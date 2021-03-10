За минувшие сутки, 9 марта, в Украине коронавирусом заболело 6 377 украинцев. Больше всего новых больных обнаружили в столице, а на Закарпатье умерло рекордное количество пациентов. Ученые продолжают исследовать заразность мутировавшего штамма коронавируса и то, какие лекарства уменьшают смертность. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 марта.

Новости о коронавирусе 10 марта

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

Коронавирусом за сутки заболели 6 377 украинцев, из них 309 детей и 263 медработников. Больше всего больных обнаружили в Киеве.

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В госпитализации нуждались 1 904 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь. От осложнений болезни, К сожалению, умерли 219 украинцев. В то же время выздоровели от коронавируса 5 867 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 1 416 438 человек. По состоянию на 10 марта выздоровели 1 204 916 больных. Зато умерли от осложнений COVID – 19 и наличия сопутствующих заболеваний – 27 423 украинца.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 644 случая;

Винницкая область – 575 случаев;

Волынская область – 125 случаев;

Днепропетровская область – 226 случаев;

Донецкая область – 118 случаев;

Житомирская область – 141 случай;

Закарпатская область – 399 случаев;

Запорожская область – 218 случаев;

Ивано-Франковская область – 502 случая;

Киевская область – 320 случаев;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 74 случая;

Львовская область – 523 случая;

Николаевская область – 229 случаев;

Одесская область – 586 случаев;

Полтавская область – 153 случая;

Ровенская область – 173 случая;

Сумская область – 50 случаев;

Тернопольская область – 148 случаев;

Харьковская область – 270 случаев;

Херсонская область – 6 случаев;

Хмельницкая область – 152 случая;

Черкасская область – 151 случай;

Черновицкая область – 533 случая;

Черниговская область – 30 случаев.

*В статистике не указаны данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Вспышка коронавируса на Закарпатье

Источник: Главком

В Закарпатской областной больнице из минувшие сутки умерло 20 больных COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии. Главный врач Закарпатской областной больницы Юрий Яцына рассказал, что реанимационные места ограничены. Поэтому многие пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии на кислородных концентраторах.

Яцына сообщил, что сейчас в больнице есть 20 точек для кислородозависимых. В корпусе для пациентов с COVID-19 есть генератор, который вырабатывает кислород. А еще в медицинском учреждении есть больница, которая имеет 110 концентраторов кислорода.

На Буковине медики не вакцинируются из-за религиозных убеждений

Источник: Общественное Буковина

Медики на Буковине массово отказались от вакцинации. Свое решение они аргументируют религиозными убеждениями. Инцидент произошел в Герцаевской районной больнице. Из 80 медицинских работников там согласились вакцинироваться лишь 5 человек.

Директор больницы Эдуард Калуцкий рассказал, что приезд мобильной бригады могут отменить. Чтобы "не переводить вакцину", желающих вакцинироваться тогда отправят в Глыбоцкую районную больницу.

Будут ли признавать в мире вакцинацию Covishield

Источник: РБК-Украина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проблем с международным признанием вакцины Covishield / Astra Zeneca – Oxford University, прививки которой сейчас проводят в Украине, быть не должно. Вакцина утверждена ВОЗ.

По словам Виктора Ляшко, "когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если используемая вакцина или средство профилактики утверждены ВОЗ". В случае с COVID-19 речь пока идет о вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Кореи. В то же время Израиль заявил, что страна не собирается признавать прививку вакциной Covishield.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал

Украинцы смогут получить справку о вакцинации от COVID-19

Источник: 24 канал

Если для пересечения границы будут необходимы справки о вакцинации, украинцы их получат. Международные свидетельства о прохождении вакцинации от COVID-19 будут выдавать бесплатно. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что получить документ можно будет только после второго введения вакцины.

Новости о коронавирусе в мире 10 марта

Статистика распространения COVID-19

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 117 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 66 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 610 599 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Эстония приостановила использование вакцины AstraZeneca

Источник: ERR

В Эстонии решили временно прекратить использование вакцины против коронавируса от AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одного вакцинированного человека и болезни второго.

Информация о необходимости приостановить использование этой партии вакцины поступила 8 марта через врачебный департамент в Департамент здоровья.

В Эстонии на прошлой неделе также после применения вакцины AstraZeneca умер один человек, 31-летний спасатель. Расследование причин его смерти еще продолжается.

В США опубликовали рекомендации вакцинированным против коронавируса

Источник: Deadline

Центры по контролю за заболеваниями США (CDC) опубликовали рекомендации для людей, которые вакцинировались против коронавируса. Правда, советы касаются тех, кто получил уже две дозы вакцины.

Полностью вакцинированные люди могут посещать дома с другими полностью вакцинированными людьми без масок и физического дистанцирования .

. Можно также посещать непривитых людей, если среди них нет людей, которым опасны тяжелые заболевания.

Кроме того, вакцинированным разрешили не сдавать тесты на COVID-19 и не соблюдать карантин после контакта с зараженным, если у них не проявляются симптомы заболевания.

Эти рекомендации применимы к немедицинским учреждениям. При этом в заявлении отмечают, что вакцинированные американцы должны по-прежнему носить маски на публике и сохранять социальное дистанцирование.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

"Британский" штамм агрессивнее передается, – врач-иммунолог

Источник: 24 канал

Врач-иммунолог и кандидат биологических наук Борис Донской заявил, что в случае того, если штаммы коронавируса в дальнейшем будут циркулировать – может появиться штамм, который в результате будет избегать иммунной памяти, которая была выработана к базовуму – COVID-19.

"Мы не ожидали, что он (COVID-19 – 24 канал) будет мутировать, а зря. Есть информация лишь о "британском" штамме, вероятнее, он немного агрессивнее передается от человека к человеку", – рассказал Донской.

Борис Донской заявил, что сейчас есть намеки на появление мутировавшего вируса, который будет избегать иммунного распознавания, это однозначно произойдет, но когда – неизвестно.

Назвали распространенные лекарства, которые снижают смертность при коронавирусе

Источник: Nature

Ученые выяснили, что регулярное употребление метформина может снизить риск осложнений и смерти у диабетиков с коронавирусом. Возможно, статины, которые снижают "плохой" холестерин, также могут иметь защитный эффект при заражении SARS-Cov-2.

Статины – это группа лекарств, которые снижают уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Механизм действия связан с блокированием биосинтеза холестерина в печени. Сегодня это крупнейшее исследование, в котором подтвердилась положительная связь между приемом статинов и снижением риска смертности от COVID-19, однако эти результаты должны быть подтверждены более масштабными исследованиями. В частности, ученые не выяснили, сколько времени и в каких дозах пациенты принимали это лекарство.