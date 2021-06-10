Новости о коронавирусе в Украине 10 июня

Последняя статистика заболеваемости в стране

Источник: МОЗ

За сутки, 9 июня в Украине зафиксировали 1 785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди новых заболевших – 77 детей и 73 медиков. Кроме этого, за сутки госпитализировали 741 человека. Выздоровели 6513 человек, а умерли – 97.

Днем ранее Новости о коронавирусе 9 июня: вся Украина в зеленой зоне, привезли еще одну партию Pfizer

За сутки протестовали:

методом ПЦР – 28 997 человек,

методом ИФА – 10 741 человек,

экспресс-тестами – 19 683 человека.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Больше всего случаев зарегистрировали в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Киевской областях.

Киев – 216 случаев;

Винницкая область – 54 случая;

Волынская область – 63 случаев;

Днепропетровская область – 119 случаев;

Донецкая область – 63 случая;

Житомирская область – 68 случаев;

Закарпатская область – 26 случаев;

Запорожская область – 33 случая;

Ивано-Франковская область – 44 случаев;

Киевская область – 102 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 27 случая;

Львовская область – 128 случаев;

Николаевская область – 53 случаев;

Одесская область – 63 случаев;

Полтавская область – 75 случаев;

Ровненская область – 88 случаев;

Сумская область – 63 случаев;

Тернопольская область – 42 случаев;

Харьковская область – 128 случаев;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 593 случая;

Черкасская область – 70 случаев;

Черновицкая область – 27 случая;

Черниговская область – 90 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика за все время пандемии в Украине

заболело – 2 219 824 человека;

выздоровело – 2 115 197 человек;

летальных исходов – 51 507;

проведено ПЦР-тестирований – 10 434 57

Темпы вакцинации

За минувшие сутки, 9 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 55 573 человека. 36 498 украинцев получили первую дозу препарата.

В течение 9 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 370,

Coronavac – 22 618,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 164 92,

AstraZeneca – 820.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 364 568 украинцев. 1 364 566 из них получили первую дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы препарата – 180 453 человека.

Всего в Украине провели 1 545 019 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 083,

Привито вакциной Coronavac – 282 357,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 242 194,

Привито вакциной AstraZeneca-352 544,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 10 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 666 470 человек.

Будут ли миксовать в Украине COVID-вакцины

Источник: ТСН

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, будут ли смешивать в Украине вакцины против коронавируса. Это когда одну дозу делают одним препаратом, а вторую – другим.

Сейчас такую возможность изучает Великобритания. Но смешивание вакцин в Украине пока не предусмотрено.



Правила зеленой зоны / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 10 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 10 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у более 174 миллионов человек по всему миру. И хотя более 112 миллионов из них уже выздоровели, недуг все же унес жизни по меньшей мере 3 757 000 инфицированных.

Так, эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах данные о количестве больных и умерших могут быть в разы выше.

Лидеры G7 поставят в бедные страны 1 миллиард COVID-вакцин, – Bloomberg

Источник: Bloomberg

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) договорились о поставках вакцин против коронавируса в страны с низкими доходами. Речь идет о 1 миллиарде доз вакцин в 2022 году.

По результатам саммита сформируют документ, в котором будет план противодействия пандемии COVID-19 к декабрю 2022 года.

Белый дом закупит вакцину Pfizer для других стран

Источник: The Washington Post

США закупит несколько сотен миллионов доз вакцины Pfizer для того, чтобы пожертвовать ее другим странам. Администрация Джо Байдена таким образом активизирует усилия для вакцинации большинства населения мира.

Администрация Джо Байдена закупит 500 миллионов доз вакцины против коронавируса Pfizer.

Первые 200 миллионов доз будут распределены в этом году, а следующие 300 миллионов – в первой половине следующего года,

– говорится в сообщении.

Дозы вакцин должно распределить COVAX. Их направят для стран с низким и средним уровнем доходов. Издание также пишет, что их источники утверждают якобы Pfizer продает эти дозы США по "некоммерческой" цене.

В Индии от коронавируса умерло рекордное количество людей

Источник: The Times of India

Утром 10 июня Индия сообщила о самом высоком суточном приросте смертности в результате COVID-19 с начала пандемии – 6 148. Это самый высокий показатель не только для Индии, но и для всего мира.

Но стоит заметить, что все эти люди умерли не в течение вчерашнего дня. В стране пересмотрели предыдущие показатели, учтя больных, которые находились дома или в частных больницах.

Известно, что этот отчет готовили в течение 15 – 20 дней. Всего с начала пандемии в Индии зарегистрировали 359 676 умерших вследствие COVID-19. Кроме этого, в стране выявили еще 94 052 новых случая заражения коронавирусом. Вследствие этого общее число инфицированных в стране возросло до 29 183 121. Зато 27 655 493 пациентов уже выздоровели.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала