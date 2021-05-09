Новости о коронавирусе в Украине 9 мая

Статистика распространения вируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 5 372 новых больных коронавирусом, поэтому общее количество больных в стране возросло до 2 119 510. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

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В течение субботы 8 мая в больницы госпитализировали 2 599 человек. Еще 193 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью. Вместе с тем выписали 9 181 человека.

За все время пандемии в Украине: обнаружили – 2 119 510 больных;

выздоровели – 1 759 751 человек;

умерли – 46 393 инфицированных;

Ситуация с тестированием

За прошедшие сутки в Украине совершили 46 516 тестирований на коронавирус. Из них 21 796 методом ПЦР, 4 859 методом ИФА и 19 861 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в стране провели 9 655 779 ПЦР-тестов на коронавирус.

Темпы вакцинации в стране

Вчера прививку против коронавируса получили 4 843 человека.

С начала прививочной кампании от болезни вакцинировали 862 641 человека. Из них только 446 получили 2 дозы, то есть полностью закончили вакцинацию.

По состоянию на 8 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 527 949 человек.

Число новых больных и прививок в регионах:

Киев – 255 случаев/ 360 прививок;

Винницкая область – 73 случая/ 60 прививок;

Волынская область – 82 случая/ 102 прививки;

Днепропетровская область – 798 случаев/ 510 прививок;

Донецкая область – 401 случай/ 0 прививок;

Житомирская область – 191 случай/ 51 прививки;

Закарпатская область – 37 случаев/ 30 прививок;

Запорожская область – 111 случаев/ 53 прививки;

Ивано-Франковская область – 83 случая/ 120 прививок;

Киевская область – 210 случаев/ 225 прививок;

Кировоградская область – 150 случаев/ 289 прививок;

Луганская область – 54 случая/ 86 прививок;

Львовская область – 329 случаев/ 814 прививок;

Николаевская область – 253 случая/ 303 прививки;

Одесская область – 342 случая/ 298 прививок;

Полтавская область – 147 случаев/ 164 прививки;

Ровненская область – 142 случая/ 50 прививок;

Сумская область – 225 случаев/ 40 прививок;

Тернопольская область – 227 случаев/ 160 прививок;

Харьковская область – 361 случай/ 55 прививок;

Херсонская область – 154 случая/ 540 прививок;

Хмельницкая область – 227 случаев/ 10 прививок;

Черкасская область – 152 случая/ 226 прививок;

Черновицкая область – 69 случаев/ 117 прививок;

Черниговская область – 299 случаев/ 180 прививок.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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Новости о коронавирусе в мире 9 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19 в мире обнаружили более 157 миллионов больных коронавирусом. Более 93 миллионов инфицированных уже выздоровели. Вместе с тем 3 282 561 пациент, к сожалению, умер от осложнений и сопутствующих заболеваний.

В Германии вакцинированных людей освободили от карантина

Источник: DW

На фоне улучшения эпидемической ситуации в Германии планируют ослабить карантин. В то же время граждане, которые привились или выздоровели от COVID-19, уже освобождаются от соблюдения ряда ограничений. Прежде всего они не обязаны:

соблюдать ограничения по количеству социальных контактов;

соблюдать комендантский час;

показывать отрицательный ПЦР-тест в парикмахерских и других сервисах,

соблюдать карантин после приезда из других стран (кроме тех, что с высоким риском распространения мутаций COVID-19).

В ЕС назвали сроки, когда можно будет путешествовать с COVID-паспортами

Источник: European Commission

Система COVID-паспортов и поездок по ним может заработать в Евросоюзе уже в июне. Над этим активно работают.

Рекордная сделка: ЕС приобретет почти 1,8 миллиарда доз COVID-вакцин Pfizer-BioNTech

Источник: ТСН

Европейский Союз заключил рекордное соглашение с компаниями Biontech и Pfizer. Европа приобретет у производителей 1,8 миллиарда доз вакцины против коронавируса. Дополнительные дозы рассчитаны на ревакцинацию европейцев, иммунизацию 70 – 80 миллионов детей и на борьбу с новыми штаммами коронавируса.

В США притормозят распространение COVID-вакцин: причина

Источник: MedicalXpress

Штаты просят администрацию Байдена прислать им только часть из выделенных вакцин. Несмотря на наличие большого количества препаратов, в США проблема – интерес граждан к вакцинации сильно ослаб. На прошлой неделе на региональных складах остались сотни тысяч доз. Поэтому на этой неделе штаты обратились к федеральному правительству с просьбой придержать распространения COVID-вакцин по стране.

Италия возобновляет туризм: отменяют карантин для туристов из ряда стран

Источник: фейсбук Луиджи Ди Майо

Уже вскоре Италия планирует снять карантин для туристов, прибывающих из стран Европейского Союза, Великобритании и Израиля. Ослабления должны начаться с середины мая 2021 года. Уже с июня могут отменить обязательную изоляцию для туристов из США.