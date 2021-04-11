В городах-миллионниках Украины развернут вакцинальные центры. ФК Карпаты предлагает COVID-вакцины своим болельщикам. Китай признал низкую эффективность собственных COVID-вакцин. "Южноафриканский" штамм COVID-19 может быть устойчивым к вакцине Pfizer. Вакцинация в Польше оказалась эффективной в 99% случаев. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 11 апреля

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 12 112 человек. Из них 524 ребенка и 181 медработник. Больше всего новых инфицированных зафиксировали в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Днем ранее Новости о коронавирусе 10 апреля: кто получит Pfizer, новые данные о побочных реакциях

За этот же период в больницы госпитализировали 4 694 больных COVID-19 или с подозрением на болезнь. Еще 235 инфицированных умерли, общее число умерших от болезни в стране возросло до 37 014 человек. В то же время выписали 5 034 пациента. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 1 410 860 жителей Украины.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели:

34 461 тест методом ПЦР,

8 379 тестов методом ИФА,

29 711 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

А вот за все время пандемии COVID-19 в стране осуществили 8 656 885 ПЦР-тестов.

Темпы вакцинации

Вакцинальная кампания в Украине до сих пор проходит медленно. За минувшие сутки от SARS-CoV-2 вакцинировали 4 048 человек. В целом с начала вакцинальной кампании прививки получили 377 050 граждан. По состоянию на 10 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 438 328 человек.

Количество новых больных и вакцинированных в регионах:

Киев – 697 случаев / 530 прививок;

Винницкая область – 143 случая / 110 прививок;

Волынская область – 292 случая / 60 прививок;

Днепропетровская область – 1 333 случая / 610 прививок;

Донецкая область – 839 случаев / 370 прививок;

Житомирская область – 434 случая / 60 прививок;

Закарпатская область – 138 случаев / 40 прививок;

Запорожская область – 279 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область – 110 случаев / 88 прививок;

Киевская область – 659 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область – 207 случаев / 60 прививок;

Луганская область – 72 случая / 250 прививок;

Львовская область – 720 случаев / 150 прививок;

Николаевская область – 416 случаев / 40 прививок;

Одесская область – 623 случая / 70 прививок;

Полтавская область – 297 случаев / 100 прививок;

Ровненская область – 277 случаев / 150 прививок;

Сумская область – 638 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область – 410 случаев / 70 прививок;

Харьковская область – 1 374 случая / 100 прививок;

Херсонская область – 312 случаев / 360 прививок;

Хмельницкая область – 811 случаев / 180 прививок;

Черкасская область – 349 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область – 193 случая / 270 прививок;

Черниговская область – 489 случаев / 60 прививок.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных Россией территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала

В городах-миллионниках планируем развернуть вакцинальные центры, – Ляшко

Ис​точник: "Радио Свобода"

В Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Запорожье и Днепре Минздрав планирует развернуть вакцинальные центры. Они могут заработать в июне – июле 2021 года. Однако, по словам Виктора Ляшко, центры оправдают себя только при достаточном количестве вакцин.

Коронавирус забрал еще 2 жизни в ВСУ: статистика заболевания

Источник: командование Медицинских сил ВСУ

Сейчас от коронавируса лечатся 3 014 работников ВСУ. За минувшие сутки обнаружили еще 57 больных. К сожалению, еще 2 военнослужащих умерли и еще 20 человек попали в больницы. Всего за все время пандемии коронавирус преодолели 20 046 военнослужащих и работников ВСУ. 70 больных ушли из жизни.

Известный украинский футбольный клуб предлагает COVID-вакцины своим болельщикам

Источник: FC Karpaty Lviv

ФК Карпаты стали амбассадором вакцинации против COVID-19. Кроме того, в клубе предлагают вакцины своим болельщикам. Запись производится на странице Карпат на Patreon, где есть все необходимые для этого инструменты – база контактов, коммуникация и контроль количества желающих. Каждый из патронов может взять с собой двух родственников в возрасте от 65 лет.

К теме Как доехать на работу во время карантина: интересные альтернативы общественному транспорту

Новости о коронавирусе в мире 11 апреля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 135 миллионов инфицированных коронавирусом. Почти 77 миллионов пациентов преодолели болезнь. Но, 2 928 146 пациентов ушли из жизни от осложнений, вызванных болезнью.

Китай признал низкую эффективность собственных COVID-вакцин

Источник: AP

Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу заявил, что китайские вакцины "не обладают очень высоким уровнем защиты". Хотя Пекин уже распространил сотни миллионов доз вакцины за пределы страны. Сейчас правительство рассматривает возможность миксования препаратов.

Вакцинация в Польше оказалась эффективной в 99% случаев

Источник: "Европейская правда"

В Польше против коронавируса вакцинировали уже более 5,5 миллиона человек. Иммунизация показала эффективность в 99% случаев. Из всех вакцинированных положительный результат теста на коронавирус получила 51 тысяча человек. Большинство из них в пределах до 14 дней после введения первой дозы. То есть до того, как вакцина начала действовать. Отметим, что в стране вакцинируют препаратами Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Вакцина Johnson & Johnson и тромбозы: заявление регулятора США

Источник: FDA

В апреле в Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) поступила информация о 4 случаях образования тромбов у вакцинированных. Один случай произошел во время клинических испытаний, а другие 3 непосредственно во время вакцинации в США. Один человек умер. Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) не выявило связи между тромбозом и вакциной. Но пообещало продолжать расследование.

"Южноафриканский" штамм COVID-19 может быть устойчивым к вакцине Pfizer

Источник: The Times of Israel

Команда ученых из Тель-Авивского университета и медицинской организации "Клалит" считает, что штамм коронавируса из ЮАР может быть устойчивым к вакцине Pfizer. Об этом свидетельствуют данные из последнего исследования ученых. Заявления исследователей не радуют. Но вместе с тем ученые подчеркнули, что для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала