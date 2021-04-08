Украина второй день лидирует в Европе по темпам распространения COVID-19. Со вчера прививки против COVID-19 получили 14 313 человек. Ученые исследовали вероятную причину анафилактического шока на вакцины Pfizer и Moderna. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 8 апреля

Статистика распространения вируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

Днем ранее Новости о коронавирусе 7 апреля: AstraZeneca и тромбозы, Украина на 1 месте по смертности

В Украине в течение последних суток заболели коронавирусом 19 419 человек. От осложнений, к сожалению, умерли 464 больных. В то же время выздоровели 10 032 пациента.

Среди новых больных 766 детей и 480 медработников. Наибольший суточный прирост инфицированных зарегистрировали в столице (+1886) и Харьковской области (+1427).

За все время пандемии COVID-19 в Украине

заболели – 1 803 998 людей

выздоровели – 1 383 883 больных

умерли от осложнений болезни – 35 962 пациента

Темпы вакцинации

Со вчерашнего дня прививки против COVID-19 получили 14 313 человек. С начала вакцинальной кампании иммунизировано 334 578 человек, из них получили 1 дозу – 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Прививки проводили 134 мобильные бригады по иммунизации и 692 пункта прививки.

Статистика заболеваемости и привитых в регионах за сутки

г. Киев – 1 886 случаев / 1 890 прививок;

Винницкая область – 604 случая / 690 прививок;

Волынская область – 511 случаев / 270 прививок;

Днепропетровская область – 1 005 случаев/ 1 530 прививок;

Донецкая область – 1 016 случаев / 630 прививок;

Житомирская область – 869 случаев / 460 прививок;

Закарпатская – 325 случаев/ 480 прививок;

Запорожская область – 896 случаев / 810 прививок;

Ивано – Франковская область – 274 случая/ 433 прививки;

Киевская область – 976 случаев / 450 прививок;

Кировоградская область – 217 случаев / 460 прививок;

Луганская область – 264 случая / 310 прививок;

Львовская область – 1 255 случаев / 910 прививок;

Николаевская область – 353 случая / 350 прививок;

Одесская область – 1 142 случая / 650 прививок;

Полтавская область – 738 случаев / 620 прививок;

Ровненская область – 733 случая / 410 прививок;

Сумская область – 560 случаев / 300 прививок;

Тернопольская область – 796 случаев / 470 прививок;

Харьковская область – 1 427 случаев / 540 прививок;

Херсонская область – 474 случая / 100 прививок;

Хмельницкая область – 1 158 случаев / 820 прививок;

Черкасская область – 822 случая/ 160 прививок;

Черновицкая область – 413 случаев / 460 прививок;

Когда стартует вакцинация препаратом CoronaVac

Источник: 24 канал

Вакцина против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, 215 тысяч доз которой поставили в Украину в марте, пока еще проходит проверку.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов рассказал, что проблем с препаратом нет и объяснил, почему сейчас прививки вакциной не проводят.

По словам главы Минздрава, 10 апреля этот контроль закончится. Сразу после процедуры согласования документов вакцину CoronaVac начнут использовать для проведения прививок в Украине.



Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 8 апреля

Статистика распространения COVID-19

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 133 миллионов больных коронавирусом. Более 75 миллионов инфицированных преодолели болезнь. Впрочем, 2 888 058 пациентов ушли из жизни от осложнений, вызванных недугом. Активнее всего болезнь сейчас распространяется в Индии, где за сутки обнаружили более 126 тысяч новых больных. С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США и Бразилии.

Германия планирует заказать в России "Спутник V"

Источник: DW

Германия уже договорилась с Россией о поставке первых доз "Спутника V", даже несмотря на то, что российская вакцина имеет ужасную репутацию и не зарегистрирована в ЕС. Однако, по мнению главы Минздрава Баварии Клауса Холечека, "Спутник V" – якобы "высокоэффективная" вакцина.

Отмечается, что производство препарата в течение 2021 года может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен.

Главу Минздрава Чехии уволили после отказа приобрести российскую вакцину

Источник: "Чешское телевидение"

В Чехии уже в четвертый раз за год пандемии COVID-19 сменили главу Министерства здравоохранения страны. На этот раз с должностью попрощался Ян Блатни. Причина – отказ приобрести российскую вакцину. Теперь вакантное место главы Минздрава страны займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер.

Бывший министр здравоохранения считает решение Бабиша политически мотивированным. И подчеркнул, что его совесть чиста. Об утверждении вакцин от коронавируса, Блатни сказал, что всегда выступал за использование только проверенных препаратов.

В Бутане за 2 недели вакцинировали 62% населения

Источник: AFP

В Бутане 469 664 людей получили первую дозу вакцины против COVID-19. Всего в стране проживает около 770 тысяч населения.

В это количество не учитывали беременных женщин, молодых матерей, людей с определенными заболеваниями и тяжелобольных. Впоследствии сроки вакцинации продлили.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Исследование коронавируса

Почти все дети, у которых тяжелые осложнения после коронавируса, перенесли COVID-19 без симптомов

Источник: JAMA

Эксперты CDC проанализировали 1733 из 2090 зарегистрированных случаев мультисистемного воспалительного синдрома у пациентов до 20 лет. Большинство из них (около 86%) моложе 15 лет. Все они были госпитализированы с характерными симптомами через две – пять недель после коронавируса.

У более 90% детей воспалительный синдром проявлялся симптомами со стороны как минимум четырех систем органов.

58% требуется госпитализация в отделения интенсивной терапии.

У почти трети пациентов (31%) обнаружены признаки сердечной недостаточности.

У 51% артериальное давление снижалось до критического уровня.

Почти у каждого четвертого пострадавшего обнаружено избыточное скопление жидкости в области сердца.

У 17% - симптомы воспаления сердечной мышцы (миокардита).

Впервые назвали вероятную причину анафилактического шока на вакцины Pfizer и Moderna

Источник: Кембриджский университет

Пациентам с аллергией на компонент полиэтиленгликоль ученые рекомендуют не вакцинироваться препаратами Pfizer и Moderna. Проблема в том, что узнать о наличии аллергии тоже достаточно сложно и эта процедура также связана с рисками развития анафилаксии.

С тех пор как специалисты сообщили о первых случаях анафилактического шока после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer-BioNTech, ученые из Кембриджского университета решили изучить вероятные факторы такой реакции и остановились на исследовании компонента вакцины – полиэтиленгликоля (ПЭГ).

Заметим, аллергия на ПЭГ встречается крайне редко, хотя аллергические реакции на него могут быть очень тяжелыми, в частности иметь летальный исход.