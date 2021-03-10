Новости о коронавирусе 10 марта: вспышка на Закарпатье, новые исследования
За минувшие сутки, 9 марта, в Украине коронавирусом заболело 6 377 украинцев. Больше всего новых больных обнаружили в столице, а на Закарпатье умерло рекордное количество пациентов. Ученые продолжают исследовать заразность мутировавшего штамма коронавируса и то, какие лекарства уменьшают смертность. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 марта.
Новости о коронавирусе 10 марта
Статистика распространения COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
Коронавирусом за сутки заболели 6 377 украинцев, из них 309 детей и 263 медработников. Больше всего больных обнаружили в Киеве.
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В госпитализации нуждались 1 904 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь. От осложнений болезни, К сожалению, умерли 219 украинцев. В то же время выздоровели от коронавируса 5 867 человек.
Статистика коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 644 случая;
- Винницкая область – 575 случаев;
- Волынская область – 125 случаев;
- Днепропетровская область – 226 случаев;
- Донецкая область – 118 случаев;
- Житомирская область – 141 случай;
- Закарпатская область – 399 случаев;
- Запорожская область – 218 случаев;
- Ивано-Франковская область – 502 случая;
- Киевская область – 320 случаев;
- Кировоградская область – 31 случай;
- Луганская область – 74 случая;
- Львовская область – 523 случая;
- Николаевская область – 229 случаев;
- Одесская область – 586 случаев;
- Полтавская область – 153 случая;
- Ровенская область – 173 случая;
- Сумская область – 50 случаев;
- Тернопольская область – 148 случаев;
- Харьковская область – 270 случаев;
- Херсонская область – 6 случаев;
- Хмельницкая область – 152 случая;
- Черкасская область – 151 случай;
- Черновицкая область – 533 случая;
- Черниговская область – 30 случаев.
*В статистике не указаны данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Вспышка коронавируса на Закарпатье
Источник: Главком
В Закарпатской областной больнице из минувшие сутки умерло 20 больных COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии. Главный врач Закарпатской областной больницы Юрий Яцына рассказал, что реанимационные места ограничены. Поэтому многие пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии на кислородных концентраторах.
Яцына сообщил, что сейчас в больнице есть 20 точек для кислородозависимых. В корпусе для пациентов с COVID-19 есть генератор, который вырабатывает кислород. А еще в медицинском учреждении есть больница, которая имеет 110 концентраторов кислорода.
На Буковине медики не вакцинируются из-за религиозных убеждений
Источник: Общественное Буковина
Медики на Буковине массово отказались от вакцинации. Свое решение они аргументируют религиозными убеждениями. Инцидент произошел в Герцаевской районной больнице. Из 80 медицинских работников там согласились вакцинироваться лишь 5 человек.
Директор больницы Эдуард Калуцкий рассказал, что приезд мобильной бригады могут отменить. Чтобы "не переводить вакцину", желающих вакцинироваться тогда отправят в Глыбоцкую районную больницу.
Будут ли признавать в мире вакцинацию Covishield
Источник: РБК-Украина
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проблем с международным признанием вакцины Covishield / Astra Zeneca – Oxford University, прививки которой сейчас проводят в Украине, быть не должно. Вакцина утверждена ВОЗ.
По словам Виктора Ляшко, "когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если используемая вакцина или средство профилактики утверждены ВОЗ". В случае с COVID-19 речь пока идет о вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Кореи. В то же время Израиль заявил, что страна не собирается признавать прививку вакциной Covishield.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал
Украинцы смогут получить справку о вакцинации от COVID-19
Источник: 24 канал
Если для пересечения границы будут необходимы справки о вакцинации, украинцы их получат. Международные свидетельства о прохождении вакцинации от COVID-19 будут выдавать бесплатно. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что получить документ можно будет только после второго введения вакцины.
Новости о коронавирусе в мире 10 марта
Статистика распространения COVID-19
Источник: аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 117 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 66 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 610 599 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Эстония приостановила использование вакцины AstraZeneca
Источник: ERR
В Эстонии решили временно прекратить использование вакцины против коронавируса от AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одного вакцинированного человека и болезни второго.
Информация о необходимости приостановить использование этой партии вакцины поступила 8 марта через врачебный департамент в Департамент здоровья.
В Эстонии на прошлой неделе также после применения вакцины AstraZeneca умер один человек, 31-летний спасатель. Расследование причин его смерти еще продолжается.
В США опубликовали рекомендации вакцинированным против коронавируса
Источник: Deadline
Центры по контролю за заболеваниями США (CDC) опубликовали рекомендации для людей, которые вакцинировались против коронавируса. Правда, советы касаются тех, кто получил уже две дозы вакцины.
- Полностью вакцинированные люди могут посещать дома с другими полностью вакцинированными людьми без масок и физического дистанцирования.
- Можно также посещать непривитых людей, если среди них нет людей, которым опасны тяжелые заболевания.
- Кроме того, вакцинированным разрешили не сдавать тесты на COVID-19 и не соблюдать карантин после контакта с зараженным, если у них не проявляются симптомы заболевания.
Эти рекомендации применимы к немедицинским учреждениям. При этом в заявлении отмечают, что вакцинированные американцы должны по-прежнему носить маски на публике и сохранять социальное дистанцирование.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
"Британский" штамм агрессивнее передается, – врач-иммунолог
Источник: 24 канал
Врач-иммунолог и кандидат биологических наук Борис Донской заявил, что в случае того, если штаммы коронавируса в дальнейшем будут циркулировать – может появиться штамм, который в результате будет избегать иммунной памяти, которая была выработана к базовуму – COVID-19.
"Мы не ожидали, что он (COVID-19 – 24 канал) будет мутировать, а зря. Есть информация лишь о "британском" штамме, вероятнее, он немного агрессивнее передается от человека к человеку", – рассказал Донской.
Борис Донской заявил, что сейчас есть намеки на появление мутировавшего вируса, который будет избегать иммунного распознавания, это однозначно произойдет, но когда – неизвестно.
Назвали распространенные лекарства, которые снижают смертность при коронавирусе
Источник: Nature
Ученые выяснили, что регулярное употребление метформина может снизить риск осложнений и смерти у диабетиков с коронавирусом. Возможно, статины, которые снижают "плохой" холестерин, также могут иметь защитный эффект при заражении SARS-Cov-2.
Статины – это группа лекарств, которые снижают уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Механизм действия связан с блокированием биосинтеза холестерина в печени. Сегодня это крупнейшее исследование, в котором подтвердилась положительная связь между приемом статинов и снижением риска смертности от COVID-19, однако эти результаты должны быть подтверждены более масштабными исследованиями. В частности, ученые не выяснили, сколько времени и в каких дозах пациенты принимали это лекарство.
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