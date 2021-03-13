В Украине за минувшие сутки, 12 марта, зафиксировали 13 276 случаев инфицирования коронавирусом. Также 9 304 человека получили прививку от COVID-19 вакциной Covisheld. Глава Минздрава Максим Степанов призывает города не ждать красную зону, а самим ужесточать карантин. ЕС будет выдавать COVID-паспорта только после прививок 4 вакцинами. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 марта.

Новости о коронавирусе в Украине

Актуальная статистика COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки, 12 марта, в Украине выявили 13 276 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 967 человек. 243 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели – 4 897 пациентов.

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 451 744 человека;

выздоровели – 1 219 773 человека;

летальных исходов – 28 158.

Ситуация с тестированием

12 марта было осуществлено 99 270 тестирований (в частности методом ПЦР – 46 361, методом ИФА – 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251). С начала пандемии проведено 7 328 468 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 12 марта:

г. Киев – 1 049 случаев;

Винницкая область – 933 случая;

Волынская область – 261 случай;

Днепропетровская область – 693 случая;

Донецкая область – 464 случая;

Житомирская область – 971 случай;

Закарпатская область – 625 случаев;

Запорожская область – 345 случаев;

Ивано-Франковская область – 719 случаев;

Киевская область – 913 случаев;

Кировоградская область – 84 случая;

Луганская область – 91 случай;

Львовская область – 879 случаев;

Николаевская область – 378 случаев;

Одесская область – 767 случаев;

Полтавская область – 244 случая;

Ровненская область – 380 случаев;

Сумская область – 275 случаев;

Тернопольская область – 399 случаев;

Харьковская область – 837 случаев;

Херсонская область – 84 случая;

Хмельницкая область – 605 случаев;

Черкасская область – 313 случаев;

Черновицкая область – 625 случаев;

Черниговская область – 342 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько людей вакцинировалось

Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"

За минувшие сутки, 12 марта, 9 304 человека получили прививку против коронавирусной инфекции вакциной Covisheld (AstraZeneca). С начала кампании 47 541 человек получил вакцину от коронавируса.

Количество прививок, проведенных в регионах 12 марта

Винницкая область – 400 прививок;

Волынская область – 310 прививок;

Днепропетровская область – 550 прививок;

Донецкая область – 540 прививок;

Житомирская область – 170 прививок;

Закарпатская область – 280 прививок;

Запорожская область – 360 прививок;

Ивано-Франковская область – 374 прививки;

Киевская область – 690 прививок;

Кировоградская область – 220 прививок;

Луганская область – 160 прививок;

Львовская область – 330 прививок;

г. Киев – 340 прививок;

Николаевская область – 430 прививок;

Одесская область – 210 прививок;

Полтавская область – 530 прививок;

Ровненская область – 280 прививок;

Сумская область – 440 прививок;

Тернопольская область – 570 прививок;

Харьковская область – 290 прививок;

Херсонская область – 560 прививок;

Хмельницкая область – 250 прививок;

Черновицкая область – 420 прививок;

Черниговская область – 130 прививок;

Черкасская область – 470 прививок.

Ляшко объяснил, почему вакцинация в Украине идет медленно

Источник: НВ

В Украине продолжается первый этап вакцинации от коронавируса COVID-19. Темпы этого процесса в настоящее время являются более медленными, чем планировали в Минздраве. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что не стоит сравнивать ситуацию в Украине с другими странами, где кампания по иммунопрофилактике длится уже больше 2 месяцев.

По его словам, Украина сейчас имеет аналогичные показатели по количеству проведенных прививок в сутки, например, с Францией. Речь идет о начале вакцинальной кампании в обеих странах.

Мы немножко отстаем от графиков, но тут вмешались праздничные дни. Так как разъехались многие врачи, которые после 8 марта берутся за работу. Ничего страшного, мы это наверстаем,

– подчеркнул Ляшко.

Он заверил, что после того, как прививки стали проводить во всех учреждениях здравоохранения, возможности мобильных бригад вырастут в разы, а вакцинация будет набирать темпы.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал

Радуцкий объяснил, когда усилят карантин

Источник: PavlovskyNews

Михаил Радуцкий назвал факторы, при которых Украина вернется от адаптивного к общенациональному карантину. По его словам, это произойдет тогда, когда больше половины областей станут "красными".

Другой причиной для введения общенационального карантина является заполненность коек в больницах Украины более чем на 70%. Радуцкий подчеркнул, что новые карантинные запреты не предусмотрены, только возвращение к старым.

Степанов призвал города не ждать красную зону, а самим усиливать карантин

Источник: "Свобода слова Савика Шустера"

Максим Степанов обратился к мэрам городов, в которых ухудшается ситуация с коронавирусом. Он призвал чиновников не ждать указаний правительства, а принимать решение самостоятельно.

Чиновник отметил, что с таким предложением он уже обратился к мэру Львова Андрею Садовому. Так как ситуация с коронавирусом на Львовщине ухудшается, а регион приближается к красной зоне.



Карта эпидемиологических зон Украины / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 118 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 67 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 630 238 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca

Источник: фейсбук-страница Иракли Гарибашвили

В Грузию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio против коронавируса в количестве 43,2 тысячи доз. Препарат разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Вакцина AstraZeneca-SKBio произведена по лицензии на предприятии в Южной Корее. В дальнейшем новая поставка этой вакцины будет осуществлена в апреле.

Процесс вакцинации начнется в Грузии 15 марта. Первыми получат вакцину медицинские работники.

Страны ЕС требуют смягчить правила въезда туристов в Европу

Источник: Bloomberg

Некоторые страны Европы стремятся смягчить правила въезда для граждан государств, не являющихся членами ЕС. По данным Bloomberg, страны, которые желают смягчения ограничений, предлагают перейти к системе, которая позволит туристам приезжать в ЕС, если они:

вакцинированы против коронавируса,

переболели COVID-19,

имеют отрицательный результат ПЦР-теста.

ЕС будет выдавать COVID-паспорта только после привития определенными вакцинами

Источник: Euronews

Страны-члены ЕС могут использовать любые вакцины. Об этом заявил еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс. Однако тогда они не смогут получить COVID-паспорта для свободных поездок в будущем.

Евросоюз будет выдавать людям COVID-паспорта только после прививки вакцинами, которые утверждены регулятором ЕС.

Какие вакцины утверждены в ЕС: