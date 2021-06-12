Новости о коронавирусе 12 июня: ген бессимптомных носителей, количество вакцин в Украине

Заболеваемость коронавирусом в Украине стабильно низкая. В Минздраве пообещали, что до конца июня в стране будет около 4 миллионов вакцин. В мире более 175 человек заразились коронавирусом. Ученые нашли ген, который общий у всех пациентов с легким течением COVID-19. Кроме того, выросли темпы вакцинации. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 июня.

Коронавирус в Украине 12 июня

Как изменилась ситуация за сутки

В Украине в течение минувших суток заболели коронавирусом 1 274 человека, среди них – 40 детей и 53 медработника. В госпитализации нуждались 709 пациентов с COVID-19.

Умерли от осложнений болезни, к сожалению, 69 пациентов. В то же время выздоровели 4 905 человек.

Днем ранее Новости о коронавирус 11 июня: новые побочные эффекты вакцин, 24 новых коронавирусы

COVID-19 статистика в регионах

Киев – 215 случаев;

Винницкая область – 20 случаев;

Волынская область – 39 случаев;

Днепропетровская область – 52 случая;

Донецкая область – 84 случая;

Житомирская область – 26 случаев;

Закарпатская область – 29 случаев;

Запорожская область – 46 случаев;

Ивано-Франковская область – 16 случаев;

Киевская область – 102 случая;

Кировоградская область – 14 случаев;

Луганская область – 7 случаев;

Львовская область – 84 случая;

Николаевская область – 45 случаев;

Одесская область – 50 случаев;

Полтавская область – 30 случаев;

Ровненская область – 41 случай;

Сумская область – 36 случаев;

Тернопольская область – 24 случая;

Харьковская область – 104 случая;

Херсонская область – 42 случая;

Хмельницкая область – 34 случая;

Черкасская область – 53 случая;

Черновицкая область – 27 случаев;

Черниговская область – 54 случая.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 222 701 человек;

выздоровели – 2 125 685 человек;

летальных исходов – 51 646;

Более чем 62 тысячи человек вакцинировали в Украине за сутки

Источник: Минздрав

В течение минувших суток в Украине вакцинировали против коронавируса 62 062 человека. Одну дозу получили 35 680 человек полностью иммунизированы – 26 382 человека.

Всего с начала прививочной кампании привито 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу – 1 430 990 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 230 420 человек.

В июне в Украине будет 3,9 миллиона доз вакцины против коронавируса

Источник: НВ

Виктор Ляшко заявил, что сейчас в Украине активно продолжается поставка вакцин против коронавируса. По его словам, до конца июня 2021 года у нас будет 3,9 миллиона доз препарата.

Сколько именно доз вакцины в Украине на сегодня – сказать трудно.

Новости о коронавирусе в мире 12 июня

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 12 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у более чем 175 миллионов людей по всему миру. И хотя более чем 113 миллионов из них уже выздоровели, болезнь все же унесла жизни как минимум 3 784 213 инфицированных.

Да, эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах данные о количестве больных и умерших могут быть в разы выше.

В Пакистане будут блокировать телефоны тем, кто не вакцинирован

Источник: AFP

В Пакистанской провинции Пенджаб правительство решило блокировать мобильные телефоны людей, которые отказались от вакцинации против COVID-19.

В департаменте первичной медико-санитарной помощи Пенджаба объяснили, что "сначала это было всего лишь предложение, но люди не решались пройти вакцинацию, поэтому решение приняли". Сейчас государственное агентство связи будет решать, как реализовать это мероприятие.

В то же время темпы вакцинации в Пакистане несколько увеличились, в среднем ежедневно проводят более 200 тысяч прививок, но это все еще составляет лишь небольшую часть от 220 миллионов населения.

К теме 5 вещей, которые могут защитить нас от COVID-19

Исследования о коронавирусе

Почему не все люди болеют коронавирусом: ученые обнаружили ген

Источник: ScinceDaily

У большинства людей, которые заразились коронавирусом, но перенесли болезнь легко, или в бессимптомной форме, обнаружили ген HLA-DRB1*04:01. По словам ученых, у людей с этим геном есть определенная защита от тяжелых форм COVID-19.