В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За сутки официально сообщили о почти 13 тысячах случаев инфицирования. В то же время растут и темпы вакцинации. Сейчас первую дозу прививки получили более 38 тысяч украинцев. Канада заявила о безопасности вакцины AstraZeneca. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире.

Новости о коронавирусе в Украине

Актуальная статистика COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 12 946 человек. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников. В госпитализации нуждались 3 843 человека. К сожалению, 230 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. В то же время выздоровели 4 630 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирусе 11 марта: опасность "британского" штамма, отказ медиков от вакцины

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 11 марта:

г. Киев – 896 случаев;

Винницкая область – 940 случаев;

Волынская область – 272 случая;

Днепропетровская область – 665 случаев;

Донецкая область – 499 случаев;

Житомирская область – 1310 случаев;

Закарпатская – 568 случаев;

Запорожская область – 272 случая;

Ивано-Франковская область – 695 случаев;

Киевская область – 697 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

Луганская область – 111 случаев;

Львовская область – 704 случая;

Николаевская область – 358 случаев;

Одесская область – 757 случаев;

Полтавская область – 304 случая;

Ровненская область – 269 случаев;

Сумская область – 431 случай;

Тернопольская область – 566 случаев;

Харьковская область – 688 случаев;

Херсонская область – 87 случаев;

Хмельницкая область – 491 случай;

Черкасская область – 338 случаев;

Черновицкая область – 658 случаев;

Черниговская область – 292 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели – 1 438 468 человек;

выздоровели – 1 214 876 больных;

умерли – 27 915 пациентов с COVID-19.

Ситуация с тестированием

11 марта совершено 100 718 тестирований (методом ПЦР – 46 396, методом ИФА – 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 980). С начала пандемии коронавируса в Украине проведено 7 282 107 ПЦР-тестирований.

В Ивано-Франковской области больными занято 84% коек с кислородом

В Ивано-Франковской области больными коронавирусной инфекцией занято 84% коек с кислородом. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Ивано-Франковская область лидирует среди украинских регионов по количеству пациентов, находящихся в стационарах, загруженности больниц и коек с кислородом.

В Минздраве объяснили, кому можно получить вакцину против коронавируса вне очереди

В Министерстве здравоохранения объяснили, как будут определять общественных деятелей, которые могут сделать прививку остатками вакцины против COVID-19 для популяризации вакцинации.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, для этого формируют списки общественных деятелей для вакцинации региональные Департаменты здравоохранения вместе с пресс-службами ОГА.

В Украине вакцинировались 38 237 человек

Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"

За прошедшие сутки, 11 марта, в Украине получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции 8 859 человек. С начала кампании привито 38 237 человек, из них получили 1 дозу – 38 237 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за 11 марта:

Винницкая область – 370 прививок;

Волынская область – 160 прививок;

Днепропетровская область – 800 прививок;

Донецкая область – 610 прививок;

Житомирская область – 128 прививок;

Закарпатская область – 280 прививок;

Запорожская область – 320 прививок;

Ивано-Франковская область – 262 прививки;

Киевская область – 950 прививок;

Кировоградская область – 320 прививок;

Луганская область – 180 прививок;

Львовская область – 320 прививок;

г. Киев – 230 прививок;

Николаевская область – 250 прививок;

Одесская область – 230 прививок;

Полтавская область – 510 прививок;

Ровненская область – 320 прививок;

Сумская область – 389 прививок;

Тернопольская область – 560 прививок;

Харьковская область – 320 прививок;

Херсонская область – 400 прививок;

Хмельницкая область – 280 прививок;

Черновицкая область -260 прививок;

Черниговская область – 80 прививок.

Черкасская область – 330 прививок.

В Минздраве пообещали вакцинировать всех желающих украинцев в 2021 году

Виктор Ляшко заверил, что все желающие украинцы получат прививку от COVID-19 в 2021 году. Он также гарантировал, что кампанию по вакцинации доведут до логического завершения.

В течение месяца максимально можно сделать до 5 миллионов прививок. Об этом главный санитарный врач сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 118 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 67 миллионов человек уже преодолели болезнь, но 2 630 238 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Канада убеждает в безопасности вакцины AstraZeneca от COVID-19

Источник: Интерфакс

Министерство здравоохранения Канады заявило населению, что вакцина против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca является безопасной. В общем Канада заказала 20 миллионов доз вакцины AstraZeneca, а также должна получить 1,9 миллиона доз препарата в рамках инициативы COVAX.

Обратите внимание! Дания и Норвегия временно приостановили ее использование из-за возможных побочных эффектов. В Австрии после вакцинации умерла 49-летняя медсестра, а в Дании 60-летняя женщина. Причиной смертей стал тромбоз.