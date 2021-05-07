Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: фейсбук-страница Максима Степанова
За минувшие сутки, по состоянию на 7 мая, в Украине обнаружили 8 404 новых больных коронавирусом, среди них 353 ребенка и 185 медработников. В госпитализации нуждались 3 080 людей с симптоматикой COVID-19. К сожалению, 379 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Кроме того, 6 мая стало известно, что 19 453 пациента выздоровели.
Днем ранее Новости о коронавирусе 6 мая: назвали лучшую вакцину, COVID-19 вызывает инсульт у здоровых
За минувшие сутки осуществлено 94 479 тестирований:
- методом ПЦР – 39 748,
- методом ИФА – 14 177,
- экспресс-тесты на антиген для SARS-CoV-2 – 40 554.
Темпы вакцинации от коронавируса
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 37 967 украинцев. С начала вакцинальной кампании привиты 821 770 человек, из них получили 1 дозу – 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).
Прививка проводилась 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами вакцинации. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.
Количество заболеваний и прививок: суточный показатель
- г. Киев – 611 случаев / 6 026 прививок;
- Винницкая область – 205 случаев / 1 858 прививок;
- Волынская область – 267 случаев / 698 прививок;
- Днепропетровская область – 622 случая / 4 358 прививок;
- Донецкая область – 571 случай / 1 265 прививок;
- Житомирская область – 228 случаев / 692 прививки;
- Закарпатская область – 124 случая / 522 прививки;
- Запорожская область – 494 случая / 1 713 прививок;
- Ивано-Франковская область – 146 случаев / 783 прививки;
- Киевская область – 366 случаев / 3 557 прививок;
- Кировоградская область – 67 случаев / 645 прививок;
- Луганская область – 232 случая / 668 прививок;
- Львовская область – 256 случаев / 2 789 прививок;
- Николаевская область – 257 случаев / 1 217 прививок;
- Одесская область – 344 случая / 1 444 прививки;
- Полтавская область – 387 случаев / 153 прививки;
- Ровненская область – 438 случаев / 1 039 прививок;
- Сумская область – 337 случаев/ 1 203 прививки;
- Тернопольская область – 163 случая / 704 прививки;
- Харьковская область – 991 случай / 317 прививок;
- Херсонская область – 215 случаев / 2 410 прививок;
- Хмельницкая область – 408 случаев / 1 376 прививок;
- Черкасская область – 415 случаев / 1 134 прививки;
- Черновицкая область – 116 случаев / 452 прививки;
- Черниговская область – 144 случая/ 944 прививки.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Мы вышли из третьей волны пандемии, – Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны COVID-19. Он отметил, что предыдущие 2 месяца были сложными.
Первые недели вирус развивался бешеными темпами. Самые высокие показатели заболеваемости, смертности и госпитализаций были в конце марта и начале апреля. Степанов признался: в Минздраве осознавали, что на всю страну кислорода может не хватить.
Вызовы медицинской системе во время третьей волны:
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Львовский химический завод не выдерживал, и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь их удалось восстановить.
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На пике эпидемии в больницах одновременно на кислородной терапии находились 44 тысячи пациентов.
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Во время третьей волны умерло гораздо больше пациентов, чем во время предыдущих двух. Большое количество смертей спровоцировал высокий уровень заболеваемости.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Это не означает отмену карантина, – Ляшко о выходе из красной зоны
Недавно многие области Украины покинули красную зону. Однако, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, это не означает отмену ограничений. Также в Минздраве обещают наведаться в регионы, чтобы выяснить ситуацию с вакцинацией.
Ляшко отметил, что на территории желтой и оранжевой зон, в которые попадают регионы после красной, тоже действуют ограничения.
Какие ограничения действуют на территории оранжевой и желтой зон:
- ношение масок в публичных местах;
- соблюдение дистанции в 1,5 метра;
- ограничения на проведение массовых мероприятий;
- ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте;
- запрет на проведение дискотек, работу ночных клубов, банкетов в заведениях общественного питания;
- заведения общественного питания могут работать только до 00:00, а до 7:00 их работа запрещена.
Как вакцинироваться против COVID-19 без декларации или в другой области
Главный санитарный врач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что наличие декларации с семейным врачом не является обязательным условием для вакцинации от COVID-19. Более того, вакцинироваться можно в любом удобном для вас регионе.
Если у вас нет семейного врача, то необходимо взять с собой документы, удостоверяющие личность.
Интересно Ляшко назвал даты, когда начнут делать вторую прививку каждой из вакцин
Первые поставки вакцины Novavax в Украину ожидаются в июле-августе
Источник: фейсбук-страница Максима Степанова
Министр здравоохранения Максим Степанов провел встречу с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавалой. На встрече они обсудили поставку вакцин против коронавируса от производителей NovaVax и AstraZeneca.
Глава Минздрава обсудил также возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн уже в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин – с 2 до 4 млн доз.
Новости о коронавирусе в мире 7 мая
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии COVID-19 в мире коронавирусом заболели свыше 156 миллионов людей. Более 92 миллионов инфицированных уже преодолели болезнь. Между тем 3 256 526 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений и сопутствующих заболеваний.
Около 70 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson могут быть бракованными, – СМИ
Источник: New York Times
В американских СМИ считают, что примерно 70 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson могут быть бракованными. Речь идет о партиях вакцины, произведенных на заводе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) и предназначенных для поставок внутри страны.
Специалисты FDA считают, что смешение компонентов вакцин могло произойти из-за работников, которые не прошли дезинфекцию при перемещениях между зонами производства различных препаратов.
Исследования коронавируса
Две трети людей столкнулись с дерматитом из-за COVID-19
Источник: Scitechdaily
Новое исследование, представленное в рамках симпозиума Европейской академии дерматологии и венерологии, показало негативное влияние частого мытья рук на кожу.
Ученые из Медицинского колледжа отца Мюллера, Индия, проанализировали трансэпидермальную потерю воды (TEWL – важный параметр для измерения функции кожного барьера) у 582 человек.