Ситуация с коронавирусом в Закарпатье более чем критическая, регион попал в красную зону. В Южной Корее не нашли связи между смертью 8 человек и вакцинацией препаратом от AstraZeneca. Еврокомиссия обещает вдвое увеличить количество вакцин. Экспериментальные лекарства против COVID-19 снизили уровень заразности вируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 8 марта

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 5 572 новых больных коронавирусом. Из них 309 детей и 123 медработника.

Днем ранее Новости о коронавирусе 7 марта: пациенты на Тернопольщине заболели третий раз, мифы о вакцине

На протяжении прошедших суток в больницы госпитализировали 2 136 пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. За этот же период от недуга умерло 106 человек. Общее количество смертей в результате болезни возросло до 27 128. Зато выписали еще 1 734 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 1 198 254 пациента.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Больше всего новых больных за предыдущие сутки обнаружили в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Число новых больных во всех регионах:

Киев – 286 случаев;

Винницкая область – 578 случаев;

Волынская область – 83 случая;

Днепропетровская область – 212 случаев;

Донецкая область – 92 случая;

Житомирская область – 570 случаев;

Закарпатская область – 307 случаев;

Запорожская область – 58 случаев;

Ивано-Франковская область – 508 случаев;

Киевская область – 351 случай;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 507 случаев;

Николаевская область – 220 случаев;

Одесская область – 298 случаев;

Полтавская область – 94 случая;

Ровненская область – 62 случая;

Сумская область – 139 случаев;

Тернопольская область – 236 случаев;

Харьковская область – 184 случая;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 166 случаев;

Черкасская область – 86 случаев;

Черновицкая область – 447 случаев;

Черниговская область – 40 случаев.

* В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Ситуация с тестированием

Источник: фейсбук Максима Степанова

Традиционно в Украине на тестируют меньшее количество образцов. В течение 7 марта методом ПЦР было исследовано 15 115 образцов людей с подозрением на коронавирус. Еще 2 011 тестов было сделано методом ИФА, а еще 6 101 - экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Всего с начала 2020 года в Украине провели 7 141 341 ПЦР-тестирования.

Ситуация с коронавирусом в Закарпатье более чем критическая

Источник: Закарпатская ОГА

Главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк рассказал, что ситуация с коронавирусом в Закарпатской области более чем критическая. Там ежедневно умирает по 12 больных. Заболеваемость среди детей выросла на 5%. Особенно возросла заболеваемость и смертность в возрастной группе 35 – 45 лет. Все палаты интенсивной терапии областной клинической больницы заполнены.

Закарпатье – в красной зоне: ограничения начали действовать

Источник: 24 канал

Закарпатская область оказалась в красной карантинной зоне. Новые ограничения вступили в силу 8 марта. В регионе запрещено:

прием посетителей в заведениях общественного питания;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа учреждений культуры;

проведение массовых мероприятий;

спортивные матчи проводятся без зрителей;

посещение образовательных учреждений.

Вакцинация в Украине

Источник: Коронавирус_инфо

За минувшие сутки против коронавируса в Украине привили 910 человек. Всего с начала пандемии коронавируса первую дозу вакцины получили 17 947 жителей страны.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал

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Новости о коронавирусе в мире 8 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 116 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 66 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 593 456 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

В Южной Корее не нашли связи между смертью 8 человек и вакцинацией препаратом от AstraZeneca

Источник: Yonhap

Министерство здравоохранения Южной Кореи объявило результаты расследования 8 человек, умерших вскоре после того, как их вакцинировали против коронавируса препаратом AstraZeneca. 8 погибших длительное время жили в домах престарелых и имели хронические болезни, в частности: пороки сердца и диабет. Зато после вакцинации у них не было никаких аллергических реакций. Расследование не выявило связи между смертями привитых и вакцинацией препаратом AstraZeneca.

Еврокомиссия обещает вдвое увеличить количество вакцин: когда это произойдет

Источник: Politico

Ожидается, что количество доз вакцины от коронавируса, доступных в странах Европейского союза увеличится до 100 миллионов в месяц с апреля. А к июню до 300 миллионов доз. Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Экспериментальные лекарства против COVID-19 снизили уровень заразности вируса

Источник: USA Today

Американский производитель лекарств Merck обнародовал предварительные результаты исследований действенности экспериментального противовирусного лечения Молнупиравир. В группе больных, получавших Молнупиравир, зафиксировали быстрое снижение уровня заразности вируса по сравнению с теми пациентами, которые принимали ложные лекарства. В исследовании приняли участие 200 госпитализированных пациентов с коронавирусом. Для окончательных выводов эффективности необходимо провести более широкие исследования.