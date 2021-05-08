Новости о коронавирусе в Украине 8 мая
Статистика распространения болезни
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки зафиксировали 8 710 новых случаев заражения, среди новых пациентов – 374 ребенка и 193 медработника. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве.
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В больницы были госпитализированы 2 544 больных коронавирусом или с имеющимися признаками болезни. Еще 370 человек скончались, в результате чего общее количество летальных случаев от COVID-19 выросло до 46 200.
Зато выписали 19 408 пациентов. Всего от коронавируса выздоровели уже 1 750 570 жителей Украины.
Ситуация с тестированием
В течение 7 мая в Украине провели 87 641 тестирование на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 39 126,
- методом ИФА – 14 791,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724.
Темпы вакцинации в Украине
За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали еще 36 046 украинцев. Всего с начала прививочной кампании в стране привили 857 798 человек. Лишь 446 из них получили 2 дозы вакцины, то есть полностью закончили вакцинацию.
Известно, что в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записалась 525 881 человек.
Число новых больных и прививок в регионах:
- Киев – 753 случая / 5032 прививки;
- Винницкая область – 225 случаев / 1939 прививок;
- Волынская область – 221 случай / 718 прививок;
- Днепропетровская область – 668 случаев / 3574 прививки;
- Донецкая область – 569 случаев / 1133 прививки;
- Житомирская область – 269 случаев / 741 прививки;
- Закарпатская – 121 случай / 597 прививок;
- Запорожская область – 424 случая / 1516 прививок;
- Ивано-Франковская область – 165 случаев / 1201 прививки;
- Киевская область – 370 случаев / 2662 прививки;
- Кировоградская область – 143 случая / 1088 прививок;
- Луганская область – 264 случая / 670 прививок;
- Львовская область – 478 случаев / 3215 прививок;
- Николаевская область – 286 случаев / 857 прививок;
- Одесская область – 366 случаев / 1618 прививок;
- Полтавская область – 317 случаев / 673 прививки;
- Ровненская область – 475 случаев / 1256 прививок;
- Сумская область – 352 случая / 1078 прививок;
- Тернопольская область – 264 случая / 578 прививок;
- Харьковская область – 623 случая / 198 прививок;
- Херсонская область – 227 случаев / 1940 прививок;
- Хмельницкая область – 378 случаев / 1184 прививки;
- Черкасская область – 314 случаев / 995 прививок;
- Черновицкая область – 105 случаев / 475 прививок;
- Черниговская область – 333 случая / 1108 прививок.
* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 8 мая
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии COVID-19 в мире обнаружили более 156 миллионов больных коронавирусом. Более 93 миллионов инфицированных уже выздоровели. Зато 3 270 904 пациента, к сожалению, умерли от осложнений и сопутствующих заболеваний.
Канада выделит другим странам более 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19
Источник: "Укринформ"
Джастин Трюдо заявил, что Канада планирует поддержать в борьбе с COVID-19 развивающиеся страны. По его словам, на это правительство выделит около 310 миллионов долларов США.
В Индии рекордная смертность от COVID-19: только за сутки умерли более 4 тысяч больных
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии в Индии от коронавируса умерли 238 270 человек. За прошедшие сутки, 7 мая, в результате болезни умерли еще 4 187 больных. Это самые высокие показатели смертности в стране с начала вспышки болезни. Кроме этого, от вчера в Индии зарегистрировали 401 078 новых случаев инфицирования.
На Гоа каждый второй COVID-тест оказывается положительным
Источник: CNN
Еще зимой индийский штат Гоа был одним из самых популярных мест, куда съезжались туристы. А теперь каждый второй житель штата, который сдает тест на коронавирус, получает положительный результат. 7 мая на Гоа установили новый рекордный показатель положительных результатов тестов на COVID-19 – 51,4%. Всего в штате провели около 690 360 исследований на коронавирус.
К теме COVID-сертификаты будут выдавать привитым вакциной, одобренной ВОЗ, – Ляшко
Исследования коронавируса
Пчел научили определять коронавирус: им хватает нескольких секунд
Источник: Wageningen University & Research
Ученые Вагенингенского университета в Нидерландах натренировали пчел определять инфицированные коронавирусом образцы SARS-CoV-2 по запаху. Благодаря своей природной чувствительности насекомые научились определять вирус уже после нескольких минут тренировок.
Выяснили, почему COVID-19 так сложно лечить
Источник: The Lancet
Ученые нашли новую версию того, почему коронавирус так сложно лечить и почему некоторые люди испытывают постковидный синдром. Исследователи убеждены, что SARS-CoV-2 имеет уникальный инфекционный профиль.