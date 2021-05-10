Новости о коронавирусе в Украины 10 мая

Статистика распространения вируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки, 9 мая, в Украине зафиксировали 2 817 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Около тысячи украинцев получили прививки против COVID-19.

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Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 159 детей и 31 медработник. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

9 мая совершено 21 883 тестирования (методом ПЦР – 13158, методом ИФА – 2250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6475).

За все время пандемии в Украине заболели – 2 122 327 человек;

выздоровели – 1 768 753 человека;

летальных исходов – 46 512;

проведено ПЦР-тестов – 9668937.

Ситуация с вакцинацией

За минувшие сутки, 9 мая, привиты 1 004 человека против COVID-19.

человека против COVID-19. 863 645 человек вакцинированы от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

человек вакцинированы от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). Прививки проводились 15 мобильными бригадами по иммунизации и 25 пунктами прививки.

По состоянию на 9 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 431 человек.

Количество заболеваний в регионах за 9 мая и количество прививок

г. Киев – 101 случай / 0 прививок;

Винницкая область – 38 случаев / 0 прививок;

Волынская область – 95 случаев / 19 прививок;

Днепропетровская область – 449 случаев / 0 прививок;

Донецкая область – 243 случая / 61 прививки;

Житомирская область – 132 случая / 0 прививок;

Закарпатская – 32 случая / 10 прививок;

Запорожская область – 74 случая / 15 прививок;

Ивано-Франковская область – 50 случаев / 50 прививок;

Киевская область – 184 случая / 23 прививки;

Кировоградская область – 72 случая / 0 прививок;

Луганская область – 31 случай / 0 прививок;

Львовская область – 217 случаев / 470 прививок;

Николаевская область – 156 случаев / 79 прививок;

Одесская область – 83 случая / 0 прививок;

Полтавская область – 130 случаев / 21 прививки;

Ровненская область – 67 случаев / 56 прививок;

Сумская область – 54 случая / 20 прививок;

Тернопольская область – 108 случаев / 90 прививок;

Харьковская область – 175 случаев / 0 прививок;

Херсонская область – 90 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 15 случаев / 0 прививок;

Черкасская область – 126 случаев / 0 прививки;

Черновицкая область – 58 случаев / 90 прививок;

Черниговская область – 37 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 10 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19 в мире обнаружили более 158 миллионов больных коронавирусом. Более 94 миллионов инфицированных уже выздоровели. Зато 3 292 706 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений и сопутствующих заболеваний.

Евросоюз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca

Источник: DW

Европейский союз, который готовится подать в суд на AstraZeneca, решил не продлевать контракт с фармацевтической группой на поставку вакцин против COVID-19.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.

"Мы не обновляли заказы на поставки после июня. Посмотрим, что произойдет", – сказал Бретон.

Кипр вышел из локдауна и ввел "COVID-паспорта безопасности"

Источник: AFP

В понедельник, 10 мая, Кипр вышел из двухнедельного локдауна. В то же время в стране ввели систему коронавирусных "паспортов безопасности", которые позволят гражданам свободно передвигаться. Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил, что государство "делает шаг возврата к более нормальным темпам социальной и экономической деятельности".

С 10 мая на Кипре отменяется действие системы официального одобрения выхода людей из дома с помощью текстовых сообщений.

Гражданам, желающим попасть в заведения гостеприимства, теперь нужно показать ковидный сертификат, который правительство назвало "паспортом безопасности".

Получить его могут лица, имеющие по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса или которые болели за последние шесть месяцев, имеют действительный 72-часовой отрицательный ПЦР или быстрый тест.

Власти заявили, что этот "паспорт" является временным мероприятием, которое будет применяться до 31 мая, чтобы помочь ускорить программу вакцинации на острове.

Индия страдает от COVID-19, но власть не спешит вводить локдаун

Источник: 24 канал

В течение последнего месяца ситуация с COVID-19 в Индии стала худшей в мире с начала пандемии. Там зафиксировали уже более 22 миллионов инфицированных. Из-за резкой вспышки заболеваемости коронавирусом в стране выросла и смертность. С начала пандемии в Индии умерли уже более 246 тысяч человек.

Такие массовые заражения вызвал новый штамм коронавируса, который более агрессивен, чем предыдущие. По данным ученых, это позволяет ему уклоняться от антител, поэтому заразиться могут даже те, кто уже перенес COVID-19 или сделал прививку. Сейчас "индийский" вариант болезни распространяется по миру, постоянно пополняя список пораженных стран.