Новости о коронавирусе 9 апреля: изменение протокола лечения, разрешение на технический кислород
Суточный прирост больных коронавирусом в Украине высокий – около 20 тысяч. Кроме того, показатели смертности от осложнений болезни не идут на спад. В красную зону карантина попали 13 областей. Ученые определили, что антитела после бессимптомного течения COVID-19 сохраняются дольше у мужчин. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 апреля.
Источник:24 канал
Новости о коронавирус в Украине
Распространение COVID-19
Источник: фейсбук-страница Максима Степанова
Со вчерашнего дня в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев коронавирусной болезни: заболели 751 ребенок и 552 медработника. В госпитализации нуждались 4936 человек. К сожалению, от осложнений коронавируса умерли 419 больных. В то же время выздоровели от COVID-19 со вчера 11 221 пациент.
Днем ранее Новости о коронавирусе 8 апреля: осложнения у детей, вакцинация в Украине
Ситуация с тестированием
Лаборатории провели 119 369 тестирований в сутки: методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925.
За все время пандемии в Украине проведено 8 568 004 ПЦР-тестирования.
Сколько человек получили вакцину
За прошедшие сутки в Украине 18 569 человек привито от COVID-19.
С начала прививочной кампании вакцину против коронавируса получили 353 147 человека.
Прививки проводили 145 мобильных бригад по иммунизации и 848 пунктов прививки.
Статистика инфицированных и привитых в регионах в сутки:
- м. Киев – 1864 случая/1850 прививок;
- Винницкая область – 640 случаев/670 прививок;
- Волынская область – 448 случаев/560 прививок;
- Днепропетровская область – 1665 случаев/1990 прививок;
- Донецкая область – 1146 случаев/510 прививок;
- Житомирская область – 647 случаев/840 прививок;
- Закарпатская – 236 случаев/580 прививок;
- Запорожская область – 823 случая/650 прививок;
- Ивано-Франковская область – 231 случай/549 прививок;
- Киевская область – 1265 случаев/1970 прививок;
- Кировоградская область – 207 случаев/680 прививок;
- Луганская область – 226 случаев/350 прививок;
- Львовская область – 1639 случаев/1540 прививок;
- Николаевская область – 372 случая/180 прививок;
- Одесская область – 1194 случая/710 прививок;
- Полтавская область – 848 случаев/730 прививок;
- Ровненская область – 557 случаев/580 прививок;
- Сумская область – 820 случаев/360 прививок;
- Тернопольская область – 373 случая/490 прививок;
- Харьковская область – 1194 случая/550 прививок;
- Херсонская область – 317 случаев/300 прививок;
- Хмельницкая область – 1094 случая/1050 прививок;
- Черкасская область – 834 случая/180 прививок;
- Черновицкая область – 377 случаев/560 прививок;
- Черниговская область – 659 случаев/140 прививок.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Минздрав изменил протокол лечения коронавируса в Украине
Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19. Включили еще один препарат для лечения тяжелых пациентов. Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.
Кроме того, изменили дозировку этого препарата для пациентов с тяжелым и критическим течением инфекции: рекомендуемая доза после внесения изменений составляет 8 мг на 1 кг массы тела однократно, тогда как ранее рекомендовалось двукратное введение по 400 мг. В случае прогрессирования дыхательной недостаточности врачи могут рассмотреть введение больших доз кортикостероидов.
Кабмин разрешил использовать для COVID-больных технический кислород
Источник: Минздрав Украины
Кабинет Министров разрешил использовать в медицинских учреждениях технический кислород для кислородной поддержки пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества медицинского кислорода.
Минздрав обновил карантинные зоны: "красные" уже 13 областей
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения 9 апреля обновило деление на карантинные зоны. Список "красных" пополнили еще 2 области, теперь их – 13.
"Красные" области по версии Минздрава:
- Министерство усилило карантин до "красного" уровня в Запорожской и Хмельницкой областях.
- Кроме того, строгие ограничения продолжают действовать еще в 11 регионах – Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
"Желтой" остается только Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций – 52,6, а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%.
А "зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Главное о адаптивный карантин/Инфографика 24 каналу
Украинцы все больше боятся подхватить COVID-19 и поддерживают жесткий карантин
Источник: "Рейтинг"
Половина украинцев боится подхватить коронавирус, за здоровье своих родных переживают более 80%. Кроме того, возросло количество украинцев, которые за введение жесткого карантина, теперь таких 65%.
Боятся ли украинцы заболеть коронавирусом/Инфографика "Рейтинга"
Внимание В больницах Харькова катастрофически не хватает доступа к кислороду, – волонтер
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали почти 134 миллиона больных коронавирусом. Более 76 миллионов инфицированных победеили болезнь. Впрочем, 2 902 860 пациентов ушли из жизни от осложнений, вызванных болезнью.
В Китае будут маркировать заведения: сколько вакцинированных работников
Источник: The Guardian
Власти Пекина будут обозначать местные учреждения разноцветными знаками. Таким образом продемонстрируют общественности, сколько сотрудников вакцинировались от коронавируса.
Заведения, в которых более 80% вакцинированных сотрудников пометят зеленым цветом. Если в здании работают от 40% до 80% привитых, его пометят синим цветом. А красная отметка означает, что вакцинированных в заведении менее 40%.
В США закрыли 2 центра вакцинации после побочных эффектов от Johnson&Johnson
Источник: The Wall Street Journal
В США временно закрыли два центра вакцинации Северной Каролине и Колорадо после того, как у 18 вакцинированных препаратом Johnson&Johnson обнаружили незначительные побочные эффекты. Пока неизвестно, связана ли реакция непосредственно с вакциной.
Исследование о коронавирусе
На что жалуются люди через 8 месяцев после легкого течения COVID-19
Источник: JAMA
По меньшей мере один постковидний симптом сохраняется у 15% людей, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме. При этом потеря обоняния – самая распространенная жалоба.
В новой работе шведские ученые описали длительные симптомы, которые остаются у медицинских работников, перенесших COVID-19 в легкой форме. У 323 участников были антитела к SARS-CoV-2, у 1072 их не было. Наблюдение за ними началось в апреле-мае 2020 года и продолжалось около 8 месяцев.
Какие симптомы сохранялись через 8 месяцев
- потеря обоняния (через 8 месяцев она была у 9%);
- усталость (4%);
- потеря вкуса (3,7%);
- одышка (2%).
Что известно о постковидний синдром/Источник: medRxiv/Инфографика 24 канала
Уровень антител после бессимптомного COVID-19 у мужчин в три раза выше, чем у женщин
Источник: The Conversation
Ученые провели тестирование 739 сотрудников Кардиффского столичного Университета, у которых не было никаких симптомов коронавируса. Для надежности исследователи использовали три различных тест-системы. Антитела к коронавирусу оказались у 3,65% добровольцев.
Через 3 месяца ученые провели повторное тестирование, чтобы отследить динамику антител, и выяснили, что у 21,7% добровольцев, которые ранее имели положительный тест, антитела больше не проявлялись. Вероятно, все они заразились коронавирусом 6 месяцев назад, что указывает на возможную среднюю продолжительность жизни антител.
Самым главным открытием было то, что в 80% случаев антитела исчезали у женщин, причем в основном среднего и старшего возраста.
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