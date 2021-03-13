Новости о коронавирусе 13 марта: условия для усиления карантина, вакцинация набирает обороты
В Украине за минувшие сутки, 12 марта, зафиксировали 13 276 случаев инфицирования коронавирусом. Также 9 304 человека получили прививку от COVID-19 вакциной Covisheld. Глава Минздрава Максим Степанов призывает города не ждать красную зону, а самим ужесточать карантин. ЕС будет выдавать COVID-паспорта только после прививок 4 вакцинами. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 марта.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине
Актуальная статистика COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки, 12 марта, в Украине выявили 13 276 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 967 человек. 243 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели – 4 897 пациентов.
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 451 744 человека;
- выздоровели – 1 219 773 человека;
- летальных исходов – 28 158.
Ситуация с тестированием
12 марта было осуществлено 99 270 тестирований (в частности методом ПЦР – 46 361, методом ИФА – 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251). С начала пандемии проведено 7 328 468 ПЦР-тестов.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 12 марта:
- г. Киев – 1 049 случаев;
- Винницкая область – 933 случая;
- Волынская область – 261 случай;
- Днепропетровская область – 693 случая;
- Донецкая область – 464 случая;
- Житомирская область – 971 случай;
- Закарпатская область – 625 случаев;
- Запорожская область – 345 случаев;
- Ивано-Франковская область – 719 случаев;
- Киевская область – 913 случаев;
- Кировоградская область – 84 случая;
- Луганская область – 91 случай;
- Львовская область – 879 случаев;
- Николаевская область – 378 случаев;
- Одесская область – 767 случаев;
- Полтавская область – 244 случая;
- Ровненская область – 380 случаев;
- Сумская область – 275 случаев;
- Тернопольская область – 399 случаев;
- Харьковская область – 837 случаев;
- Херсонская область – 84 случая;
- Хмельницкая область – 605 случаев;
- Черкасская область – 313 случаев;
- Черновицкая область – 625 случаев;
- Черниговская область – 342 случая.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько людей вакцинировалось
Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
За минувшие сутки, 12 марта, 9 304 человека получили прививку против коронавирусной инфекции вакциной Covisheld (AstraZeneca). С начала кампании 47 541 человек получил вакцину от коронавируса.
Количество прививок, проведенных в регионах 12 марта
- Винницкая область – 400 прививок;
- Волынская область – 310 прививок;
- Днепропетровская область – 550 прививок;
- Донецкая область – 540 прививок;
- Житомирская область – 170 прививок;
- Закарпатская область – 280 прививок;
- Запорожская область – 360 прививок;
- Ивано-Франковская область – 374 прививки;
- Киевская область – 690 прививок;
- Кировоградская область – 220 прививок;
- Луганская область – 160 прививок;
- Львовская область – 330 прививок;
- г. Киев – 340 прививок;
- Николаевская область – 430 прививок;
- Одесская область – 210 прививок;
- Полтавская область – 530 прививок;
- Ровненская область – 280 прививок;
- Сумская область – 440 прививок;
- Тернопольская область – 570 прививок;
- Харьковская область – 290 прививок;
- Херсонская область – 560 прививок;
- Хмельницкая область – 250 прививок;
- Черновицкая область – 420 прививок;
- Черниговская область – 130 прививок;
- Черкасская область – 470 прививок.
Ляшко объяснил, почему вакцинация в Украине идет медленно
Источник: НВ
В Украине продолжается первый этап вакцинации от коронавируса COVID-19. Темпы этого процесса в настоящее время являются более медленными, чем планировали в Минздраве. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что не стоит сравнивать ситуацию в Украине с другими странами, где кампания по иммунопрофилактике длится уже больше 2 месяцев.
По его словам, Украина сейчас имеет аналогичные показатели по количеству проведенных прививок в сутки, например, с Францией. Речь идет о начале вакцинальной кампании в обеих странах.
Мы немножко отстаем от графиков, но тут вмешались праздничные дни. Так как разъехались многие врачи, которые после 8 марта берутся за работу. Ничего страшного, мы это наверстаем,
– подчеркнул Ляшко.
Он заверил, что после того, как прививки стали проводить во всех учреждениях здравоохранения, возможности мобильных бригад вырастут в разы, а вакцинация будет набирать темпы.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал
Радуцкий объяснил, когда усилят карантин
Источник: PavlovskyNews
Михаил Радуцкий назвал факторы, при которых Украина вернется от адаптивного к общенациональному карантину. По его словам, это произойдет тогда, когда больше половины областей станут "красными".
Другой причиной для введения общенационального карантина является заполненность коек в больницах Украины более чем на 70%. Радуцкий подчеркнул, что новые карантинные запреты не предусмотрены, только возвращение к старым.
Степанов призвал города не ждать красную зону, а самим усиливать карантин
Источник: "Свобода слова Савика Шустера"
Максим Степанов обратился к мэрам городов, в которых ухудшается ситуация с коронавирусом. Он призвал чиновников не ждать указаний правительства, а принимать решение самостоятельно.
Чиновник отметил, что с таким предложением он уже обратился к мэру Львова Андрею Садовому. Так как ситуация с коронавирусом на Львовщине ухудшается, а регион приближается к красной зоне.
Карта эпидемиологических зон Украины / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 118 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 67 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 630 238 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca
Источник: фейсбук-страница Иракли Гарибашвили
В Грузию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio против коронавируса в количестве 43,2 тысячи доз. Препарат разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Вакцина AstraZeneca-SKBio произведена по лицензии на предприятии в Южной Корее. В дальнейшем новая поставка этой вакцины будет осуществлена в апреле.
Процесс вакцинации начнется в Грузии 15 марта. Первыми получат вакцину медицинские работники.
Страны ЕС требуют смягчить правила въезда туристов в Европу
Источник: Bloomberg
Некоторые страны Европы стремятся смягчить правила въезда для граждан государств, не являющихся членами ЕС. По данным Bloomberg, страны, которые желают смягчения ограничений, предлагают перейти к системе, которая позволит туристам приезжать в ЕС, если они:
- вакцинированы против коронавируса,
- переболели COVID-19,
- имеют отрицательный результат ПЦР-теста.
ЕС будет выдавать COVID-паспорта только после привития определенными вакцинами
Источник: Euronews
Страны-члены ЕС могут использовать любые вакцины. Об этом заявил еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс. Однако тогда они не смогут получить COVID-паспорта для свободных поездок в будущем.
Евросоюз будет выдавать людям COVID-паспорта только после прививки вакцинами, которые утверждены регулятором ЕС.
Какие вакцины утверждены в ЕС:
- Pfizer/BioNtech,
- AstraZeneca,
- Moderna,
- Johnson&Johnson (Janssen).
Поделиться новостью