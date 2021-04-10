За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине обнаружили 17 463 новых случая инфицирования коронавирусом. Виктор Ляшко рассказал, как будут распределены первые партии вакцин компаний Pfizer и Coronavac. Украинка, которая полностью вакцинировалась, рассказала, что побочные реакции были после каждого этапа прививки. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 апреля.

Новини про коронавірус в Україні

Поширення COVID-19

Джерело: фейсбук-сторінка Максима Степанова

За минулу добу, 9 квітня, в Україні підтвердили 17 463 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Загальна кількість інфікованих українців з початку пандемії зросла до 1 841 137.

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Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 684 дитини та 394 медпрацівники. Також 9 квітня госпіталізовано 4 709 осіб.

На жаль, 398 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 10 722 особи одужали.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 841 137 осіб;

одужало – 1 405 826 осіб;

летальних випадків – 36 779.

Ситуація з вакцинацією

За минулу добу, 9 квітня, 19 858 людей отримали щеплення проти COVID-19.

людей отримали щеплення проти COVID-19. 373 002 людини вакциновано від початку кампанії.

людини вакциновано від початку кампанії. Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 вже записалась 435 451 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1605 випадків/ 1 850 щеплень;

Вінницька область – 438 випадків/ 840 щеплень;

Волинська область – 512 випадків/ 460 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 383 випадки/ 2 330 щеплень;

Донецька область – 908 випадків/ 750 щеплень;

Житомирська область – 560 випадків/ 740 щеплень;

Закарпатська – 225 випадків/ 460 щеплень;

Запорізька область – 741 випадок/ 650 щеплень;

Івано-Франківська область – 134 випадки/ 539 щеплень;

Київська область – 1 133 випадки/ 1 970 щеплень;

Кіровоградська область – 177 випадків/ 700 щеплень;

Луганська область – 263 випадки/ 390 щеплень;

Львівська область – 1 342 випадки/ 1 910 щеплень;

Миколаївська область – 375 випадків/ 269 щеплень;

Одеська область – 1 058 випадків/ 710 щеплень;

Полтавська область – 764 випадки/ 770 щеплень;

Рівненська область – 535 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область – 677 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область – 533 випадки/ 650 щеплень;

Харківська область – 1 343 випадки/ 410 щеплень;

Херсонська область – 321 випадок/ 440 щеплень;

Хмельницька область – 764 випадки/ 1000 щеплень;

Черкаська область – 764 випадки/ 50 щеплень;

Чернівецька область – 331 випадок/ 510 щеплень;

Чернігівська область – 577 випадків/ 310 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки проведено тестувань

За минулу добу здійснено 122 181 тестування за добу (методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).

За весь час пандемії в Україні проведено 8 622 424 ПЛР-тестувань.

Перша українка, яка отримала дві дози вакцини, розповіла про побічні реакції

Джерело: Суспільне

Алла Савичева, лікарка-педіатр, котра працює у селищі Війтівці Хмельницької області, стала першою українкою, яка отримала другу дозу вакцини від COVID-19. Алла Савичева отримала першу ін’єкцію препарату CoviShield в республіці Мальдіви, де за контрактом працювала педіатром консультантом. Другу – в Україні.

За її словами, в обох випадках після вакцинації були побічні реакції, які пройшли за день-два.

Після першої вакцинації у жінки були:

підвищення температури тіла,

біль в м’язах, суглобах,

головний біль.

Після другої вакцинації:

біль в місці ін’єкції,

підвищення температури тіла,

слабкість.

Коронавірус у ЗСУ

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 9 квітня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ.

Загалом інфекція забрала життя 68 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 175 випадків зараження COVID-19.

Станом на 10 квітня коронавірусом хворіє 2 965 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 20 039 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 68 людей. Наразі на ізоляції перебуває 965 осіб.



Головне про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу

Pfizer та Coronavac в Україні: хто отримає вакцину цих виробників

Джерело: Українська правда

Хто отримає перші партії вакцини від коронавірусу компанії Pfizer:

1) громадяни у будинках для людей похилого віку (жителі і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;

2) працівники Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

Хто буде вакцинований препаратом Coronavac (215 тисяч доз вже в Україні)

1) люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;

2) люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;

3) олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

4) поліцейські.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували майже 134 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 76 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 914 278 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою.

Китай схвалив третю COVID-вакцину компанії Sinopharm для клінічних випробувань

Джерело: Bloomberg

Китай затвердив третю вакцину проти коронавірусу від Sinopharm Group Co. для початку клінічних випробувань.

"Це рекомбінантна вакцина, яка містить елементи шиповидного білка коронавірусу", – пояснили у компанії.

Згідно із заявою, новий препарат проти коронавірусу "володіє посиленими властивостями щодо стимулювання імунного захисту організму".

Одна доза вакцини CoronaVac проти COVID-19 є ефективнішою для жінок

Джерело: LIGA.net

Турецькі вчені з Університету імені Джелал Баяра в Манісі заявили, що китайська вакцина CoronaVac проти COVID-19 викликає "сильнішу імунну відповідь" у жінок.

Вчені заявили, що після вакцинації "достатній рівень імунітету" був у обох статей, але у жінок "імунна відповідь була значно вищою" у порівнянні з чоловіками.

Після першої дози антитіла у жінок були на рівні 29,5% , у чоловіків – 18,6%.

, у чоловіків – Після другої ін'єкції показники були такими: жінки – 99,2%, чоловіки – 95,7%.

Зазначимо, що одні тільки рівні антитіл не гарантують, що людина повністю захищена від коронавірусу, оскільки існує також і клітинний імунітет. За словами вчених, його рівень непросто визначити.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу