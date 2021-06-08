Новости о коронавирусе в Украине 8 июня
В Украине снизилась заболеваемость COVID-19
Источник: СНБО Украины
Утром 8 июня Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Украине выявили еще 1602 новых больных коронавирусом. Среди них 95 детей и 94 медработника.
Днем ранее Новости о коронавирусе 7 июня: в Украине ослабили карантин, предупреждение ВОЗ
В больницы были госпитализированы 483 больных. Еще 118 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Это втрое больше, чем за позапрошлые сутки, когда в стране зарегистрировали 33 летальных случая. Победили COVID-19 еще 6751 человек.
К слову, на протяжении 7 июня в Украине провели 33 355 ПЦР-тестирований на коронавирус. Также 10 821 человека протестовали на антитела методом ИФА, а еще 13 380 человек – экспресс-тестами на антиген.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 700 случаев;
- Винницкая область – 24 случая;
- Волынская область – 26 случаев;
- Днепропетровская область – 60 случаев;
- Донецкая область – 73 случая;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Закарпатская область – 14 случаев;
- Запорожская область – 92 случая;
- Ивано-Франковская область – 12 случаев;
- Киевская область – 79 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 24 случая;
- Львовская область – 59 случаев;
- Николаевская область – 65 случаев;
- Одесская область – 27 случаев;
- Полтавская область – 59 случаев;
- Ровненская область – 55 случаев;
- Сумская область – 18 случаев;
- Тернопольская область – 14 случаев;
- Харьковская область – 66 случаев;
- Херсонская область – 15 случаев;
- Хмельницкая область – 33 случая;
- Черкасская область – 40 случаев;
- Черновицкая область – 23 случая;
- Черниговская область – 8 случаев.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации
За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине от коронавируса вакцинировали 48 161 человека. 43 137 из них получили первую дозу вакцины, а вот остальным 5024 людям ввели уже вторую дозу препарата. Прививки выполнялись 448 мобильными бригадами и в 522 пунктах прививки. Известно, что больше всего прививок в сутки сделали в Киеве.
На протяжении 7 июне украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 660,
- Coronavac – 21 652,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 25 029,
- Janssen (Johnson&Johnson's) – 820.
Общая картина вакцинации в Украине
С начала прививочной кампании в Украине от коронавируса вакцинировали 1 284 145 граждан. 1 284 143 из них получили первую дозу препарата.
Полностью иммунизированы, то есть те, кто получил уже 2 инъекции – 152 142 человека.
В целом в стране сделали 1 436 285 прививок от коронавируса.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 069,
- Привито вакциной Coronavac – 24 0831,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 203 887,
- Привито вакциной AstraZeneca – 351 968,
- Привито вакциной Janssen (Johnson&Johnson's) – 390.
По состоянию на 8 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.
У жителя Львовщины обнаружили бразильский штамм коронавируса
Источник: "Львовский портал"
У жителя Львовской области, который заболел коронавирусом, обнаружили бразильский вариант вируса. Поскольку болезнь диагностировали по приезду в другую страну, неизвестно, где именно он подхватил инфекцию.
8 июня главный эпидемиолог Львовской области и руководительница Львовского областного лабораторного центра Наталья Тимко-Иванченко рассказала, что у местного жителя лабораторно подтвердили наличие бразильского штамма коронавируса. Симптомы болезни появились вскоре после того, как он приехал в Италию. О болезни жителя Львовщины местным эпидемиологам сообщили в Центре общественного здоровья Киева. После этого на коронавирус протестовали людей, с которыми больной контактировал во Львове. В итоге они получили отрицательные результаты тестов.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 8 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии в мире зарегистрировали более чем 173 миллиона больных коронавирусом, более 111 миллионов из которых уже выздоровели.
В то же время 3 728 858 пациентов ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.
США не исключают лабораторного происхождении коронавируса, – СМИ
Источник: The Wall Street Journal
Национальная лаборатория правительства США подготовила отчет о происхождении COVID-19. Там указано, что гипотеза происхождения вируса из лаборатории в китайском Ухане – правдоподобна. Она заслуживает дальнейшего изучения. Такую информацию предоставили источники The Wall Street Journal, знакомые с засекреченным документом.
Соответствующее исследование подготовили еще в мае 2020 в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, штат Калифорния. Госдепартамент использовал его, когда проводил расследование происхождения коронавируса в последние месяцы президента Трампа у власти.
В ВОЗ заявили, что не могут заставить Китай раскрыть данные о происхождении COVID-19
Источник: The Guardian
Власти Китая тормозят исследования о происхождении коронавируса. Между тем Всемирная организация здравоохранения не может заставить Китай раскрыть больше данных.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Май Райан заметил, что ВОЗ не может кого-либо заставлять. Но все же в организации надеются на сотрудничество.
Почему не все люди болеют коронавирусом
Источник: Sciencedaily
Ученые выяснили, почему некоторые люди не болеют COVID-19 или переносят болезнь бессимптомно. Оказалось, что причина этому – генетика.
Так, у большинства бессимптомных носителей коронавируса обнаружили ген HLA-DRB1*04:01. Интересно, что он встречается далеко не у всех жителей Земли. К такому выводу пришла группа ученых из университета Ньюкасла, что в Великобритании.
Исследователи убеждены, что у носитеей гена HLA-DRB1*04:01 есть определенная защита от тяжелых форм коронавируса. К слову, чаще всего люди с этим геном встречаются на севере и на западе Европы.
Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канала