Новости о коронавирусе в Украине 9 июня

Последняя статистика заболеваемости в стране

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 1 385 больных коронавирусом. Среди них – 57 детей и 74 медработника.

Днем ранее Новости о коронавирусе 8 июня: бразильский штамм на Львовщине, Pfizer в Украине

От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли еще 77 пациентов. В то же время выздоровели – 6 962 человека с подтвержденным COVID-19.

Сколько провели исследований

За прошедшие сутки методом ПЦР исследовали образцы 25 344 украинцев. Еще 11 463 гражданина сдали кровь для проверки на антитела методом ИФА, также было сделано 23 813 экспресс-тестов на антиген.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 218 039 случаев инфицирования коронавирусом.



По состоянию на 9 июня 2 108 684 украинца уже преодолели болезнь. Но, к сожалению, из жизни ушли 51 410 пациентов.

Статистика заболеваемости в регионах: суточный прирост

Киев – 262 случая;

Винницкая область – 18 случаев;

Волынская область – 42 случая;

Днепропетровская область – 75 случаев;

Донецкая область – 56 случаев;

Житомирская область – 16 случаев;

Закарпатская область – 31 случай;

Запорожская область – 43 случая;

Ивано-Франковская область – 30 случаев;

Киевская область – 142 случая;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 21 случай;

Львовская область – 55 случаев;

Николаевская область – 59 случаев;

Одесская область – 44 случая;

Полтавская область – 41 случай;

Ровненская область – 75 случаев;

Сумская область – 43 случая;

Тернопольская область – 24 случая;

Харьковская область – 87 случаев;

Херсонская область – 68 случаев;

Хмельницкая область – 64 случая;

Черкасская область – 36 случаев;

Черновицкая область-22 случая;

Черниговская область – 11 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 53 161 человека. Из них 43 925 получили первую дозу препарата, а остальные 9 236 – вторую дозу. Прививки выполнялись 485 мобильными бригадами и в 624 пунктах вакцинации.

В целом с начала вакцинальной кампании в Украине COVID-прививки сделали 1 328 070 людям. 1 328 068 из них получили первую дозу вакцины. А полностью иммунизировались от болезни, получив все 2 дозы, 161 378 украинцев.

Вся Украина перешла в зеленую зону карантина

Источник: Минздрав

Все области Украины 9 июня стали "зелеными". Других карантинных зон, как свидетельствуют данные Минздрава, пока нет.

Какие правила действуют в зеленой зоне

в общественных местах следует находиться в масках;

разрешены массовые мероприятия с участием более 50 человек;

кинотеатры и учреждения культуры должны бы быть заполнены не более, чем на 50% мест в каждом зале;

пассажиров в общественном транспорте можно перевозить только на сидячих местах;

посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специального образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.

Минздрав предлагает продлить карантин в Украине до конца лета

Источник: 24 канал

Карантин в Украине могут продлить на весь летний период. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, продление карантинных ограничений стоит рассмотреть, так как пока Украина еще не преодолела коронавирус COVID-19. Маски в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции между людьми – все эти основные ограничения, по его мнению, должны остаться.

Какой будет заболеваемость COVID-19 в Украине в ближайшие две недели

Источник: НАН Украины

На этой неделе среднее количество новых инфицированных уменьшилось до 1 718 человек в день. За последние две недели этот показатель уменьшился вдвое. В НАН прогнозируют, что с 9 по 15 июня среднее число инфицированных в сутки составит 1 465, а в течение недели 16 – 22 июня – 1 013.

Как изменится смертность от коронавируса в Украине: прогноз ученых

Источник: НАН Украины

Реальная смертность в Украине могла бы стать ниже. Это возможно при условии, если бы COVID-19 был полностью остановлен. Общая смертность могла бы уменьшиться из-за того, что некоторые люди, которые уже были тяжело больны, умерли на фоне пандемии из-за инфицирования коронавирусом или недостаточного ухода медицинским персоналом в условиях ограниченности доступа к медицинскому обслуживанию. Избыточная смертность все еще имеет динамику с большей абсолютной амплитудой, по сравнению с количеством летальных исходов при COVID-19.

К теме Ляшко рассказал о новых ограничениях зеленой карантинной зоны

Новости о коронавирусе в мире 9 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 9 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у более чем 173 миллионов человек по всему миру. И хотя свыше 111 миллионов из них уже выздоровели, недуг все же унес жизни по меньшей мере 3 746 772 инфицированных.

Так, эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах данные о количестве больных и умерших могут быть в разы выше.

В ЕС одобрили введение COVID-сертификатов: с какого числа и как будет действовать документ

Источник: Европейская правда

Европарламент поддержал введение европейского цифрового COVID-сертификата, который должен упростить передвижение в Европе на время пандемии. Начнут применять систему с 1 июля 2021 года, а будет действовать она в течение 12 месяцев. Сертификат будут бесплатно выдавать национальные органы, документ будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащем QR-код.

Документ подтвердит, что:

человек был привит от COVID-19,

недавно получил отрицательный результат теста,

вылечился от инфекции.

При этом отмечается, что сертификат не будет являться предпосылкой свободного передвижения и не будет считаться проездным документом.