Глава Минздрава заявил, что возможности медицинской системы Украины исчерпаны. Также министр сообщил, что вакцина против коронавируса компании Pfizer-BioNTech приедет в Украину на этой неделе. На Филиппинах мужчину физически наказали за нарушение карантина, из-за чего он умер. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика COVID-19

Источник: 24 канал

По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 769 164 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки обнаружили 13 276 больных, из них 508 детей и 338 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 12 апреля: в Украине начали использовать новую вакцину, изменение зонирования

Наибольший суточный прирост заболеваемости зарегистрировали в 5 регионах Украины. А именно в Киеве (1 432), Одесской (1 436), Львовской (1 105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

За этот же период от болезни умерли 430 инфицированных. Всего с начала пандемии в Украине умерли 35 017 больных коронавирусом. В то же время выписали еще 10 240 пациентов. Всего болезнь преодолели уже 1 362 379 жителей страны.

Темпы вакцинации в стране

Вчера, 5 апреля, прививки против коронавируса сделали 12 856 жителей Украины. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 304 678 человек. Только 2 человека получили 2 инъекции, то есть полностью завершили вакцинацию.

По состоянию на 5 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записался всего 413 561 граждан Украины.

Новые больные и прививки в регионах за минувшие сутки

Киев – 1 432 случая / 1 710 прививок;

Винницкая область – 446 случаев / 750 прививок;

Волынская область – 317 случаев / 420 прививок;

Днепропетровская область – 844 случая / 1 010 прививок;

Донецкая область – 523 случая / 580 прививок;

Житомирская область – 213 случаев / 470 прививок;

Закарпатская область – 389 случаев / 240 прививок;

Запорожская область – 611 случаев / 710 прививок;

Ивано-Франковская область – 85 случаев / 667 прививок;

Киевская область – 889 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область – 99 случаев / 470 прививок;

Луганская область – 217 случаев / 420 прививок;

Львовская область – 1 105 случаев / 660 прививок;

Николаевская область – 369 случаев / 430 прививок;

Одесская область – 1 436 случаев / 500 прививок;

Полтавская область – 730 случаев / 720 прививок;

Ровненская область – 503 случая / 429 прививок;

Сумская область – 205 случаев / 360 прививок;

Тернопольская область – 511 случаев / 440 прививок;

Харьковская область – 878 случаев / 660 прививок;

Херсонская область – 111 случаев / 10 прививок;

Хмельницкая область – 352 случая / 410 прививок;

Черкасская область – 599 случаев / 420 прививок;

Черновицкая область – 361 случай / 270 прививок;

Черниговская область – 51 случай / 100 прививок.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных Россией территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

Pfizer приедет в Украину на этой неделе

Источник: 24 канал

Сегодня, 13 апреля, в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что следующая на очереди вакцина – Pfizer-BioNTech.

COVAX подтвердила Украине поставки 8 миллионов доз вакцин. Министр рассказал, что в рамках программы уже на этой неделе в Украину поступит 177 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech. Ее планируют использовать в домах-интернатах и в домах престарелых.

В Днепре от коронавируса умерла роженица

Источник: "Суспільне"

В Днепре умерла 28-летняя роженица, которая болела коронавирусом. Последние несколько недель она находилась на аппарате ИВЛ.

Генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что женщине сделали кесарево сечение. После чего она 3 недели находилась в реанимации. Сейчас в заведении в тяжелом состоянии находятся еще 6 рожениц. У них от 60% до 90% поражения легких. Все детки родились здоровые.

Врач-анастезиолог Сергей Дубров сообщил, что коронавирус стал агрессивнее к беременным женщинам. Если в начале пандемии у большинства беременных ход был легким, то теперь все больше рожениц попадают в реанимацию. Дубров связывает это с распространением "британского" штамма SARS-CoV-2.

Возможности медицинской системы Украины исчерпаны, – Степанов

Источник: Интерфакс-Украина

Возможности медицинской системы в Украине исчерпались. Количество коек с кислородом для пациентов, больных коронавирусом COVID-19, достигло максимума. Об этом глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга 6 апреля. По его словам, количество новых случаев и смертей продолжает расти.

Он отметил, что количество смертельных случаев выросло на 400 по сравнению с предыдущей неделей. В течение 29 марта – 4 апреля COVID-19 подхватили 103 497 украинцев. По состоянию на 6 апреля в украинских медучреждениях находятся более 47 тысяч больных. При этом, в стране максимально увеличили количество коек с кислородом – до 67 тысяч.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала

"Британский" штамм коронавируса зафиксировали на Житомирщине

Источник: Житомирский областной лабораторный центр

На Житомирщине официально подтвердили "британский" штамм коронавируса. Его обнаружили в образцах больных из Житомира и 6 районов области.

Житомирский областной лабораторный центр сообщил, что из области в референс-лабораторию ВОЗ в Лондоне отправили 20 подтвержденных положительных клинических образцов от пациентов из 10 районов.

"Циркуляция мутировавших штаммов, которые имеют британское происхождение (генетическая линия В. 1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant), установлена на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и города Житомира", – сообщили в лабораторном центре.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире

Заболеваемость растет семь недель подряд, несмотря на вакцинацию

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 136 миллионов больных коронавирусом. Почти 77 миллионов инфицированных преодолели болезнь. Но, 2 946 126 пациентов ушли из жизни от осложнений, вызванных болезнью.

В Польшу доставили дополнительные дозы вакцины Pfizer

Источник: Polskie Radio

В понедельник 6 апреля в Польшу прибыла партия из 870 тысяч доз вакцины Pfizer. Они распределяются по пунктам вакцинации.

Кроме того, в воскресенье 11 апреля Польша ожидает дополнительные партии вакцины AstraZeneka. Всего в течение апреля в Польшу должны доставить 7 миллионов доз вакцин против коронавируса. В целом в страну уже доставили 8 078 060 доз вакцин против коронавируса, 7 186 140 из них доставили в пункты прививки.

Британский штамм коронавируса опасен для детей

Источник: CDC

В последнее время ученые открыто признают, что недооценивали угрозу коронавируса для детей. Так, Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили о том, что реальная заболеваемость среди несовершеннолетних в десять раз выше официальных данных. С появлением мутировавших штаммов эта угроза могла существенно возрасти.

Также в администрации президента США сообщили, что страна столкнется с "серьезными проблемами" в борьбе с пандемией до лета. По словам экспертов, британский штамм B.1.1.7, который стремительно распространяется в Штатах, легче заражает детей.

На Филиппинах мужчину заставили приседать 300 раз из-за нарушения карантина и он умер

Источник: BBC

В провинции Кавите на острове Лусон умер мужчина, которого полиция заставила выполнить 300 приседаний. Он нарушил комендантский час. О том, что случилось с мужчиной, рассказала его семья. Даррена Манаог Пенаредондо и еще нескольких людей остановили офицеры полиции после 18:00.

За нарушение комендантского часа правоохранители заставили их синхронно приседать 100 раз. Если им не удавалось сделать это одновременно, их заставляли приседать снова. В итоге группа выполнила 300 приседаний. Мужчина вернулся домой в 6 утра и пожаловался на боль. На следующий день мужчина упал и перестал дышать.

Мэр города приказал начальнику полиции провести тщательное расследование и назвал такое наказание пытками.