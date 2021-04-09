Суточный прирост больных коронавирусом в Украине высокий – около 20 тысяч. Кроме того, показатели смертности от осложнений болезни не идут на спад. В красную зону карантина попали 13 областей. Ученые определили, что антитела после бессимптомного течения COVID-19 сохраняются дольше у мужчин. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 апреля.

Новости о коронавирус в Украине

Распространение COVID-19

Источник: фейсбук-страница Максима Степанова

Со вчерашнего дня в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев коронавирусной болезни: заболели 751 ребенок и 552 медработника. В госпитализации нуждались 4936 человек. К сожалению, от осложнений коронавируса умерли 419 больных. В то же время выздоровели от COVID-19 со вчера 11 221 пациент.

Днем ранее Новости о коронавирусе 8 апреля: осложнения у детей, вакцинация в Украине

За все время пандемии в Украине: заболели – 1 823 674 человека;

выздоровели – 1 395 104 больных;

умерли от осложнений – 36 381 пациент.

Ситуация с тестированием

Лаборатории провели 119 369 тестирований в сутки: методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925.

За все время пандемии в Украине проведено 8 568 004 ПЦР-тестирования.

За прошедшие сутки в Украине 18 569 человек привито от COVID-19.

С начала прививочной кампании вакцину против коронавируса получили 353 147 человека.

Прививки проводили 145 мобильных бригад по иммунизации и 848 пунктов прививки.

Внимание! На данный момент в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек.

Статистика инфицированных и привитых в регионах в сутки:

м. Киев – 1864 случая/1850 прививок;

Винницкая область – 640 случаев/670 прививок;

Волынская область – 448 случаев/560 прививок;

Днепропетровская область – 1665 случаев/1990 прививок;

Донецкая область – 1146 случаев/510 прививок;

Житомирская область – 647 случаев/840 прививок;

Закарпатская – 236 случаев/580 прививок;

Запорожская область – 823 случая/650 прививок;

Ивано-Франковская область – 231 случай/549 прививок;

Киевская область – 1265 случаев/1970 прививок;

Кировоградская область – 207 случаев/680 прививок;

Луганская область – 226 случаев/350 прививок;

Львовская область – 1639 случаев/1540 прививок;

Николаевская область – 372 случая/180 прививок;

Одесская область – 1194 случая/710 прививок;

Полтавская область – 848 случаев/730 прививок;

Ровненская область – 557 случаев/580 прививок;

Сумская область – 820 случаев/360 прививок;

Тернопольская область – 373 случая/490 прививок;

Харьковская область – 1194 случая/550 прививок;

Херсонская область – 317 случаев/300 прививок;

Хмельницкая область – 1094 случая/1050 прививок;

Черкасская область – 834 случая/180 прививок;

Черновицкая область – 377 случаев/560 прививок;

Черниговская область – 659 случаев/140 прививок.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют​.

Минздрав изменил протокол лечения коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19. Включили еще один препарат для лечения тяжелых пациентов. Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Тоцилизумаб – что известно о перепарате Препарат относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы, используют для лечения артритов различной тяжести.

Кроме того, изменили дозировку этого препарата для пациентов с тяжелым и критическим течением инфекции: рекомендуемая доза после внесения изменений составляет 8 мг на 1 кг массы тела однократно, тогда как ранее рекомендовалось двукратное введение по 400 мг. В случае прогрессирования дыхательной недостаточности врачи могут рассмотреть введение больших доз кортикостероидов.

Кабмин разрешил использовать для COVID-больных технический кислород

Источник: Минздрав Украины

Кабинет Министров разрешил использовать в медицинских учреждениях технический кислород для кислородной поддержки пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества медицинского кислорода.

Внимание! Основные показатели технического кислорода должны соответствовать спецификации и методике контроля основным показателям медицинского кислорода. Это должно быть подтверждено соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества.

Минздрав обновил карантинные зоны: "красные" уже 13 областей

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения 9 апреля обновило деление на карантинные зоны. Список "красных" пополнили еще 2 области, теперь их – 13.

"Красные" области по версии Минздрава:

Министерство усилило карантин до "красного" уровня в Запорожской и Хмельницкой областях.

Кроме того, строгие ограничения продолжают действовать еще в 11 регионах – Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

"Желтой" остается только Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций – 52,6, а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%.

А "зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.



Главное о адаптивный карантин/Инфографика 24 каналу

Украинцы все больше боятся подхватить COVID-19 и поддерживают жесткий карантин

Источник: "Рейтинг"

Половина украинцев боится подхватить коронавирус, за здоровье своих родных переживают более 80%. Кроме того, возросло количество украинцев, которые за введение жесткого карантина, теперь таких 65%.

Боятся ли украинцы заболеть коронавирусом/Инфографика "Рейтинга"

Внимание В больницах Харькова катастрофически не хватает доступа к кислороду, – волонтер

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 134 миллиона больных коронавирусом. Более 76 миллионов инфицированных победеили болезнь. Впрочем, 2 902 860 пациентов ушли из жизни от осложнений, вызванных болезнью.

В Китае будут маркировать заведения: сколько вакцинированных работников

Источник: The Guardian

Власти Пекина будут обозначать местные учреждения разноцветными знаками. Таким образом продемонстрируют общественности, сколько сотрудников вакцинировались от коронавируса.

Заведения, в которых более 80% вакцинированных сотрудников пометят зеленым цветом. Если в здании работают от 40% до 80% привитых, его пометят синим цветом. А красная отметка означает, что вакцинированных в заведении менее 40%.

В США закрыли 2 центра вакцинации после побочных эффектов от Johnson&Johnson

Источник: The Wall Street Journal

В США временно закрыли два центра вакцинации Северной Каролине и Колорадо после того, как у 18 вакцинированных препаратом Johnson&Johnson обнаружили незначительные побочные эффекты. Пока неизвестно, связана ли реакция непосредственно с вакциной.

Исследование о коронавирусе

На что жалуются люди через 8 месяцев после легкого течения COVID-19

Источник: JAMA

По меньшей мере один постковидний симптом сохраняется у 15% людей, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме. При этом потеря обоняния – самая распространенная жалоба.

В новой работе шведские ученые описали длительные симптомы, которые остаются у медицинских работников, перенесших COVID-19 в легкой форме. У 323 участников были антитела к SARS-CoV-2, у 1072 их не было. Наблюдение за ними началось в апреле-мае 2020 года и продолжалось около 8 месяцев.

Какие симптомы сохранялись через 8 месяцев

потеря обоняния (через 8 месяцев она была у 9%);

усталость (4%);

потеря вкуса (3,7%);

одышка (2%).



Что известно о постковидний синдром/Источник: medRxiv/Инфографика 24 канала

Уровень антител после бессимптомного COVID-19 у мужчин в три раза выше, чем у женщин

Источник: The Conversation

Ученые провели тестирование 739 сотрудников Кардиффского столичного Университета, у которых не было никаких симптомов коронавируса. Для надежности исследователи использовали три различных тест-системы. Антитела к коронавирусу оказались у 3,65% добровольцев.

Через 3 месяца ученые провели повторное тестирование, чтобы отследить динамику антител, и выяснили, что у 21,7% добровольцев, которые ранее имели положительный тест, антитела больше не проявлялись. Вероятно, все они заразились коронавирусом 6 месяцев назад, что указывает на возможную среднюю продолжительность жизни антител.

Самым главным открытием было то, что в 80% случаев антитела исчезали у женщин, причем в основном среднего и старшего возраста.