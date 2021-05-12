Новости о коронавирусе в Украине

Заболеваемость COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в Украине выявили 4 538 случаев коронавирусной инфекции. Известно о 356 смертях среди пациентов с COVID-19.

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Среди заболевших 180 детей и 142 медработника. В госпитализации нуждались 1 349 пациентов с диагнозом COVID-19 или выраженной симптоматикой болезни. В то же время выздоровели 19 766 человек.

Со вчерашнего дня лаборатории провели 71 383 тестирования в сутки, в частности методом ПЦР – 38 959, методом ИФА – 12 617, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 807. За все время пандемии в Украине заболели 2 129 073 человека, из них по состоянию на 12 мая выздоровели 1 797 136 пациентов. В то же время от осложнений болезни умерли 46 987.

Статистика заболеваний и прививок в регионах за сутки: г. Киев – 627 случаев / 1 217 прививок;

Винницкая область – 63 случая / 850 прививок;

Волынская область – 139 случаев / 467 прививок;

Днепропетровская область – 211 случаев / 1 649 прививок;

Донецкая область – 356 случаев / 970 прививок;

Житомирская область – 60 случаев / 578 прививок;

Закарпатская – 12 случаев / 489 прививок;

Запорожская область – 275 случаев / 1 190 прививок;

Ивано-Франковская область – 31 случай / 857 прививок;

Киевская область – 169 случаев / 619 прививок;

Кировоградская область – 52 случая / 458 прививок;

Луганская область – 199 случаев/ 554 прививки;

Львовская область – 136 случаев/ 1 881 прививка;

Николаевская область – 132 случая/ 851 прививка;

Одесская область – 150 случаев / 886 прививок;

Полтавская область – 380 случаев / 616 прививок;

Ровенская область – 471 случай / 514 прививок;

Сумская область – 58 случаев / 339 прививок;

Тернопольская область – 54 случая/ 693 прививки;

Харьковская область – 345 случаев / 325 прививок;

Херсонская область – 31 случай / 50 прививок;

Хмельницкая область – 153 случая/ 661 прививка;

Черкасская область – 304 случая/ 591 прививка;

Черновицкая область – 65 случаев / 540 прививок;

Черниговская область – 65 случаев / 419 прививок. Темпы вакцинации За минувшие сутки прививки против коронавируса получили 18 264 человека. От начала вакцинальной кампании вакцинирован уже 882 621 человек, из них получили 1 дозу – 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). Ляшко возмутился из-за вакцинации вне очереди Источник: "Сегодня" Из-за случаев вакцинации вне очереди и не групп риска в Минздраве готовят проверку и обещают наказать виновных, которые разрешили эти нарушения. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам чаще всего такие случаи случаются в Киеве и реже во Львове. "Из-за этого было заявление Киевской городской государственной администрации, появившееся после селекторного совещания в Минздраве и дополнительных разговоров министерства с заместителем КГГА, руководителем департамента здравоохранения, где мы четко подчеркнули на алгоритмах вакцинации, которых должны придерживаться все", – заявил Ляшко. По его словам, сейчас вакцинируются в пунктах прививок вакциной AstraZeneca люди 65 лет с приоритетом для пожилых людей и с хроническими заболеваниями. План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала Можно ли будет пересекать границы ЕС без COVID-паспорта Источник: Интерфакс-Украина Вакцинный талон не будет панацеей для пересечения границ. Евросоюз может предложить и другие варианты для путешествий. Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер считает, что для пересечения границ наличие COVID-сертификата не будет обязательным. По его мнению, будут и другие пути. Кучер отметил, что вакцинные сертификаты в Украине точно будут, но это не произойдет быстрее, чем в ЕС. Также пока нет решения, нужно ли будет делать тесты на COVID-19 для пересечения границ в случае отсутствия сертификата.

Новости о коронавирусе в мире 12 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19, в мире обнаружили более 159 миллионов больных коронавирусом. Более 95 миллионов инфицированных уже выздоровели. Вместо этого 3 317 219 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений и сопутствующих заболеваний.

В Индии смертность от коронавируса достигла максимальных показателей

Источник: MIB India

В Индии катастрофическая ситуация с коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировали новый рекорд смертности в результате осложнений коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения и семейного благосостояния страны, в течение суток скончались 4205 пациентов с COVID-19. Предыдущий рекорд фиксировали 8 мая, когда вследствие осложнений заболевания скончались 4187 людей.

Показатель суточной заболеваемости коронавирусом в Индии также остается высоким. Вчера зарегистрировали 34 8421 случай инфицирования. Всего с начала пандемии в стране заболели более 23 миллионов человек, более 254 тысяч пациентов скончались от последствий заболевания.

Ученые изменили мнение о продолжительности иммунитета к COVID-19

Источник: The Lancet

Исследователи наблюдали за 43 тысячами пациентов в Катаре, которые получили положительный тест на антитела к SARS-COV-2 в течение 4 – 8 месяцев. Все они регулярно проходили тестирование на COVID-19.

Только у 314 пациентов (0,7% из контрольной группы) зафиксировали повторное заражение (согласно ПЦР-тестам).

зафиксировали повторное заражение (согласно ПЦР-тестам). Чуть меньше, чем у половины из них наличие повторного COVID-19.

Ученые также использовали генетическое секвенирование, чтобы с точностью установить факт повторного заражения. Так, удалось установить, что факт наличия антител к SARS-COV-2 в крови пациента снижает риск повторного заражения в среднем на 95% в течение семи месяцев после болезни.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Провели первые исследования комбинированной вакцины против гриппа и COVID-19

Источник: Novavax Inc

Американская биотехнологическая компания Novavax Inc обнародовала результаты исследований своей комбинированной вакцины от COVID-19 и сезонного гриппа А и В на хомяках и хорьках. По данным компании, препарат вызвал у животных выработку иммунного ответа против обоих вирусов.

Чотирьохвалентная вакцина NanoFlu / NVX-CoV2373 является комбинацией двух вакцин Novavax, от гриппа и от COVID-19. Последняя создана на основе инактивированного (убитого) вируса, S-белок SARS-CoV-2 представлен в виде рекомбинантных наночастиц. По результатам второй и третьей фазы клинических испытаний ее эффективность составила 89,3%.