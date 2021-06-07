Новости о коронавирусе в Украине 7 июня

В Украине снизилась заболеваемость COVID-19

Источник: СНБО Украины

В Украине за минувшие сутки выявили 535 больных коронавирусом, среди них – 30 детей и 61 медработник. Но уже стало традицией то, что во время выходных в стране проводят меньше тестирований. Поэтому значительное падение суточной заболеваемости частично можно объяснить и этим.

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За минувшие сутки в Украине провели всего 10 723 ПЦР-тестирования. Еще 1 356 человек провели методом ИФА, а 5 512 – методом ПЦР.

Между тем за этот же период в больницы госпитализировали 601 больного. От осложнений коронавируса умерли 33 человека. Зато преодолели недуг еще 1 743 пациента.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 87 случаев;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 47 случаев;

Донецкая область – 5 случаев;

Житомирская область – 29 случаев;

Закарпатская область – 8 случаев;

Запорожская область – 0 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 52 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 5 случаев;

Львовская область – 19 случаев;

Николаевская область – 78 случаев;

Одесская область – 12 случаев;

Полтавская область – 3 случая;

Ровненская область – 42 случая;

Сумская область – 8 случаев;

Тернопольская область – 25 случаев;

Харьковская область – 10 случаев;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 19 случаев;

Черновицкая область – 19 случаев;

Черниговская область – 4 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии в Украине обнаружили 2 215 052 больных коронавирусом, 2 094 971 из которых уже выздоровели. Но, к сожалению, от осложнений COVID-19 умерли 51 215 человек.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Почти 25 тысяч украинцев вакцинировали против коронавируса за сутки

Источник: МОЗ

За минувшие сутки против коронавируса вакцинировали 24 860 жителей Украины. Из них первую дозу получили 24 406 человек, а вторую дозу, то есть уже полную защиту против COVID-19 – 454 человека. Зато с начала вакцинальной кампании прививки сделали 1 241 008 людям. 1 241 006 из них получили 1 дозу вакцины, а 147 118 – получили 2 дозы.

Как получить свидетельство о вакцинации: актуальные требования

Источник: МОЗ

Украинцы, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить международное свидетельство о вакцинации. В Министерстве здравоохранения рассказали, что будет содержать документ и какие требования к его получению. Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. Свидетельство подойдет для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.

Какие данные содержит свидетельство:

В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

Документ заполняют на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке.

Содержит персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей, как в загранпаспорте, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. п).

При необходимости и по запросу человека заведение должно напечатать и оформить его согласно международным требованиям.

Обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

Кроме того, свидетельство должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

И будет действительным только, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ.

Срок действия свидетельства – один год с возможностью продления.

Важно! Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия.

Сертификат вакцинации могут использовать в пределах страны во время локдауна: каким образом

Источник: СНБО Украины

Один из вариантов, который рассматривают в Министерстве здравоохранения – это применение ковид-сертификатов в регионах красной зоны. Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер заявил, что это поможет сгладить экономический удар от локдауна. К примеру, в заведения, торговые центры и общественный транспорт можно будет пускать только вакцинированных людей.

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Новости о коронавирусе в мире 7 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

От начала пандемии в мире зарегистрировали более 173 миллиона больных коронавирусом, более 111 миллионов из которых уже выздоровели.

3 727 984 пациента ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.

Не акт благотворительности: G7 призвали профинансировать вакцинацию в мире

Источник: CNN

Бывшие президенты, премьер-министры и министры иностранных дел призвали страны "Большой семерки" (G7) оплатить вакцинацию от коронавируса в мире, чтобы остановить распространение мутировавшего вируса. G7 и другие лидеры, которые приглашены на саммит в Великобритании, должны гарантировать выплату примерно 30 миллиардов долларов в год в течение двух лет на борьбу с пандемией во всем мире.

Исследования, связанные с COVID-19

Вакцинация против COVID-19 снижает риск госпитализации из-за индийского штамма на 93%

Источник: Daily Mail

Вакцинация против коронавируса (двумя дозами) уменьшает риск попадания в больницу с индийским штаммом на 93 процента. Вакцинированные люди рискуют быть госпитализированным больше, чем в предыдущие волны.



Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал