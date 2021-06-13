Новости о коронавирусе 13 июня: изменение главных симптомов, статистика

В Украине за минувшие сутки, 12 июня, зафиксировали 857 новых случаев инфицирования коронавирусом. Британские ученые заявили об изменении главных симптомов COVID-19. Президента Бразилии снова оштрафовали за несоблюдение карантина. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 июня.

Коронавирус в Украине 13 июня

Как изменилась ситуация за сутки

За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 857 новых случаев COVID-19. Количество людей, которые победили эту болезнь, вдвое больше – более 1600 украинцев.

Днем ранее Новости о коронавирусе 12 июня: ген бессимптомных носителей, количество вакцин в Украине

За сутки выполнили тестов:

методом ПЦР – 17 138 человек

методом ИФА – 4 226 человек

экспресс-тестами – 9 893 человек.

Количество людей, получивших положительный результат на COVID-19: статистика в регионах

г. Киев – 114 случаев;

Винницкая область – 17 случаев;

Волынская область – 14 случаев;

Днепропетровская область – 101 случай;

Донецкая область – 19 случаев;

Житомирская область – 34 случая;

Закарпатская область – 3 случая;

Запорожская область – 47 случаев;

Ивано-Франковская область – 12 случаев;

Киевская область – 70 случаев;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 11 случаев;

Львовская область – 47 случаев;

Николаевская область – 44 случая;

Одесская область – 34 случая;

Полтавская область – 19 случаев;

Ровненская область – 29 случаев;

Сумская область – 31 случай;

Тернопольская область – 17 случаев;

Харьковская область – 52 случая;

Херсонская область – 32 случая;

Хмельницкая область – 32 случая;

Черкасская область – 19 случаев;

Черновицкая область – 21 случай;

Черниговская область – 25 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 223 558 человек;

выздоровели – 2 127 337 человек;

летальные случаи – 51 679;

провели ПЦР-тестирование – 10 504 548.



Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

В Украине за минувшие сутки, 12 июня, сделали 34 870 прививок против COVID-19. Первую дозу получили 28 384 человек, а завершили вакцинацию – 6486.

Больше всего людей вакцинировали в Киеве – 4242, а также в Киевской области (3331). Меньше прививок в сутки сделали в Ивано-Франковской (154), Ровненской (385) и Закарпатской (396) областях.

По данным министерства, большинство прививок делали вакциной CoronaVac – 21 221.

Всего в Украине первую дозу вакцины получили 1 459 374 человек, а завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, 236 906 человек (из них двое получили первую прививку за рубежом).

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Привито вакциной Coronavac – 337 140,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 280 789,

Привито вакциной AstraZeneca – 353 952,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Главный санитарный врач прогнозирует в Украине четвертую волну коронавируса

Источник: телеграм-канал "Коронавирус в регионах"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что четвертая волна коронавируса в Украине начнется не раньше осени.

По состоянию на начало июня 2021 года все области находятся в "зеленой" карантинной зоне, ситуация с пандемией под полным контролем.

Главный санврач отмечает, что новая волна должна быть значительно легче, чем прошлой осенью. Это связано с тем, что многие люди в Украине уже переболели коронавирусом, а многие вакцинировались.

Новости о коронавирусе в мире 13 июня

Источник: СНБО Украины

По состоянию на утро 13 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у более 175,6 миллиона человек по всему миру. И хотя более чем 113 миллионов из них уже выздоровели, болезнь все же унесла жизни как минимум 3 789 563 инфицированных.

Британские ученые заявили об изменении главных симптомов COVID-19

Источник: Mirror

Ученые Королевского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что у пациентов с коронавирусной инфекцией изменились основные симптомы заболевания.

Исследователи заявили, что наиболее частыми симптомами коронавируса являются: головная боль, насморк и боль в горле.

Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока считает главными симптомами COVID-19:

лихорадку,

сухой кашель,

утомляемость.

Глава ВОЗ не исключил гипотезу об утечке коронавируса из лаборатории

Источник: Daily Mail

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Среди них – утечка из лаборатории.

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус обвинил Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования природы вируса.

Он отметил, что установить происхождение вируса надо хотя бы "из уважения" к 175 миллионам людей, заразившихся им, и 3,7 миллионам жертв.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Президента Бразилии снова оштрафовали за несоблюдение карантина

Источник: DW

Президент Бразилии Жаир Болсонару 11 июня нарушил карантинные ограниения и поплатился. Он принял участие в мотопробеге, во время которого "забыл" одеть защитную маску или респиратор.

Следовательно, теперь главе государства придется заплатить штраф в размере почти 90 евро. Такое же наказание ждет его сына Эдуардо и министра инфраструктуры Тарчизио Гомеса, которые также нарушили карантинные ограничения во время мероприятия.