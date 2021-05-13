Новости о коронавирусе в Украины 13 мая

Статистика распространения вируса

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 6 813 больных коронавирусом. Среди них 289 детей и 160 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 12 мая: COVID-паспорт в Украине, исследования об иммунитете

За этот же период в больницы госпитализировали 2 569 больных. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 346 человек. Еще 19 507 пациентов выздоровели.

В течение вчерашнего дня в Украине провели 89 490 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 35 366, методом ИФА – 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 863.

За все время пандемии в Украине обнаружили – 2 135 886 больных;

выздоровели – 1 816 643 человека;

умерли – 47 333 пациенты;

проведено ПЦР-тестов – 9 756 402.

Темпы вакцинации в стране

В течение 12 мая в Украине против коронавируса вакцинировали 20 386 человек. Прививки проводились 268 мобильными бригадами по иммунизации и 829 пунктами прививки.

С начала прививочной кампании в стране прививали 901 107 человек. Из них завершили вакцинацию (т.е. получили 2 дозы) только 3 828 украинцев.

По состоянию на 12 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.

Суточный прирост больных и вакцинированных в регионах

Киев – 726 случаев / 1610 прививок;

Винницкая область – 128 случаев / 715 прививок;

Волынская область – 226 случаев / 515 прививок;

Днепропетровская область – 553 случая / 1550 прививок;

Донецкая область – 587 случаев / 996 прививок;

Житомирская область – 118 случаев / 1052 прививки;

Закарпатская – 104 случая / 681 прививки;

Запорожская область – 432 случая / 1351 прививки;

Ивано-Франковская область – 170 случаев / 906 прививок;

Киевская область – 260 случаев / 869 прививок;

Кировоградская область – 117 случаев / 527 прививок;

Луганская область – 126 случаев / 448 прививок;

Львовская область – 259 случаев / 1221 прививки;

Николаевская область – 244 случая / 738 прививок;

Одесская область – 196 случаев / 1199 прививок;

Полтавская область – 307 случаев / 522 прививки;

Ровенская область – 459 случаев / 676 прививок;

Сумская область – 159 случаев / 400 прививок;

Тернопольская область – 129 случаев / 893 прививки;

Харьковская область – 635 случаев / 899 прививок;

Херсонская область – 158 случаев / 75 прививок;

Хмельницкая область – 232 случая / 965 прививок;

Черкасская область – 327 случаев / 549 прививок;

Черновицкая область – 74 случая / 477 прививок;

Черниговская область – 87 случаев / 552 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине снова прогнозируют рост количества больных коронавирусом

Источник: НАН Украины

На следующей неделе, 17 – 23 мая, в Украине ожидается увеличение количества больных коронавирусом. Это связано с нормализацией количества тестов после майских праздников. Помимо роста количества больных коронавирусом, ученые ожидают и рост смертей от осложнений инфекции. Рост будет незначительным.

В Украине летальность от COVID в 2020 году выше в три раза, – НАН

Источник: НАН Украины

Национальная академия наук Украины пересмотрела данные о летальности от коронавируса. Ученые считают, что реальная смертность от COVID-19 в 2020 году в стране была почти втрое больше, чем публиковали в статистике Минздрава. Число жертв пандемии в Украине вместе с оккупированными ныне территориями составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раза больше. По словам ученых, такие данные подтверждает и Институт показателей и оценки здоровья (IHME), расположенный в США.

Ляшко рассказал, у скольких украинцев проявились побочные реакции после вакцинации

Источник: Радио Свобода

По последним актуальным данным Министерства здравоохранения, на побочные реакции после прививки против коронавируса пожаловалось 0,22% украинцев от общего количества провакцинированных. В течение 30 дней после прививки любая реакция или ухудшение состояния здоровья расценивается как событие, которое совпало по времени с вакцинацией. В случае наличия каких-либо недомоганий, Минздрав проводит соответствующее расследование: это было вследствие вакцинации или это совпало по времени с вакцинацией. Среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.

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Новости о коронавирусе в мире 13 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19 в мире обнаружили более 160 миллионов случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Более 96 миллионов пациентов преодолели болезнь. Зато 3 331 147 больных, к сожалению, ушли из жизни в результате осложнений, вызванных болезнью. Сейчас самая тяжелая ситуация в Индии. Уже второй день подряд там фиксируют более 4 тысяч смертей в сутки.

Норвегия официально отказалась от вакцины AstraZeneca

Источник: The Local

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг объявила, что страна официально исключила препарат AstraZeneca из программы вакцинации из-за редких, но серьезных побочных эффектов. Правительство также поддержало приостановление использования вакцины Johnson & Johnson, однако предложит ее тем, кто хочет добровольно сделать прививку именно этим препаратом. Норвегия передаст свои дозы вакцины AstraZeneca другим странам.