Новости о коронавирусе в Украине 8 июня

В Украине снизилась заболеваемость COVID-19

Источник: СНБО Украины

Утром 8 июня Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Украине выявили еще 1602 новых больных коронавирусом. Среди них 95 детей и 94 медработника.

Днем ранее Новости о коронавирусе 7 июня: в Украине ослабили карантин, предупреждение ВОЗ

В больницы были госпитализированы 483 больных. Еще 118 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Это втрое больше, чем за позапрошлые сутки, когда в стране зарегистрировали 33 летальных случая. Победили COVID-19 еще 6751 человек.

К слову, на протяжении 7 июня в Украине провели 33 355 ПЦР-тестирований на коронавирус. Также 10 821 человека протестовали на антитела методом ИФА, а еще 13 380 человек – экспресс-тестами на антиген.

За все время пандемии в Украине: выявили – 2 216 654 инфицированных;

выздоровели – 2 101 722 больных;

умерли – 51 333 пациента;

проведено ПЦР-тестов – 10 380 233.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 700 случаев;

Винницкая область – 24 случая;

Волынская область – 26 случаев;

Днепропетровская область – 60 случаев;

Донецкая область – 73 случая;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 14 случаев;

Запорожская область – 92 случая;

Ивано-Франковская область – 12 случаев;

Киевская область – 79 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 24 случая;

Львовская область – 59 случаев;

Николаевская область – 65 случаев;

Одесская область – 27 случаев;

Полтавская область – 59 случаев;

Ровненская область – 55 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 14 случаев;

Харьковская область – 66 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 33 случая;

Черкасская область – 40 случаев;

Черновицкая область – 23 случая;

Черниговская область – 8 случаев.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации

За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине от коронавируса вакцинировали 48 161 человека. 43 137 из них получили первую дозу вакцины, а вот остальным 5024 людям ввели уже вторую дозу препарата. Прививки выполнялись 448 мобильными бригадами и в 522 пунктах прививки. Известно, что больше всего прививок в сутки сделали в Киеве.

На протяжении 7 июне украинцев вакцинировали такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 660,

Coronavac – 21 652,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 25 029,

Janssen (Johnson&Johnson's) – 820.

Общая картина вакцинации в Украине

С начала прививочной кампании в Украине от коронавируса вакцинировали 1 284 145 граждан. 1 284 143 из них получили первую дозу препарата.

Полностью иммунизированы, то есть те, кто получил уже 2 инъекции – 152 142 человека.

В целом в стране сделали 1 436 285 прививок от коронавируса.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 069,

Привито вакциной Coronavac – 24 0831,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 203 887,

Привито вакциной AstraZeneca – 351 968,

Привито вакциной Janssen (Johnson&Johnson's) – 390.

По состоянию на 8 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.

У жителя Львовщины обнаружили бразильский штамм коронавируса

Источник: "Львовский портал"

У жителя Львовской области, который заболел коронавирусом, обнаружили бразильский вариант вируса. Поскольку болезнь диагностировали по приезду в другую страну, неизвестно, где именно он подхватил инфекцию.

8 июня главный эпидемиолог Львовской области и руководительница Львовского областного лабораторного центра Наталья Тимко-Иванченко рассказала, что у местного жителя лабораторно подтвердили наличие бразильского штамма коронавируса. Симптомы болезни появились вскоре после того, как он приехал в Италию. О болезни жителя Львовщины местным эпидемиологам сообщили в Центре общественного здоровья Киева. После этого на коронавирус протестовали людей, с которыми больной контактировал во Львове. В итоге они получили отрицательные результаты тестов.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 8 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали более чем 173 миллиона больных коронавирусом, более 111 миллионов из которых уже выздоровели.

В то же время 3 728 858 пациентов ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.

США не исключают лабораторного происхождении коронавируса, – СМИ

Источник: The Wall Street Journal

Национальная лаборатория правительства США подготовила отчет о происхождении COVID-19. Там указано, что гипотеза происхождения вируса из лаборатории в китайском Ухане – правдоподобна. Она заслуживает дальнейшего изучения. Такую информацию предоставили источники The Wall Street Journal, знакомые с засекреченным документом.

Соответствующее исследование подготовили еще в мае 2020 в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, штат Калифорния. Госдепартамент использовал его, когда проводил расследование происхождения коронавируса в последние месяцы президента Трампа у власти.

В ВОЗ заявили, что не могут заставить Китай раскрыть данные о происхождении COVID-19

Источник: The Guardian

Власти Китая тормозят исследования о происхождении коронавируса. Между тем Всемирная организация здравоохранения не может заставить Китай раскрыть больше данных.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Май Райан заметил, что ВОЗ не может кого-либо заставлять. Но все же в организации надеются на сотрудничество.

Почему не все люди болеют коронавирусом

Источник: Sciencedaily

Ученые выяснили, почему некоторые люди не болеют COVID-19 или переносят болезнь бессимптомно. Оказалось, что причина этому – генетика.

Так, у большинства бессимптомных носителей коронавируса обнаружили ген HLA-DRB1*04:01. Интересно, что он встречается далеко не у всех жителей Земли. К такому выводу пришла группа ученых из университета Ньюкасла, что в Великобритании.

Исследователи убеждены, что у носитеей гена HLA-DRB1*04:01 есть определенная защита от тяжелых форм коронавируса. К слову, чаще всего люди с этим геном встречаются на севере и на западе Европы.

Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канала