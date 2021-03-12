Новости о коронавирусе 12 марта: безопасность AstraZeneca, сколько вакцинированных в Украине
В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За сутки официально сообщили о почти 13 тысячах случаев инфицирования. В то же время растут и темпы вакцинации. Сейчас первую дозу прививки получили более 38 тысяч украинцев. Канада заявила о безопасности вакцины AstraZeneca. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине
Актуальная статистика COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
За прошедшие сутки в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 12 946 человек. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников. В госпитализации нуждались 3 843 человека. К сожалению, 230 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. В то же время выздоровели 4 630 пациентов.
Днем ранее Новости о коронавирусе 11 марта: опасность "британского" штамма, отказ медиков от вакцины
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 11 марта:
- г. Киев – 896 случаев;
- Винницкая область – 940 случаев;
- Волынская область – 272 случая;
- Днепропетровская область – 665 случаев;
- Донецкая область – 499 случаев;
- Житомирская область – 1310 случаев;
- Закарпатская – 568 случаев;
- Запорожская область – 272 случая;
- Ивано-Франковская область – 695 случаев;
- Киевская область – 697 случаев;
- Кировоградская область – 78 случаев;
- Луганская область – 111 случаев;
- Львовская область – 704 случая;
- Николаевская область – 358 случаев;
- Одесская область – 757 случаев;
- Полтавская область – 304 случая;
- Ровненская область – 269 случаев;
- Сумская область – 431 случай;
- Тернопольская область – 566 случаев;
- Харьковская область – 688 случаев;
- Херсонская область – 87 случаев;
- Хмельницкая область – 491 случай;
- Черкасская область – 338 случаев;
- Черновицкая область – 658 случаев;
- Черниговская область – 292 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация с тестированием
11 марта совершено 100 718 тестирований (методом ПЦР – 46 396, методом ИФА – 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 980). С начала пандемии коронавируса в Украине проведено 7 282 107 ПЦР-тестирований.
В Ивано-Франковской области больными занято 84% коек с кислородом
В Ивано-Франковской области больными коронавирусной инфекцией занято 84% коек с кислородом. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.
Ивано-Франковская область лидирует среди украинских регионов по количеству пациентов, находящихся в стационарах, загруженности больниц и коек с кислородом.
В Минздраве объяснили, кому можно получить вакцину против коронавируса вне очереди
В Министерстве здравоохранения объяснили, как будут определять общественных деятелей, которые могут сделать прививку остатками вакцины против COVID-19 для популяризации вакцинации.
Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, для этого формируют списки общественных деятелей для вакцинации региональные Департаменты здравоохранения вместе с пресс-службами ОГА.
В Украине вакцинировались 38 237 человек
Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
За прошедшие сутки, 11 марта, в Украине получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции 8 859 человек. С начала кампании привито 38 237 человек, из них получили 1 дозу – 38 237 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за 11 марта:
- Винницкая область – 370 прививок;
- Волынская область – 160 прививок;
- Днепропетровская область – 800 прививок;
- Донецкая область – 610 прививок;
- Житомирская область – 128 прививок;
- Закарпатская область – 280 прививок;
- Запорожская область – 320 прививок;
- Ивано-Франковская область – 262 прививки;
- Киевская область – 950 прививок;
- Кировоградская область – 320 прививок;
- Луганская область – 180 прививок;
- Львовская область – 320 прививок;
- г. Киев – 230 прививок;
- Николаевская область – 250 прививок;
- Одесская область – 230 прививок;
- Полтавская область – 510 прививок;
- Ровненская область – 320 прививок;
- Сумская область – 389 прививок;
- Тернопольская область – 560 прививок;
- Харьковская область – 320 прививок;
- Херсонская область – 400 прививок;
- Хмельницкая область – 280 прививок;
- Черновицкая область -260 прививок;
- Черниговская область – 80 прививок.
- Черкасская область – 330 прививок.
В Минздраве пообещали вакцинировать всех желающих украинцев в 2021 году
Виктор Ляшко заверил, что все желающие украинцы получат прививку от COVID-19 в 2021 году. Он также гарантировал, что кампанию по вакцинации доведут до логического завершения.
В течение месяца максимально можно сделать до 5 миллионов прививок. Об этом главный санитарный врач сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 118 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 67 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 630 238 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Канада убеждает в безопасности вакцины AstraZeneca от COVID-19
Источник: Интерфакс
Министерство здравоохранения Канады заявило населению, что вакцина против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca является безопасной. В общем Канада заказала 20 миллионов доз вакцины AstraZeneca, а также должна получить 1,9 миллиона доз препарата в рамках инициативы COVAX.
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