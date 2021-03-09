Новости о коронавирусе 9 марта: вакцинация "идет не по плану", Китай ввел паспорта здоровья
В Украине продолжается третья волна эпидемии COVID-19, о росте заболеваемости заявили в Минздраве. В то же время вакцинация "идет не по плану", темпы иммунизации должны быть быстрее. Ухудшают ситуацию антивакцинаторские движения, в частности, такая ситуация в Чехии, в стране распространяют фейки о побочных реакциях на вакцинацию. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 марта.
Новости о коронавирусе в Украине 9 марта
Статистика распространения COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 3 261 человека, среди новых больных – 160 детей и 54 медработника. Госпитализированы в медицинские учреждения 1 837 пациентов с COVID-19. К сожалению, 76 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели – 975 человек.
Днем ранее Новости о коронавирусе 8 марта: причина смертей после вакцинации в Корее, новые COVID-лекарства
Ситуация с тестированием
Лаборатории Минздрава за последние сутки провели 18 207 тестирований:
- методом ПЦР – 13 101,
- методом ИФА – 1 674,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 3 432.
Подтвержденные случаи COVID-19 в областях: суточный прирост
- г. Киев – 201 случай;
- Винницкая область – 460 случаев;
- Волынская область – 62 случая;
- Днепропетровская область – 151 случай;
- Донецкая область – 23 случая;
- Житомирская область – 71 случай;
- Закарпатская область – 195 случаев;
- Запорожская область – 13 случаев;
- Ивано-Франковская область – 433 случая;
- Киевская область – 162 случая;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 14 случаев;
- Львовская область – 351 случай;
- Николаевская область – 151 случай;
- Одесская область – 63 случая;
- Полтавская область – 7 случаев;
- Ровненская область – 53 случая;
- Сумская область – 69 случаев;
- Тернопольская область – 97 случаев;
- Харьковская область – 196 случаев;
- Херсонская область – 2 случая;
- Хмельницкая область – 8 случаев;
- Черкасская область – 28 случаев;
- Черновицкая область – 409 случаев;
- Черниговская область – 37 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Мы видим рост, – в Минздраве заявили о третьей волне
Министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга 9 марта сообщил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, коронавирусом заболели 54 666 человек – это на 10 тысяч человек больше, чем на предыдущей неделе.
В Украине больше 19 тысяч вакцинированных против COVID-19
Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
За прошедшие сутки в Украине прививку против коронавирусной инфекции препаратом Covisheld получил 1 171 человек. Таким образом, с начала кампании уже 19 118 человек получили первую дозу препарата.
Количество прививок, проведенных в регионах: за прошедшие сутки
- Винницкая область – 10 прививок;
- Волынская область – 30 прививок;
- Днепропетровская область – 40 прививок;
- Донецкая область – 294 прививок;
- Закарпатская область – 30 прививок;
- Запорожская область – 10 прививок;
- Ивано-Франковская область – 187 прививок;
- Киевская область – 120 прививок;
- Луганская область – 110 прививок;
- Львовская область – 30 прививок;
- Полтавская область – 70 прививок;
- Тернопольская область – 60 прививок;
- Харьковская область – 40 прививок;
- Херсонская область – 20 прививок;
- Хмельницкая область – 20 прививок;
- Черновицкая область – 50 прививок;
- Черниговская область – 50 прививок.
Вакцинация идет не по плану, – Степанов о количестве прививок
В Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. В стране на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.
Об этом сегодня, 9 марта сообщил глава Минздрава Максим Степанов и добавил, что в связи с этим, решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы "существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни".
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала
Степанов назвал заказчиков антивакцинальной кампании
Максим Степанов заявил, что антивакцинальную кампанию могли начать люди, которые хотят, чтобы в Украине использовали российскую вакцину, в частности, это представители определенных политических сил.
Также, по словам министра, сейчас в Украине распространяют много фейков о вакцинации. Среди них – появление тяжелых побочных эффектов. Однако пока на 20 тысяч прививок в Минздраве получили лишь 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 117 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 66 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 602 563 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Эстония вводит локдаун минимум на месяц
Источник: правительство Эстонии
Правительство Эстонии приняло решение с 11 марта ввести в стране локдаун. Жесткие карантинные меры будут действовать как минимум месяц. Премьер-министр Кая Каллас объяснила, что усиление карантина связано с быстрым распространением в Эстонии "британского" штамма COVID-19.
По состоянию на 9 марта 2021 года в Эстонии зафиксировали 76 183 случая заражения коронавирусом.
Китай вводит сертификаты вакцинации для путешествий
Источник: Global Times
Китай вводит цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса. Говорится о программе на платформе WeChat для китайцев, которые планируют поездки за границу. Свидетельство о здоровье (данные о прививках человека и результаты тестирования на вирусы) содержит зашифрованный QR-код для соответствующих подразделений различных стран для подтверждения его подлинности и считывания личной информации.
Россия подрывает доверие к вакцинации в Чехии фейками
Источник: MedicalXpress
Чехия сейчас пытается справиться с самым высоким в мире уровнем заболеваемости коронавирусом. В то же время волна дезинформации и неумелые шаги местного правительства препятствуют вакцинации.
Интернет-сеть в Чехии выглядит так – псевдонаучные ролики, которые "объясняют", как вакцины якобы могут изменить ДНК, а также вымышленные истории о пожилых людях, которые массово умирают после укола. Фейковые новости заполонили чешские соцсети, приложения для обмена сообщениями и электронную почту.
Италия планирует производить российскую вакцину "Спутник V"
Источник: AGI
Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V". Производство могут запустить уже в июле 2021 года. Так, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который обладает патентом на "Спутник V", и компания Adienne Pharma & Biotech уже подписали соглашение о производстве вакцины в Италии.
Спутник V сравнили с русской рулеткой
Источник: твиттер "Спутника V"
Глава правления Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Криста Виртумер-Хохе раскритиковала "Спутник V". Разработчиков вакцины возмутила характеристика Виртумер-Хохе и они требуют от нее публичных извинений.
С таким призывом разработчики вакцины обратились к EMA через свой аккаунт в твиттере. Создателей "Спутника V" особенно оскорбило то, что агентство раньше так не отзывалось ни об одной вакцине.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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