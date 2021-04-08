Новости о коронавирус 8 апреля: осложнения у детей, вакцинация в Украине
Украина второй день лидирует в Европе по темпам распространения COVID-19. Со вчера прививки против COVID-19 получили 14 313 человек. Ученые исследовали вероятную причину анафилактического шока на вакцины Pfizer и Moderna. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 апреля.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 8 апреля
Статистика распространения вируса в стране
Источник: фейсбук Максима Степанова
Днем ранее Новости о коронавирусе 7 апреля: AstraZeneca и тромбозы, Украина на 1 месте по смертности
В Украине в течение последних суток заболели коронавирусом 19 419 человек. От осложнений, к сожалению, умерли 464 больных. В то же время выздоровели 10 032 пациента.
Среди новых больных 766 детей и 480 медработников. Наибольший суточный прирост инфицированных зарегистрировали в столице (+1886) и Харьковской области (+1427).
За все время пандемии COVID-19 в Украине
- заболели – 1 803 998 людей
- выздоровели – 1 383 883 больных
- умерли от осложнений болезни – 35 962 пациента
Темпы вакцинации
Со вчерашнего дня прививки против COVID-19 получили 14 313 человек. С начала вакцинальной кампании иммунизировано 334 578 человек, из них получили 1 дозу – 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Прививки проводили 134 мобильные бригады по иммунизации и 692 пункта прививки.
Статистика заболеваемости и привитых в регионах за сутки
- г. Киев – 1 886 случаев / 1 890 прививок;
- Винницкая область – 604 случая / 690 прививок;
- Волынская область – 511 случаев / 270 прививок;
- Днепропетровская область – 1 005 случаев/ 1 530 прививок;
- Донецкая область – 1 016 случаев / 630 прививок;
- Житомирская область – 869 случаев / 460 прививок;
- Закарпатская – 325 случаев/ 480 прививок;
- Запорожская область – 896 случаев / 810 прививок;
- Ивано – Франковская область – 274 случая/ 433 прививки;
- Киевская область – 976 случаев / 450 прививок;
- Кировоградская область – 217 случаев / 460 прививок;
- Луганская область – 264 случая / 310 прививок;
- Львовская область – 1 255 случаев / 910 прививок;
- Николаевская область – 353 случая / 350 прививок;
- Одесская область – 1 142 случая / 650 прививок;
- Полтавская область – 738 случаев / 620 прививок;
- Ровненская область – 733 случая / 410 прививок;
- Сумская область – 560 случаев / 300 прививок;
- Тернопольская область – 796 случаев / 470 прививок;
- Харьковская область – 1 427 случаев / 540 прививок;
- Херсонская область – 474 случая / 100 прививок;
- Хмельницкая область – 1 158 случаев / 820 прививок;
- Черкасская область – 822 случая/ 160 прививок;
- Черновицкая область – 413 случаев / 460 прививок;
Когда стартует вакцинация препаратом CoronaVac
Источник: 24 канал
Вакцина против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, 215 тысяч доз которой поставили в Украину в марте, пока еще проходит проверку.
Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов рассказал, что проблем с препаратом нет и объяснил, почему сейчас прививки вакциной не проводят.
По словам главы Минздрава, 10 апреля этот контроль закончится. Сразу после процедуры согласования документов вакцину CoronaVac начнут использовать для проведения прививок в Украине.
Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 8 апреля
Статистика распространения COVID-19
Источник: аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 133 миллионов больных коронавирусом. Более 75 миллионов инфицированных преодолели болезнь. Впрочем, 2 888 058 пациентов ушли из жизни от осложнений, вызванных недугом. Активнее всего болезнь сейчас распространяется в Индии, где за сутки обнаружили более 126 тысяч новых больных. С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США и Бразилии.
Германия планирует заказать в России "Спутник V"
Источник: DW
Германия уже договорилась с Россией о поставке первых доз "Спутника V", даже несмотря на то, что российская вакцина имеет ужасную репутацию и не зарегистрирована в ЕС. Однако, по мнению главы Минздрава Баварии Клауса Холечека, "Спутник V" – якобы "высокоэффективная" вакцина.
Отмечается, что производство препарата в течение 2021 года может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен.
Главу Минздрава Чехии уволили после отказа приобрести российскую вакцину
Источник: "Чешское телевидение"
В Чехии уже в четвертый раз за год пандемии COVID-19 сменили главу Министерства здравоохранения страны. На этот раз с должностью попрощался Ян Блатни. Причина – отказ приобрести российскую вакцину. Теперь вакантное место главы Минздрава страны займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер.
Бывший министр здравоохранения считает решение Бабиша политически мотивированным. И подчеркнул, что его совесть чиста. Об утверждении вакцин от коронавируса, Блатни сказал, что всегда выступал за использование только проверенных препаратов.
В Бутане за 2 недели вакцинировали 62% населения
Источник: AFP
В Бутане 469 664 людей получили первую дозу вакцины против COVID-19. Всего в стране проживает около 770 тысяч населения.
В это количество не учитывали беременных женщин, молодых матерей, людей с определенными заболеваниями и тяжелобольных. Впоследствии сроки вакцинации продлили.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Исследование коронавируса
Почти все дети, у которых тяжелые осложнения после коронавируса, перенесли COVID-19 без симптомов
Источник: JAMA
Эксперты CDC проанализировали 1733 из 2090 зарегистрированных случаев мультисистемного воспалительного синдрома у пациентов до 20 лет. Большинство из них (около 86%) моложе 15 лет. Все они были госпитализированы с характерными симптомами через две – пять недель после коронавируса.
- У более 90% детей воспалительный синдром проявлялся симптомами со стороны как минимум четырех систем органов.
- 58% требуется госпитализация в отделения интенсивной терапии.
- У почти трети пациентов (31%) обнаружены признаки сердечной недостаточности.
- У 51% артериальное давление снижалось до критического уровня.
- Почти у каждого четвертого пострадавшего обнаружено избыточное скопление жидкости в области сердца.
- У 17% - симптомы воспаления сердечной мышцы (миокардита).
Впервые назвали вероятную причину анафилактического шока на вакцины Pfizer и Moderna
Источник: Кембриджский университет
Пациентам с аллергией на компонент полиэтиленгликоль ученые рекомендуют не вакцинироваться препаратами Pfizer и Moderna. Проблема в том, что узнать о наличии аллергии тоже достаточно сложно и эта процедура также связана с рисками развития анафилаксии.
С тех пор как специалисты сообщили о первых случаях анафилактического шока после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer-BioNTech, ученые из Кембриджского университета решили изучить вероятные факторы такой реакции и остановились на исследовании компонента вакцины – полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Заметим, аллергия на ПЭГ встречается крайне редко, хотя аллергические реакции на него могут быть очень тяжелыми, в частности иметь летальный исход.
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