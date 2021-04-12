Вчера коронавирусом заболели более 8 тысяч человек, около 300 – умерли от осложнений. В четырех областях за минувшие сутки не провели ни одной прививки. В то же время стартует вакцинация китайским препаратом Sinovac. Минздрав обновил карантинное зонирование. Индия вышла на второе место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 апреля

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика COVID-19

К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерло 287 человек. Также за минувшие сутки госпитализированы 2 770 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на недуг. В то же время выздоровели от коронавируса 5 355 жителей страны.

Днем ранее Новости о коронавирусе 11 апреля: низкая эффективность китайских вакцин и успехи Польши

За сутки лаборатории провели 40 109 тестирований на коронавирус: методом ПЦР-20 831, методом ИФА – 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 145).

С начала пандемии: Заразились SARS-CoV-2 – 1 861 105 жителей Украины.

От осложнений болезни умерли – 37 301 пациент.

По состоянию на 12 апреля выздоровели от коронавируса – 1 416 215 человек.

Сколько вакцинированных

За 11 апреля 2021 года в Украине вакцинировали 1 216 человек против COVID-19. С начала вакцинальной кампании привито 378 266 человек.

Прививки проводили 34 мобильные бригады по иммунизации и 81 пункт прививки. Больше всего прививок сделали в Винницкой, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях.

Обратите внимание! За минувшие сутки ни одной прививки не сделали: в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях.

Количество инфицирований и прививок в регионах за сутки:

г. Киев – 537 случаев/ 60 прививок;

Винницкая область – 159 случаев / 120 прививок;

Волынская область – 247 случаев / 10 прививок;

Днепропетровская область – 1 112 случаев / 10 прививок;

Донецкая область – 327 случаев / 10 прививок;

Житомирская область – 349 случаев / 40 прививок;

Закарпатская – 62 случая / 10 прививок;

Запорожская область – 260 случаев / 70 прививок;

Ивано-Франковская область – 49 случаев / 66 прививок;

Киевская область – 477 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область – 149 случаев / 10 прививок;

Луганская область – 43 случая / 30 прививок;

Львовская область – 590 случаев / 170 прививок;

Николаевская область – 303 случая / 0 прививок;

Одесская область – 443 случая / 90 прививок;

Полтавская область – 136 случаев / 0 прививок;

Ровенская область – 174 случая / 50 прививок;

Сумская область – 377 случаев / 10 прививок;

Тернопольская область – 315 случаев / 150 прививок;

Харьковская область – 595 случаев / 120 прививок;

Херсонская область – 195 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 149 случаев / 110 прививок;

Черкасская область – 385 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область – 168 случаев / 20 прививок;

Черниговская область – 255 случаев/ 10 прививок.

* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 11 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 441 989 человек.



Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала

К теме Учителей, которые будут работать на ВНО, будут вакцинировать китайским препаратом

В Украине стартовала вакцинация китайским препаратом Sinovac

Источник: телеграм Ольги Василевской-Смаглюк

Китайская вакцина компании Sinovac (CoronaVac) уже прошла лабораторный контроль в Украине. 12 апреля стартовала вакцинация этим препаратом. Напомним, что всего в страну прибыло 215 тысяч доз препарата.

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что вакциной компании Sinovac будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.

В Минздраве заявили о пиковой нагрузке на службу экстренной медицины

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга сообщила о пиковой нагрузке на экстренную медицинскую службу. Так, в среднем бригады экстренной медицинской помощи совершают около 17-19 тысяч выездов в сутки.

Ирина Микичак “Мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализаций”.

По словам заместителя главы Минздрава, высокий уровень выездов в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. В то же время несколько стабилизировалась нагрузка в городе Киеве.

Минздрав обновил показатели заболеваемости

Источник: Минздрав

В Министерстве здравоохранения обновили показатели заболеваемости COVID-19 в регионах. Сразу 3 области находятся в шаге от красной зоны.

Согласно новым данным, в Донецкой, Полтавской и Черкасской областях могут существенно усилить карантинные ограничения. В этих регионах в течение трех дней сразу два показателя превышают норму – коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций.

В Донецкой области коэффициент инфицирования составляет 21% при норме 20%, а уровень госпитализаций 73,9% при норме 60%. В Полтавской области 20,1% и 81,4 соответственно. В Черкасской области – 22,9% и 92,3%.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Больше о ситуации в регионах с COVID-19 смотрите в сюжете:

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

С начала пандемии в мире зарегистрировали свыше 136 миллионов больных коронавирусом, из них около 78 миллионов пациентов уже преодолели болезнь. Но 2 936 018 умерли от осложнений, вызванных недугом.

В Великобритании смягчают карантинные ограничения

Источник: BBC

С понедельника, с 12 апреля в Великобритании смягчают карантинные ограничения, которые ввели из-за пандемии COVID-19 и нового штамма коронавируса. В частности, в стране отменяют комендантский час, который действовал ранее. С 12 апреля в стране могут открыться все магазины и салоны красоты. Тренажерные залы, бассейны, библиотеки и зоопарки также могут снова заработать.

В Великобритании заболеваемость идет на спад. Около 60% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19.

Вспышка COVID в Индии: приостановлен экспорт Ремдесивира

Источник: пресс-служба Минздрава Индии

Индия приостановила экспорт препарата Ремдесивир, который применяют во время лечения коронавируса, из-за роста заболеваемости в стране.

Индия вышла на второе место в мире по количеству заражений COVID-19. В минздраве страны сообщают, что за минувшие сутки зафиксировали свыше 168 тысяч новых больных, а 904 человека умерли.

Исследования коронавируса

Солнце уменьшает риск смерти от коронавируса

Источник: Wiley online library

Исследователи из Эдинбурга сравнили уровень смертности с солнечной активностью в разных странах и пришли к выводу, что ультрафиолетовое излучение действительно дает спасательное влияние. Однако витамин D тут ни при чем.

Исследователи сравнили все зарегистрированные случаи смерти от COVID-19 в континентальной части США с уровнем ультрафиолетового излучения в 2474 округах за тот же период.

Обратите внимание! Оказалось, что люди, живущие в районах с высоким уровнем воздействия УФА-лучей, имели меньше шансов умереть от COVID-19 по сравнению с жителями менее солнечных районов.

Авторы исследования подчеркнули, что снижение риска смертности из-за солнечной активности нельзя объяснить повышенным уровнем витамина D. В исследование были включены только области с низким уровнем UVB-излучения, необходимого для достаточной выработки витамина D в организме.