Новости о коронавирусе 12 апреля: в Украине начали использовать новую вакцину, новое зонирование
Вчера коронавирусом заболели более 8 тысяч человек, около 300 – умерли от осложнений. В четырех областях за минувшие сутки не провели ни одной прививки. В то же время стартует вакцинация китайским препаратом Sinovac. Минздрав обновил карантинное зонирование. Индия вышла на второе место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 апреля
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика COVID-19
К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерло 287 человек. Также за минувшие сутки госпитализированы 2 770 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на недуг. В то же время выздоровели от коронавируса 5 355 жителей страны.
Днем ранее Новости о коронавирусе 11 апреля: низкая эффективность китайских вакцин и успехи Польши
- Заразились SARS-CoV-2 – 1 861 105 жителей Украины.
- От осложнений болезни умерли – 37 301 пациент.
- По состоянию на 12 апреля выздоровели от коронавируса – 1 416 215 человек.
Сколько вакцинированных
За 11 апреля 2021 года в Украине вакцинировали 1 216 человек против COVID-19. С начала вакцинальной кампании привито 378 266 человек.
Прививки проводили 34 мобильные бригады по иммунизации и 81 пункт прививки. Больше всего прививок сделали в Винницкой, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях.
Количество инфицирований и прививок в регионах за сутки:
- г. Киев – 537 случаев/ 60 прививок;
- Винницкая область – 159 случаев / 120 прививок;
- Волынская область – 247 случаев / 10 прививок;
- Днепропетровская область – 1 112 случаев / 10 прививок;
- Донецкая область – 327 случаев / 10 прививок;
- Житомирская область – 349 случаев / 40 прививок;
- Закарпатская – 62 случая / 10 прививок;
- Запорожская область – 260 случаев / 70 прививок;
- Ивано-Франковская область – 49 случаев / 66 прививок;
- Киевская область – 477 случаев / 50 прививок;
- Кировоградская область – 149 случаев / 10 прививок;
- Луганская область – 43 случая / 30 прививок;
- Львовская область – 590 случаев / 170 прививок;
- Николаевская область – 303 случая / 0 прививок;
- Одесская область – 443 случая / 90 прививок;
- Полтавская область – 136 случаев / 0 прививок;
- Ровенская область – 174 случая / 50 прививок;
- Сумская область – 377 случаев / 10 прививок;
- Тернопольская область – 315 случаев / 150 прививок;
- Харьковская область – 595 случаев / 120 прививок;
- Херсонская область – 195 случаев / 0 прививок;
- Хмельницкая область – 149 случаев / 110 прививок;
- Черкасская область – 385 случаев / 0 прививок;
- Черновицкая область – 168 случаев / 20 прививок;
- Черниговская область – 255 случаев/ 10 прививок.
* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на 11 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 441 989 человек.
Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала
К теме Учителей, которые будут работать на ВНО, будут вакцинировать китайским препаратом
В Украине стартовала вакцинация китайским препаратом Sinovac
Источник: телеграм Ольги Василевской-Смаглюк
Китайская вакцина компании Sinovac (CoronaVac) уже прошла лабораторный контроль в Украине. 12 апреля стартовала вакцинация этим препаратом. Напомним, что всего в страну прибыло 215 тысяч доз препарата.
Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что вакциной компании Sinovac будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.
В Минздраве заявили о пиковой нагрузке на службу экстренной медицины
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга сообщила о пиковой нагрузке на экстренную медицинскую службу. Так, в среднем бригады экстренной медицинской помощи совершают около 17-19 тысяч выездов в сутки.
Ирина Микичак
“Мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализаций”.
По словам заместителя главы Минздрава, высокий уровень выездов в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. В то же время несколько стабилизировалась нагрузка в городе Киеве.
Минздрав обновил показатели заболеваемости
Источник: Минздрав
В Министерстве здравоохранения обновили показатели заболеваемости COVID-19 в регионах. Сразу 3 области находятся в шаге от красной зоны.
Согласно новым данным, в Донецкой, Полтавской и Черкасской областях могут существенно усилить карантинные ограничения. В этих регионах в течение трех дней сразу два показателя превышают норму – коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций.
В Донецкой области коэффициент инфицирования составляет 21% при норме 20%, а уровень госпитализаций 73,9% при норме 60%. В Полтавской области 20,1% и 81,4 соответственно. В Черкасской области – 22,9% и 92,3%.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Больше о ситуации в регионах с COVID-19 смотрите в сюжете:
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зарегистрировали свыше 136 миллионов больных коронавирусом, из них около 78 миллионов пациентов уже преодолели болезнь. Но 2 936 018 умерли от осложнений, вызванных недугом.
В Великобритании смягчают карантинные ограничения
Источник: BBC
С понедельника, с 12 апреля в Великобритании смягчают карантинные ограничения, которые ввели из-за пандемии COVID-19 и нового штамма коронавируса. В частности, в стране отменяют комендантский час, который действовал ранее. С 12 апреля в стране могут открыться все магазины и салоны красоты. Тренажерные залы, бассейны, библиотеки и зоопарки также могут снова заработать.
В Великобритании заболеваемость идет на спад. Около 60% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19.
Вспышка COVID в Индии: приостановлен экспорт Ремдесивира
Источник: пресс-служба Минздрава Индии
Индия приостановила экспорт препарата Ремдесивир, который применяют во время лечения коронавируса, из-за роста заболеваемости в стране.
Индия вышла на второе место в мире по количеству заражений COVID-19. В минздраве страны сообщают, что за минувшие сутки зафиксировали свыше 168 тысяч новых больных, а 904 человека умерли.
Исследования коронавируса
Солнце уменьшает риск смерти от коронавируса
Источник: Wiley online library
Исследователи из Эдинбурга сравнили уровень смертности с солнечной активностью в разных странах и пришли к выводу, что ультрафиолетовое излучение действительно дает спасательное влияние. Однако витамин D тут ни при чем.
Исследователи сравнили все зарегистрированные случаи смерти от COVID-19 в континентальной части США с уровнем ультрафиолетового излучения в 2474 округах за тот же период.
Авторы исследования подчеркнули, что снижение риска смертности из-за солнечной активности нельзя объяснить повышенным уровнем витамина D. В исследование были включены только области с низким уровнем UVB-излучения, необходимого для достаточной выработки витамина D в организме.
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