За сутки, 10 марта, в Украине обнаружили 9 084 новых больных коронавирусом. Ученые заявили, что штамм коронавируса из Британии на 64% смертельнее других. США заявили о готовности поделиться вакцинами от коронавируса, если во время иммунизации населения образуется избыток. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 11 марта

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 11 марта в Украине обнаружили 1 425 522 случая заражения коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксировали 9 084 новых больных, из них 442 ребенка и 348 медработников.

Читайте также Новости о коронавирусе 10 марта: вспышка на Закарпатье, новые исследования

За прошедшие сутки, 10 марта, в больницы госпитализировали 4 250 пациентов с коронавирусом или имеющимися признаками инфекции. За этот же период 262 пациента умерли, в результате чего общее количество смертей в результате болезни возросло до 27 685.

Зато выписали еще 5 330 человек. С начала пандемии коронавирус преодолели 1 210 246 инфицированных.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 853 случая;

Винницкая область – 659 случаев;

Волынская область – 171 случай;

Днепропетровская область – 339 случаев;

Донецкая область – 276 случаев;

Житомирская область – 384 случая;

Закарпатская область – 463 случая;

Запорожская область – 249 случаев;

Ивано-Франковская область – 533 случая;

Киевская область – 510 случаев;

Кировоградская область – 68 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 600 случаев;

Николаевская область – 143 случая;

Одесская область – 588 случаев;

Полтавская область – 358 случаев;

Ровненская область – 267 случаев;

Сумская область – 185 случаев;

Тернопольская область – 355 случаев;

Харьковская область – 558 случаев;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 507 случаев;

Черкасская область – 254 случая;

Черновицкая область – 587 случаев;

Черниговская область – 66 случаев.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Коронавирус в ВСУ

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 10 марта, от осложнений болезни скончался один из работников ВСУ. Всего инфекция унесла жизни 50 бойцов Вооруженных сил. В то же время в украинской армии за последние 24 часа зафиксировали 128 случаев заражения COVID-19. Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 44 человек. Остальные 84 новых инфицированных находятся на лечении дома.

Что известно об умершем

Работник ВСУ со 2 марта находился на стационарном лечении в Миргородской клинической больнице. Несмотря на проведенный курс терапии, его состояние здоровья ухудшилось. Мужчину не смогли спасти.

На Ивано-Франковщине – пик нагруженности на больницы из-за COVID-19

Источник: НАН

Ивано-Франковская область демонстрирует признаки прохождения пика заболеваемости коронавирусом. Согласно результатам исследования Национальной академии наук Украины, несколько уменьшилось количество новых случаев и госпитализаций. Однако нагрузки на больницы это не касается, ситуация и в дальнейшем очень напряженная.

Как отметили в НАН, абсолютные показатели в регионе – до сих пор очень угрожающие. Ведь число госпитализаций на 100 тысяч населения – самое большое по всей Украине.

В Черновцах заявили об информационной войне против вакцины

Источник: НВ

Только 30% медиков черновицких больниц согласились вакцинироваться против коронавируса. А в городской больнице №3 вообще никто не захотел получить прививку. Мэр Черновцов Роман Кличук рассказал, что Черновцы получили 500 доз вакцин CoviShield. Но вакцинировались только 37 человек.

"Запущена информационная война против вакцины. Люди боятся, не доверяют, потому что эта вакцина индийская. А все рассчитывали на Pfizer. Многие смотрит телевидение, читают интернет, не прислушиваются к мнению (ведущих) медиков. В интернете пишут глупости, что это вакцина вредная и она влияет на генотип", – рассказал мэр.

Смогут ли медики вакцинироваться, если сначала отказались

Источник: Суспільне

Медработники, которые сначала отказались от вакцинации против COVID-19, смогут позже получить бесплатную прививку. В таком случае вакцинацию будут проводить другим препаратом. В Минздраве также добавили, что пока продолжается компания вакцинации, все желающие могут получить прививки. В частности, врачи не могут потерять возможности повторно вакцинироваться в случае отказа.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал

Новости о коронавирусе в мире 11 марта

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 117 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 66 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 620 475 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Штамм коронавируса из Британии на 64% смертельнее других

Источник: Интерфакс-Украина

Ученые из Эксетерского университета заявили, что "британский" штамм коронавируса на 64% смертоноснее по сравнению с другими штаммами. Хотя в январе британские власти сообщали, что этот вариант SARS-CoV-2 может быть на 40% смертельнее.

Ученые сравнили данные примерно 55 тысяч пар пациентов, которым диагностировали коронавирус между октябрем 2020 года и январем 2021 года. За каждым пациентом специалисты наблюдали в течение 28 дней. Оказалось, что вероятность умереть вследствие инфицирования "британским" штаммом на 64% выше.

Побочные реакции после COVID-вакцины

Источник: CDC

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали данные о вакцинации более 13,7 миллиона американцев, получивших препарат Pfizer или Moderna. Оказалось, что побочные реакции в 78,8% случаях возникают у женщин среднего возраста.

Чаще всего пациентки жаловались на головную боль после вакцинации (22,9%), головокружение (16,8%) и усталость (16,8%). Более чем 90% случаев были квалифицированы, как те, что не несут угрозы для жизни и здоровья.

Средний возраст привитых, сообщивших о побочных эффектах, составляет 42 года. Примечательно, что анафилактические реакции после прививки также в основном регистрируются среди женщин: все 19 случаев у Pfizer и 44 из 47 случаев у Moderna.

США готовы делиться вакцинами с миром, но при условии

Источник: Интерфакс-Украина

США готовы поделиться вакцинами от коронавируса, если во время иммунизации населения образуется избыток. Глава страны Джо Байден отметил, что они не будут в безопасности, пока мир не будет в безопасности.

Сначала власти позаботятся об американцах, а тогда попробуют помочь другим странам. Об этом президент Штатов сообщил во время встречи с руководителями компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck.

Переболевшим коронавирусом может быть достаточно одной дозы Pfizer или Moderna

Источник: MedicalXpress

Сотрудники кафедры микробиологии Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, как люди, которые перенесли COVID-19, реагируют на вакцинацию препаратами от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

Ученые привлекли к исследованию 109 человек и разделили их на 2 группы. У одних был иммунитет к SARS-CoV-2, а у других – нет. Исследователи выяснили, что первая группа с иммунитетом производила антитела в первые дни после первой дозы вакцины в 10 – 20 раз быстрее, чем группа неинфицированных людей. После введения второй дозы скорость выработки антител у инфицированной группы был более чем в 10 раз быстрее, чем не у инфицированной.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала