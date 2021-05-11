Новости о коронавирусе в Украине

Заболеваемость и смертность значительно снизились

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 11 мая в Украине в течение суток в стране зафиксировали 2 298 новых больных, из них 89 детей и 34 медработника.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 084 человека с установленным диагнозом COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 119 пациентов умерли, зато 8 617 – выздоровели.

Днем ранее Новости о коронавирус 10 мая: карантин в Украине продлят до августа, ЕС vs AstraZeneca

Стоит заметить, что проведенное количество тестов довольно низкое. За этот же период в стране провели 21 974 тестов на коронавирус: 13 349 – методом ПЦР, 3 467 – методом ИФА и 5 158 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Украине: Обнаружили – 2 124 535 больных;

Выздоровели – 1 777 370 инфицированных;

Умерло – 46 631 пациент;

Темпы вакцинации

За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали всего 2 194 человека. Прививка проводилась 25 мобильными бригадами по иммунизации и 55 пунктами прививки. В Киеве, Винницкой и Луганской областях не вакцинировали ни одного человека.

С начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса получили 865 590 украинцев. Лишь 695 из них вакцинировались дважды, то есть полностью закончили иммунизацию.

По состоянию на 10 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записались 531 754 человека.

Статистика новых больных и прививок в регионах

Киев – 98 случаев / 0 прививок;

Винницкая область – 39 случаев / 0 прививок;

Волынская область – 105 случаев/ 52 прививки;

Днепропетровская область – 191 случай/ 452 прививки;

Донецкая область – 325 случаев / 10 прививок;

Житомирская область – 6 случаев/ 54 прививки;

Закарпатская – 43 случая/ 93 прививки;

Запорожская область – 169 случаев/ 24 прививки;

Ивано-Франковская область – 31 случай / 20 прививок;

Киевская область – 76 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область – 67 случаев / 156 прививок;

Луганская область – 15 случаев / 0 прививок;

Львовская область – 50 случаев/ 592 прививки;

Николаевская область – 132 случая / 107 прививок;

Одесская область – 86 случаев / 90 прививок;

Полтавская область – 97 случаев / 74 прививки;

Ровенская область – 76 случаев / 40 прививок;

Сумская область – 51 случай / 66 прививок;

Тернопольская область – 62 случая / 80 прививок;

Харьковская область – 213 случаев/ 103 прививки;

Херсонская область – 38 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 0 случаев / 20 прививок;

Черкасская область – 128 случаев / 11 прививок;

Черновицкая область – 63 случая / 30 прививок;

Черниговская область – 37 случаев / 70 прививок.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

МОЗ предупреждает о четвертой волне коронавируса и новом штамме в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о существовании угрозы новой, четвертой, волны эпидемии коронавируса в Украине. Кроме того, возможно распространение индийского штамма коронавируса в Украине.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Украина договорилась о 20 миллионах доз вакцины Pfizer, – Степанов

Украина законтрактовала 42 миллиона доз вакцин от различных компаний, в том числе 20 миллионов от Pfizer–BioNTech. Они должны поступить до конца 2021 года. Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украине удалось увеличить поставки COVID-вакцин до 42 миллионов доз.

Препараты должны поступить до конца 2021 года. Ближайшая партия должна прибыть до конца мая.

К теме Украинские "антивакцинаторы" пойдут на прививку, когда увидят пример других, – Шмыгаль

Новости о коронавирусе в мире 11 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19, в мире обнаружили более 158 миллионов больных коронавирусом. Более 95 миллионов инфицированных уже выздоровели. Вместо этого, 3 303 104 пациента, к сожалению, умерли от осложнений и сопутствующих заболеваний.

Активно болеют коронавирусом в мире около 60 миллионов человек. Самая сложная ситуация сейчас в Индии, в стране за сутки зафиксировали почти 330 тысяч инфицированных и около 4 тысяч жертв COVID-19.

В Индии на берегу реки Ганг нашли десятки тел

Источник: BBC

В Индии на берегу реки Ганг нашли примерно 40 человеческих тел. Жуткую находку обнаружили неподалеку от границы между штатами Бихар и Уттар-Прадеш. Одной из наиболее вероятных причин смерти этих людей называют коронавирус. Местный чиновник Ашок Кумар рассказал, что очевидно тела принесло течение из штата Уттар-Прадеш.

Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в мире уровень заболеваемости и смертности от коронавируса вышел на плато. Однако, по его словам, эпидемическая ситуация все еще остается опасной. Генеральный директор ВОЗ отметил, что, в частности, отрицательные показатели быстро растут в Юго-Восточной Азии. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 10 мая.

Детям США разрешили вакцинироваться против коронавируса: с какого возраста

Источник: FDA

В США узаконили использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков. Так, FDA одобрило применение препарата детям в возрасте 12 – 15 лет.

Вакцинация этой возрастной группы может начаться уже в ближайшие дни. И.о. главы FDA Джанет Вудкок назвала это решение важным шагом в борьбе с пандемией.



Источник: Особенности вакцины Pfizer-BioNTechИсточник: Pfizer Comirnaty (BNT162b2) разработана на основе технологии mRNA (матричная РНК). Она продуцирует белки, которые схожи с белками коронавируса и способны вызвать иммунный ответ.

Это двухвалентная вакцина. То есть для иммунизации необходимо 2 инъекции. Между 1 и 2 уколом должно пройти 3 недели.

Эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%.

Карантин приводит к ожирению у детей, – ВОЗ

Источник: Eurekalert

Карантинные ограничения во всем мире длятся уже более года. Дети большую часть времени проводят в дистанционном режиме обучения, находясь дома. Такие ограничения способствуют проблеме ожирения.

Диагноз может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Дело в том, что именно ограничение активности негативно влияет на физическое состояние детей.