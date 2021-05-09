Новости о коронавирусе в Украине 9 мая
Статистика распространения вируса в стране
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки в стране зарегистрировали 5 372 новых больных коронавирусом, поэтому общее количество больных в стране возросло до 2 119 510. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.
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В течение субботы 8 мая в больницы госпитализировали 2 599 человек. Еще 193 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью. Вместе с тем выписали 9 181 человека.
Ситуация с тестированием
За прошедшие сутки в Украине совершили 46 516 тестирований на коронавирус. Из них 21 796 методом ПЦР, 4 859 методом ИФА и 19 861 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в стране провели 9 655 779 ПЦР-тестов на коронавирус.
Темпы вакцинации в стране
Вчера прививку против коронавируса получили 4 843 человека.
С начала прививочной кампании от болезни вакцинировали 862 641 человека. Из них только 446 получили 2 дозы, то есть полностью закончили вакцинацию.
По состоянию на 8 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 527 949 человек.
Число новых больных и прививок в регионах:
- Киев – 255 случаев/ 360 прививок;
- Винницкая область – 73 случая/ 60 прививок;
- Волынская область – 82 случая/ 102 прививки;
- Днепропетровская область – 798 случаев/ 510 прививок;
- Донецкая область – 401 случай/ 0 прививок;
- Житомирская область – 191 случай/ 51 прививки;
- Закарпатская область – 37 случаев/ 30 прививок;
- Запорожская область – 111 случаев/ 53 прививки;
- Ивано-Франковская область – 83 случая/ 120 прививок;
- Киевская область – 210 случаев/ 225 прививок;
- Кировоградская область – 150 случаев/ 289 прививок;
- Луганская область – 54 случая/ 86 прививок;
- Львовская область – 329 случаев/ 814 прививок;
- Николаевская область – 253 случая/ 303 прививки;
- Одесская область – 342 случая/ 298 прививок;
- Полтавская область – 147 случаев/ 164 прививки;
- Ровненская область – 142 случая/ 50 прививок;
- Сумская область – 225 случаев/ 40 прививок;
- Тернопольская область – 227 случаев/ 160 прививок;
- Харьковская область – 361 случай/ 55 прививок;
- Херсонская область – 154 случая/ 540 прививок;
- Хмельницкая область – 227 случаев/ 10 прививок;
- Черкасская область – 152 случая/ 226 прививок;
- Черновицкая область – 69 случаев/ 117 прививок;
- Черниговская область – 299 случаев/ 180 прививок.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирусе в мире 9 мая
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии COVID-19 в мире обнаружили более 157 миллионов больных коронавирусом. Более 93 миллионов инфицированных уже выздоровели. Вместе с тем 3 282 561 пациент, к сожалению, умер от осложнений и сопутствующих заболеваний.
В Германии вакцинированных людей освободили от карантина
Источник: DW
На фоне улучшения эпидемической ситуации в Германии планируют ослабить карантин. В то же время граждане, которые привились или выздоровели от COVID-19, уже освобождаются от соблюдения ряда ограничений. Прежде всего они не обязаны:
- соблюдать ограничения по количеству социальных контактов;
- соблюдать комендантский час;
- показывать отрицательный ПЦР-тест в парикмахерских и других сервисах,
- соблюдать карантин после приезда из других стран (кроме тех, что с высоким риском распространения мутаций COVID-19).
В ЕС назвали сроки, когда можно будет путешествовать с COVID-паспортами
Источник: European Commission
Система COVID-паспортов и поездок по ним может заработать в Евросоюзе уже в июне. Над этим активно работают.
Рекордная сделка: ЕС приобретет почти 1,8 миллиарда доз COVID-вакцин Pfizer-BioNTech
Источник: ТСН
Европейский Союз заключил рекордное соглашение с компаниями Biontech и Pfizer. Европа приобретет у производителей 1,8 миллиарда доз вакцины против коронавируса. Дополнительные дозы рассчитаны на ревакцинацию европейцев, иммунизацию 70 – 80 миллионов детей и на борьбу с новыми штаммами коронавируса.
В США притормозят распространение COVID-вакцин: причина
Источник: MedicalXpress
Штаты просят администрацию Байдена прислать им только часть из выделенных вакцин. Несмотря на наличие большого количества препаратов, в США проблема – интерес граждан к вакцинации сильно ослаб. На прошлой неделе на региональных складах остались сотни тысяч доз. Поэтому на этой неделе штаты обратились к федеральному правительству с просьбой придержать распространения COVID-вакцин по стране.
Италия возобновляет туризм: отменяют карантин для туристов из ряда стран
Источник: фейсбук Луиджи Ди Майо
Уже вскоре Италия планирует снять карантин для туристов, прибывающих из стран Европейского Союза, Великобритании и Израиля. Ослабления должны начаться с середины мая 2021 года. Уже с июня могут отменить обязательную изоляцию для туристов из США.