Новости о коронавирусе в Украине 11 июня

Ситуация с COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 1 603 новых случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших – 75 детей и 72 медработника.

Днем ранее Новости о коронавирусе 10 июня: можно ли миксовать COVID-вакцины, смертность в Индии

За этот же период в больницы госпитализировали 762 больных. К сожалению, еще 70 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато 5 583 пациента выздоровели.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 25 837 человек,

методом ИФА – 10 741 человек,

экспресс-тестами – 18 764 человека.

За все время пандемии в Украине: обнаружили – 2 221 427 больных;

выздоровели – 2 120 780 инфицированных;

умерли – 51 577 пациентов;

проведено ПЦР-тестов – 10 460 411.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине: сколько людей получили прививки за сутки

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 54 329 человек. 30 744 из них получили первую дозу препарата. Еще 23 585 человек получили конечную, вторую дозу вакцины.

С начала прививочной кампании прививки против коронавируса получили 1 395 312 украинцев. 1 395 310 из них получили 1 дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 204 038 человек. Всего в стране провели 1 599 348 прививок.

Депутатам и чиновникам в Киеве будут колоть Pfizer вне очереди

Источник: КГГА

В Киеве начинают массовую прививку депутатов, чиновников и судей. Им будут колоть не Coronavac, а Pfizer. Также такая категория граждан не будет стоять в очередях – к ним будут направлять мобильные бригады. Такая массовая вакцинация начнется с 14 июня.

Новости о коронавирусе в мире 11 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 11 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у более чем 174 миллионов человек по всему миру. И хотя более чем 112 миллионов из них уже выздоровели, болезнь все же унесла жизни как минимум 3 772 454 инфицированных.

Да, эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах данные о количестве больных и умерших могут быть в разы выше.

Великобритания подарит бедным странам 100 миллионов доз вакцин от коронавируса

Источник: BBC

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что благодаря успеху программы вакцинации Великобритания теперь может поделиться вакцинами. Первые 5 миллионов доз передадут до конца сентября, а еще 25 миллионов – до конца года. Примерно 20% доз доставят по специальным соглашениям со странами, которые в этом больше всего нуждаются, а остальные передадут через глобальную программу по распределению вакцин COVAX. В следующем году Британия сможет доставить более 100 миллионов избыточных доз.

Обучают более миллиона медиков: Индия готовится к новой волне пандемии COVID-19

Источник: ThePrint

Индия начала активную подготовку к третьей волне пандемии COVID-19. Вторая волна заболевания повлекла коллапс медицинской системы страны. На этот раз правительство решило подготовиться заранее. Всего в стране начали обучение 1,17 миллиона человек. Они будут выполнять различные задачи в области здравоохранения.

Исследования, связанные с коронавирусом и COVID-вакцинами

Подтвердили риск проблем с сердцем после прививки Pfizer и Moderna

Источник: CNBC

Исследования Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) подтвердили, что у молодых мужчин возрастом 14-24 года после прививок против коронавируса препаратами Pfizer и Moderna может возникнуть миокардит (воспаление сердечной мышцы). В компаниях Moderna и Pfizer заявили, что не установили причинно-следственную связь между препаратами и заболеванием.