

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19. Темпы распространения болезни снижаются уже 2 недели подряд. В то же время в 7 регионах прогнозируют сложную эпидемиологическую ситуацию. Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.

Украина изменила правила въезда: иностранцы должны подтвердить цель визита

Источник: 24 канал

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что отныне все иностранцы, въезжающие в Украину должны будут назвать цель визита в страну. Если же иностранные граждане не смогут этого сделать, то им могут отказать во въезде. Кроме этого, нужно иметь страховой полис и отрицательный тест на коронавирус.

В красной зоне немного ослабят ограничения: что позволят

Источник: 24 канал

Кабмин планирует несколько ослабить ограничения в красной зоне карантина. В частности, позволят торговлю посадочным материалом и работу химчисток.



Адаптивный карантин / Источник: Локдаун в Киеве продлят до мая, – СМИ Адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала Источник: Kyivlive По сообщению СМИ, локдаун в столице планируют продлить до 10 мая. Дата окончания жесткого карантина в Киеве пока неизвестна. Сайт сообщил об этом, ссылаясь на свои анонимные источники в Минздраве. Однако, кто именно об этом рассказал – неизвестно. На Киевщине закончились вакцины против COVID-19: прививок не делали уже 4 дня Источник: Киевская ОГА В Киевской области использовали все дозы вакцины против коронавируса, поэтому в регионе не делали прививки 4 дня. Только сегодня в регион доставили очередную партию вакцин AstraZeneca / Covishield – 5 тысяч дополнительных доз. Поэтому вакцинацию в области восстановят. К теме Степанов заявил, что в Украине теоретически можно делать около 6 миллионов прививок на месяц Новости о коронавирусе в мире 7 апреля Статистика распространения COVID-19 Источник: Аппарат СНБО Украины С начала пандемии в мире зафиксировали более 132 миллионов больных коронавирусом. Более 75 миллионов инфицированных преодолели болезнь. Впрочем, 2 874 103 пациента ушли из жизни от осложнений, вызванных болезнью. Активно болезнь сейчас распространяется в Бразилии и Индии. С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США. Россия продала в ЕС не тот "Спутник V", который одобрил научный журнал Источник: Dennik N Вакцина "Спутник V", которую Россия продала в Евросоюз, не идентична той, которую одобрил авторитетный журнал The Lancet. Об этом свидетельствует исследование Соловецкого государственного института контроля за лекарственными средствами. Поэтому институт не дал рекомендации прививать население российской вакциной, поскольку не имеет достаточно информации. Министерство здравоохранения поддержало такую ​​позицию. Великобритания начала использование вакцины Moderna против коронавируса Источник: Sky News Великобритания в среду, 7 апреля, начинает использование вакцины против коронавируса от компании Moderna. Moderna стала третьей вакциной, которую одобрили для использования в Великобритании после Pfizer/BioNTech и Oxford University/AstraZeneca.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

У трети людей, переболевших COVID-19, полгода хранятся психические нарушения

Источник: The Lancet

Больше всего на сегодня исследование показало, что неврологические и психические расстройства в течение 6 месяцев диагностировали у 34% пациентов, перенесших COVID-19. Для 13% из них это был первый в жизни диагноз этого медицинского профиля. Самые распространенные психические расстройства: депрессия, тревожность и бессонница. Тяжелые неврологические патологии встречаются значительно реже.