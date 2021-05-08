Новости о коронавирусе в Украине 8 мая

Статистика распространения болезни

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки зафиксировали 8 710 новых случаев заражения, среди новых пациентов – 374 ребенка и 193 медработника. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве.

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В больницы были госпитализированы 2 544 больных коронавирусом или с имеющимися признаками болезни. Еще 370 человек скончались, в результате чего общее количество летальных случаев от COVID-19 выросло до 46 200.

Зато выписали 19 408 пациентов. Всего от коронавируса выздоровели уже 1 750 570 жителей Украины.

Ситуация с тестированием

В течение 7 мая в Украине провели 87 641 тестирование на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 39 126,

методом ИФА – 14 791,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали еще 36 046 украинцев. Всего с начала прививочной кампании в стране привили 857 798 человек. Лишь 446 из них получили 2 дозы вакцины, то есть полностью закончили вакцинацию.

Известно, что в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записалась 525 881 человек.

Число новых больных и прививок в регионах:

Киев – 753 случая / 5032 прививки;

Винницкая область – 225 случаев / 1939 прививок;

Волынская область – 221 случай / 718 прививок;

Днепропетровская область – 668 случаев / 3574 прививки;

Донецкая область – 569 случаев / 1133 прививки;

Житомирская область – 269 случаев / 741 прививки;

Закарпатская – 121 случай / 597 прививок;

Запорожская область – 424 случая / 1516 прививок;

Ивано-Франковская область – 165 случаев / 1201 прививки;

Киевская область – 370 случаев / 2662 прививки;

Кировоградская область – 143 случая / 1088 прививок;

Луганская область – 264 случая / 670 прививок;

Львовская область – 478 случаев / 3215 прививок;

Николаевская область – 286 случаев / 857 прививок;

Одесская область – 366 случаев / 1618 прививок;

Полтавская область – 317 случаев / 673 прививки;

Ровненская область – 475 случаев / 1256 прививок;

Сумская область – 352 случая / 1078 прививок;

Тернопольская область – 264 случая / 578 прививок;

Харьковская область – 623 случая / 198 прививок;

Херсонская область – 227 случаев / 1940 прививок;

Хмельницкая область – 378 случаев / 1184 прививки;

Черкасская область – 314 случаев / 995 прививок;

Черновицкая область – 105 случаев / 475 прививок;

Черниговская область – 333 случая / 1108 прививок.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 8 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19 в мире обнаружили более 156 миллионов больных коронавирусом. Более 93 миллионов инфицированных уже выздоровели. Зато 3 270 904 пациента, к сожалению, умерли от осложнений и сопутствующих заболеваний.

Канада выделит другим странам более 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19

Источник: "Укринформ"

Джастин Трюдо заявил, что Канада планирует поддержать в борьбе с COVID-19 развивающиеся страны. По его словам, на это правительство выделит около 310 миллионов долларов США.

В Индии рекордная смертность от COVID-19: только за сутки умерли более 4 тысяч больных

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в Индии от коронавируса умерли 238 270 человек. За прошедшие сутки, 7 мая, в результате болезни умерли еще 4 187 больных. Это самые высокие показатели смертности в стране с начала вспышки болезни. Кроме этого, от вчера в Индии зарегистрировали 401 078 новых случаев инфицирования.

На Гоа каждый второй COVID-тест оказывается положительным

Источник: CNN

Еще зимой индийский штат Гоа был одним из самых популярных мест, куда съезжались туристы. А теперь каждый второй житель штата, который сдает тест на коронавирус, получает положительный результат. 7 мая на Гоа установили новый рекордный показатель положительных результатов тестов на COVID-19 – 51,4%. Всего в штате провели около 690 360 исследований на коронавирус.

К теме COVID-сертификаты будут выдавать привитым вакциной, одобренной ВОЗ, – Ляшко

Исследования коронавируса

Пчел научили определять коронавирус: им хватает нескольких секунд

Источник: Wageningen University & Research

Ученые Вагенингенского университета в Нидерландах натренировали пчел определять инфицированные коронавирусом образцы SARS-CoV-2 по запаху. Благодаря своей природной чувствительности насекомые научились определять вирус уже после нескольких минут тренировок.

Выяснили, почему COVID-19 так сложно лечить

Источник: The Lancet

Ученые нашли новую версию того, почему коронавирус так сложно лечить и почему некоторые люди испытывают постковидный синдром. Исследователи убеждены, что SARS-CoV-2 имеет уникальный инфекционный профиль.