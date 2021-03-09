В Украине продолжается третья волна эпидемии COVID-19, о росте заболеваемости заявили в Минздраве. В то же время вакцинация "идет не по плану", темпы иммунизации должны быть быстрее. Ухудшают ситуацию антивакцинаторские движения, в частности, такая ситуация в Чехии, в стране распространяют фейки о побочных реакциях на вакцинацию. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 9 марта

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 3 261 человека, среди новых больных – 160 детей и 54 медработника. Госпитализированы в медицинские учреждения 1 837 пациентов с COVID-19. К сожалению, 76 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели – 975 человек.

Днем ранее Новости о коронавирусе 8 марта: причина смертей после вакцинации в Корее, новые COVID-лекарства

Ситуация с тестированием

Лаборатории Минздрава за последние сутки провели 18 207 тестирований:

методом ПЦР – 13 101,

методом ИФА – 1 674,

исследований экспресс-тестами на антиген – 3 432.

С начала пандемии в Украине проведено 7 154 442 ПЦР-тестирования.

Подтвержденные случаи COVID-19 в областях: суточный прирост

г. Киев – 201 случай;

Винницкая область – 460 случаев;

Волынская область – 62 случая;

Днепропетровская область – 151 случай;

Донецкая область – 23 случая;

Житомирская область – 71 случай;

Закарпатская область – 195 случаев;

Запорожская область – 13 случаев;

Ивано-Франковская область – 433 случая;

Киевская область – 162 случая;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 14 случаев;

Львовская область – 351 случай;

Николаевская область – 151 случай;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 7 случаев;

Ровненская область – 53 случая;

Сумская область – 69 случаев;

Тернопольская область – 97 случаев;

Харьковская область – 196 случаев;

Херсонская область – 2 случая;

Хмельницкая область – 8 случаев;

Черкасская область – 28 случаев;

Черновицкая область – 409 случаев;

Черниговская область – 37 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала эпидемии COVID-19 в Украине ситуация с распространением болезни такова: заболели – 1 410 061 человек;

выздоровели – 1 199 229 пациентов;

умерли от осложнений – 27 204.

Мы видим рост, – в Минздраве заявили о третьей волне

Министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга 9 марта сообщил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, коронавирусом заболели 54 666 человек – это на 10 тысяч человек больше, чем на предыдущей неделе.

В Украине больше 19 тысяч вакцинированных против COVID-19

Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"

За прошедшие сутки в Украине прививку против коронавирусной инфекции препаратом Covisheld получил 1 171 человек. Таким образом, с начала кампании уже 19 118 человек получили первую дозу препарата.

Количество прививок, проведенных в регионах: за прошедшие сутки

Винницкая область – 10 прививок;

Волынская область – 30 прививок;

Днепропетровская область – 40 прививок;

Донецкая область – 294 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Запорожская область – 10 прививок;

Ивано-Франковская область – 187 прививок;

Киевская область – 120 прививок;

Луганская область – 110 прививок;

Львовская область – 30 прививок;

Полтавская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 60 прививок;

Харьковская область – 40 прививок;

Херсонская область – 20 прививок;

Хмельницкая область – 20 прививок;

Черновицкая область – 50 прививок;

Черниговская область – 50 прививок.

Вакцинация идет не по плану, – Степанов о количестве прививок

В Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. В стране на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.

Об этом сегодня, 9 марта сообщил глава Минздрава Максим Степанов и добавил, что в связи с этим, решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы "существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни".

Справка: вакцинация против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. В частности речь идет о первом этапе программы вакцинации, то есть прививках медицинским работникам. Иммунизацию проводят препаратом Covishield.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала

Степанов назвал заказчиков антивакцинальной кампании

Максим Степанов заявил, что антивакцинальную кампанию могли начать люди, которые хотят, чтобы в Украине использовали российскую вакцину, в частности, это представители определенных политических сил.

Также, по словам министра, сейчас в Украине распространяют много фейков о вакцинации. Среди них – появление тяжелых побочных эффектов. Однако пока на 20 тысяч прививок в Минздраве получили лишь 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 117 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 66 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 602 563 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Эстония вводит локдаун минимум на месяц

Источник: правительство Эстонии

Правительство Эстонии приняло решение с 11 марта ввести в стране локдаун. Жесткие карантинные меры будут действовать как минимум месяц. Премьер-министр Кая Каллас объяснила, что усиление карантина связано с быстрым распространением в Эстонии "британского" штамма COVID-19.

По состоянию на 9 марта 2021 года в Эстонии зафиксировали 76 183 случая заражения коронавирусом.

Какие карантинные ограничения ввели Всех детей и подростков перевели на дистанционное обучение.

Все магазины, заведения общественного питания и публичные мероприятия – закрываются.

На улицах вводится правило "2+2" – дистанция между людьми 2 метра, вместе могут быть два человека, за исключением семей.

Заниматься спортом можно только в одиночку, без тренера или партнера.

Китай вводит сертификаты вакцинации для путешествий

Источник: Global Times

Китай вводит цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса. Говорится о программе на платформе WeChat для китайцев, которые планируют поездки за границу. Свидетельство о здоровье (данные о прививках человека и результаты тестирования на вирусы) содержит зашифрованный QR-код для соответствующих подразделений различных стран для подтверждения его подлинности и считывания личной информации.

Россия подрывает доверие к вакцинации в Чехии фейками

Источник: MedicalXpress

Чехия сейчас пытается справиться с самым высоким в мире уровнем заболеваемости коронавирусом. В то же время волна дезинформации и неумелые шаги местного правительства препятствуют вакцинации.

Интернет-сеть в Чехии выглядит так – псевдонаучные ролики, которые "объясняют", как вакцины якобы могут изменить ДНК, а также вымышленные истории о пожилых людях, которые массово умирают после укола. Фейковые новости заполонили чешские соцсети, приложения для обмена сообщениями и электронную почту.

Италия планирует производить российскую вакцину "Спутник V"

Источник: AGI

Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V". Производство могут запустить уже в июле 2021 года. Так, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который обладает патентом на "Спутник V", и компания Adienne Pharma & Biotech уже подписали соглашение о производстве вакцины в Италии.

Спутник V сравнили с русской рулеткой

Источник: твиттер "Спутника V"

Глава правления Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Криста Виртумер-Хохе раскритиковала "Спутник V". Разработчиков вакцины возмутила характеристика Виртумер-Хохе и они требуют от нее публичных извинений.

С таким призывом разработчики вакцины обратились к EMA через свой аккаунт в твиттере. Создателей "Спутника V" особенно оскорбило то, что агентство раньше так не отзывалось ни об одной вакцине.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала