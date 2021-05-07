Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук-страница Максима Степанова

За минувшие сутки, по состоянию на 7 мая, в Украине обнаружили 8 404 новых больных коронавирусом, среди них 353 ребенка и 185 медработников. В госпитализации нуждались 3 080 людей с симптоматикой COVID-19. К сожалению, 379 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Кроме того, 6 мая стало известно, что 19 453 пациента выздоровели.

Днем ранее Новости о коронавирусе 6 мая: назвали лучшую вакцину, COVID-19 вызывает инсульт у здоровых

За минувшие сутки осуществлено 94 479 тестирований:

  • методом ПЦР – 39 748,
  • методом ИФА – 14 177,
  • экспресс-тесты на антиген для SARS-CoV-2 – 40 554.

Темпы вакцинации от коронавируса

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 37 967 украинцев. С начала вакцинальной кампании привиты 821 770 человек, из них получили 1 дозу – 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).

Прививка проводилась 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами вакцинации. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.

Количество заболеваний и прививок: суточный показатель

  • г. Киев – 611 случаев / 6 026 прививок;
  • Винницкая область – 205 случаев / 1 858 прививок;
  • Волынская область – 267 случаев / 698 прививок;
  • Днепропетровская область – 622 случая / 4 358 прививок;
  • Донецкая область – 571 случай / 1 265 прививок;
  • Житомирская область – 228 случаев / 692 прививки;
  • Закарпатская область – 124 случая / 522 прививки;
  • Запорожская область – 494 случая / 1 713 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 146 случаев / 783 прививки;
  • Киевская область – 366 случаев / 3 557 прививок;
  • Кировоградская область – 67 случаев / 645 прививок;
  • Луганская область – 232 случая / 668 прививок;
  • Львовская область – 256 случаев / 2 789 прививок;
  • Николаевская область – 257 случаев / 1 217 прививок;
  • Одесская область – 344 случая / 1 444 прививки;
  • Полтавская область – 387 случаев / 153 прививки;
  • Ровненская область – 438 случаев / 1 039 прививок;
  • Сумская область – 337 случаев/ 1 203 прививки;
  • Тернопольская область – 163 случая / 704 прививки;
  • Харьковская область – 991 случай / 317 прививок;
  • Херсонская область – 215 случаев / 2 410 прививок;
  • Хмельницкая область – 408 случаев / 1 376 прививок;
  • Черкасская область – 415 случаев / 1 134 прививки;
  • Черновицкая область – 116 случаев / 452 прививки;
  • Черниговская область – 144 случая/ 944 прививки.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Мы вышли из третьей волны пандемии, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны COVID-19. Он отметил, что предыдущие 2 месяца были сложными.

Первые недели вирус развивался бешеными темпами. Самые высокие показатели заболеваемости, смертности и госпитализаций были в конце марта и начале апреля. Степанов признался: в Минздраве осознавали, что на всю страну кислорода может не хватить.

Вызовы медицинской системе во время третьей волны:

  • Львовский химический завод не выдерживал, и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь их удалось восстановить.

  • На пике эпидемии в больницах одновременно на кислородной терапии находились 44 тысячи пациентов.

  • Во время третьей волны умерло гораздо больше пациентов, чем во время предыдущих двух. Большое количество смертей спровоцировал высокий уровень заболеваемости.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Это не означает отмену карантина, – Ляшко о выходе из красной зоны

Недавно многие области Украины покинули красную зону. Однако, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, это не означает отмену ограничений. Также в Минздраве обещают наведаться в регионы, чтобы выяснить ситуацию с вакцинацией.

Ляшко отметил, что на территории желтой и оранжевой зон, в которые попадают регионы после красной, тоже действуют ограничения.

Какие ограничения действуют на территории оранжевой и желтой зон:

  • ношение масок в публичных местах;
  • соблюдение дистанции в 1,5 метра;
  • ограничения на проведение массовых мероприятий;
  • ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте;
  • запрет на проведение дискотек, работу ночных клубов, банкетов в заведениях общественного питания;
  • заведения общественного питания могут работать только до 00:00, а до 7:00 их работа запрещена.

Как вакцинироваться против COVID-19 без декларации или в другой области

Главный санитарный врач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что наличие декларации с семейным врачом не является обязательным условием для вакцинации от COVID-19. Более того, вакцинироваться можно в любом удобном для вас регионе.

Если у вас нет семейного врача, то необходимо взять с собой документы, удостоверяющие личность.

Интересно Ляшко назвал даты, когда начнут делать вторую прививку каждой из вакцин

Первые поставки вакцины Novavax в Украину ожидаются в июле-августе

Источник: фейсбук-страница Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов провел встречу с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавалой. На встрече они обсудили поставку вакцин против коронавируса от производителей NovaVax и AstraZeneca.

Глава Минздрава обсудил также возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн уже в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин – с 2 до 4 млн доз.

 

Новости о коронавирусе в мире 7 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19 в мире коронавирусом заболели свыше 156 миллионов людей. Более 92 миллионов инфицированных уже преодолели болезнь. Между тем 3 256 526 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений и сопутствующих заболеваний.

Около 70 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson могут быть бракованными, – СМИ

Источник: New York Times

В американских СМИ считают, что примерно 70 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson могут быть бракованными. Речь идет о партиях вакцины, произведенных на заводе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) и предназначенных для поставок внутри страны.

Специалисты FDA считают, что смешение компонентов вакцин могло произойти из-за работников, которые не прошли дезинфекцию при перемещениях между зонами производства различных препаратов.

 

Исследования коронавируса

Две трети людей столкнулись с дерматитом из-за COVID-19

Источник: Scitechdaily

Новое исследование, представленное в рамках симпозиума Европейской академии дерматологии и венерологии, показало негативное влияние частого мытья рук на кожу.

Ученые из Медицинского колледжа отца Мюллера, Индия, проанализировали трансэпидермальную потерю воды (TEWL – важный параметр для измерения функции кожного барьера) у 582 человек.