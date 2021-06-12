Коронавирус в Украине 12 июня
Как изменилась ситуация за сутки
В Украине в течение минувших суток заболели коронавирусом 1 274 человека, среди них – 40 детей и 53 медработника. В госпитализации нуждались 709 пациентов с COVID-19.
Умерли от осложнений болезни, к сожалению, 69 пациентов. В то же время выздоровели 4 905 человек.
Днем ранее Новости о коронавирус 11 июня: новые побочные эффекты вакцин, 24 новых коронавирусы
COVID-19 статистика в регионах
- Киев – 215 случаев;
- Винницкая область – 20 случаев;
- Волынская область – 39 случаев;
- Днепропетровская область – 52 случая;
- Донецкая область – 84 случая;
- Житомирская область – 26 случаев;
- Закарпатская область – 29 случаев;
- Запорожская область – 46 случаев;
- Ивано-Франковская область – 16 случаев;
- Киевская область – 102 случая;
- Кировоградская область – 14 случаев;
- Луганская область – 7 случаев;
- Львовская область – 84 случая;
- Николаевская область – 45 случаев;
- Одесская область – 50 случаев;
- Полтавская область – 30 случаев;
- Ровненская область – 41 случай;
- Сумская область – 36 случаев;
- Тернопольская область – 24 случая;
- Харьковская область – 104 случая;
- Херсонская область – 42 случая;
- Хмельницкая область – 34 случая;
- Черкасская область – 53 случая;
- Черновицкая область – 27 случаев;
- Черниговская область – 54 случая.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Более чем 62 тысячи человек вакцинировали в Украине за сутки
Источник: Минздрав
В течение минувших суток в Украине вакцинировали против коронавируса 62 062 человека. Одну дозу получили 35 680 человек полностью иммунизированы – 26 382 человека.
Всего с начала прививочной кампании привито 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу – 1 430 990 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 230 420 человек.
В июне в Украине будет 3,9 миллиона доз вакцины против коронавируса
Источник: НВ
Виктор Ляшко заявил, что сейчас в Украине активно продолжается поставка вакцин против коронавируса. По его словам, до конца июня 2021 года у нас будет 3,9 миллиона доз препарата.
Сколько именно доз вакцины в Украине на сегодня – сказать трудно.
Новости о коронавирусе в мире 12 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
По состоянию на 12 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у более чем 175 миллионов людей по всему миру. И хотя более чем 113 миллионов из них уже выздоровели, болезнь все же унесла жизни как минимум 3 784 213 инфицированных.
Да, эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах данные о количестве больных и умерших могут быть в разы выше.
В Пакистане будут блокировать телефоны тем, кто не вакцинирован
Источник: AFP
В Пакистанской провинции Пенджаб правительство решило блокировать мобильные телефоны людей, которые отказались от вакцинации против COVID-19.
В департаменте первичной медико-санитарной помощи Пенджаба объяснили, что "сначала это было всего лишь предложение, но люди не решались пройти вакцинацию, поэтому решение приняли". Сейчас государственное агентство связи будет решать, как реализовать это мероприятие.
В то же время темпы вакцинации в Пакистане несколько увеличились, в среднем ежедневно проводят более 200 тысяч прививок, но это все еще составляет лишь небольшую часть от 220 миллионов населения.
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Исследования о коронавирусе
Почему не все люди болеют коронавирусом: ученые обнаружили ген
Источник: ScinceDaily
У большинства людей, которые заразились коронавирусом, но перенесли болезнь легко, или в бессимптомной форме, обнаружили ген HLA-DRB1*04:01. По словам ученых, у людей с этим геном есть определенная защита от тяжелых форм COVID-19.