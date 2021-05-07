Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук-страница Максима Степанова

За минувшие сутки, по состоянию на 7 мая, в Украине обнаружили 8 404 новых больных коронавирусом, среди них 353 ребенка и 185 медработников. В госпитализации нуждались 3 080 людей с симптоматикой COVID-19. К сожалению, 379 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Кроме того, 6 мая стало известно, что 19 453 пациента выздоровели.

Днем ранее Новости о коронавирусе 6 мая: назвали лучшую вакцину, COVID-19 вызывает инсульт у здоровых

За все время пандемии в Украине заболели – 2 105 428 человек, по состоянию на 7 апреля выздоровели 1 731 162 из них. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 45 830.

За минувшие сутки осуществлено 94 479 тестирований:

методом ПЦР – 39 748,

методом ИФА – 14 177,

экспресс-тесты на антиген для SARS-CoV-2 – 40 554.

Темпы вакцинации от коронавируса

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 37 967 украинцев. С начала вакцинальной кампании привиты 821 770 человек, из них получили 1 дозу – 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).

Прививка проводилась 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами вакцинации. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.

Количество заболеваний и прививок: суточный показатель

г. Киев – 611 случаев / 6 026 прививок;

Винницкая область – 205 случаев / 1 858 прививок;

Волынская область – 267 случаев / 698 прививок;

Днепропетровская область – 622 случая / 4 358 прививок;

Донецкая область – 571 случай / 1 265 прививок;

Житомирская область – 228 случаев / 692 прививки;

Закарпатская область – 124 случая / 522 прививки;

Запорожская область – 494 случая / 1 713 прививок;

Ивано-Франковская область – 146 случаев / 783 прививки;

Киевская область – 366 случаев / 3 557 прививок;

Кировоградская область – 67 случаев / 645 прививок;

Луганская область – 232 случая / 668 прививок;

Львовская область – 256 случаев / 2 789 прививок;

Николаевская область – 257 случаев / 1 217 прививок;

Одесская область – 344 случая / 1 444 прививки;

Полтавская область – 387 случаев / 153 прививки;

Ровненская область – 438 случаев / 1 039 прививок;

Сумская область – 337 случаев/ 1 203 прививки;

Тернопольская область – 163 случая / 704 прививки;

Харьковская область – 991 случай / 317 прививок;

Херсонская область – 215 случаев / 2 410 прививок;

Хмельницкая область – 408 случаев / 1 376 прививок;

Черкасская область – 415 случаев / 1 134 прививки;

Черновицкая область – 116 случаев / 452 прививки;

Черниговская область – 144 случая/ 944 прививки.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Мы вышли из третьей волны пандемии, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны COVID-19. Он отметил, что предыдущие 2 месяца были сложными.

Первые недели вирус развивался бешеными темпами. Самые высокие показатели заболеваемости, смертности и госпитализаций были в конце марта и начале апреля. Степанов признался: в Минздраве осознавали, что на всю страну кислорода может не хватить.

Вызовы медицинской системе во время третьей волны:

Львовский химический завод не выдерживал, и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь их удалось восстановить.

На пике эпидемии в больницах одновременно на кислородной терапии находились 44 тысячи пациентов.

Во время третьей волны умерло гораздо больше пациентов, чем во время предыдущих двух. Большое количество смертей спровоцировал высокий уровень заболеваемости.



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