Новости о коронавирусе 13 июня: изменение главных симптомов, статистика

В Украине за минувшие сутки, 12 июня, зафиксировали 857 новых случаев инфицирования коронавирусом. Британские ученые заявили об изменении главных симптомов COVID-19. Президента Бразилии снова оштрафовали за несоблюдение карантина. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 июня.
Коронавирус в Украине 13 июня
Как изменилась ситуация за сутки
За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 857 новых случаев COVID-19. Количество людей, которые победили эту болезнь, вдвое больше – более 1600 украинцев.
Днем ранее Новости о коронавирусе 12 июня: ген бессимптомных носителей, количество вакцин в Украине
За сутки выполнили тестов:
- методом ПЦР – 17 138 человек
- методом ИФА – 4 226 человек
- экспресс-тестами – 9 893 человек.
Количество людей, получивших положительный результат на COVID-19: статистика в регионах
- г. Киев – 114 случаев;
- Винницкая область – 17 случаев;
- Волынская область – 14 случаев;
- Днепропетровская область – 101 случай;
- Донецкая область – 19 случаев;
- Житомирская область – 34 случая;
- Закарпатская область – 3 случая;
- Запорожская область – 47 случаев;
- Ивано-Франковская область – 12 случаев;
- Киевская область – 70 случаев;
- Кировоградская область – 13 случаев;
- Луганская область – 11 случаев;
- Львовская область – 47 случаев;
- Николаевская область – 44 случая;
- Одесская область – 34 случая;
- Полтавская область – 19 случаев;
- Ровненская область – 29 случаев;
- Сумская область – 31 случай;
- Тернопольская область – 17 случаев;
- Харьковская область – 52 случая;
- Херсонская область – 32 случая;
- Хмельницкая область – 32 случая;
- Черкасская область – 19 случаев;
- Черновицкая область – 21 случай;
- Черниговская область – 25 случаев.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 2 223 558 человек;
- выздоровели – 2 127 337 человек;
- летальные случаи – 51 679;
- провели ПЦР-тестирование – 10 504 548.
Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
В Украине за минувшие сутки, 12 июня, сделали 34 870 прививок против COVID-19. Первую дозу получили 28 384 человек, а завершили вакцинацию – 6486.
Больше всего людей вакцинировали в Киеве – 4242, а также в Киевской области (3331). Меньше прививок в сутки сделали в Ивано-Франковской (154), Ровненской (385) и Закарпатской (396) областях.
По данным министерства, большинство прививок делали вакциной CoronaVac – 21 221.
Всего в Украине первую дозу вакцины получили 1 459 374 человек, а завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, 236 906 человек (из них двое получили первую прививку за рубежом).
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 105,
- Привито вакциной Coronavac – 337 140,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 280 789,
- Привито вакциной AstraZeneca – 353 952,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Главный санитарный врач прогнозирует в Украине четвертую волну коронавируса
Источник: телеграм-канал "Коронавирус в регионах"
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что четвертая волна коронавируса в Украине начнется не раньше осени.
По состоянию на начало июня 2021 года все области находятся в "зеленой" карантинной зоне, ситуация с пандемией под полным контролем.
Главный санврач отмечает, что новая волна должна быть значительно легче, чем прошлой осенью. Это связано с тем, что многие люди в Украине уже переболели коронавирусом, а многие вакцинировались.
Новости о коронавирусе в мире 13 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
По состоянию на утро 13 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у более 175,6 миллиона человек по всему миру. И хотя более чем 113 миллионов из них уже выздоровели, болезнь все же унесла жизни как минимум 3 789 563 инфицированных.
Британские ученые заявили об изменении главных симптомов COVID-19
Источник: Mirror
Ученые Королевского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что у пациентов с коронавирусной инфекцией изменились основные симптомы заболевания.
Исследователи заявили, что наиболее частыми симптомами коронавируса являются: головная боль, насморк и боль в горле.
Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока считает главными симптомами COVID-19:
- лихорадку,
- сухой кашель,
- утомляемость.
Глава ВОЗ не исключил гипотезу об утечке коронавируса из лаборатории
Источник: Daily Mail
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Среди них – утечка из лаборатории.
Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус обвинил Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования природы вируса.
Он отметил, что установить происхождение вируса надо хотя бы "из уважения" к 175 миллионам людей, заразившихся им, и 3,7 миллионам жертв.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Президента Бразилии снова оштрафовали за несоблюдение карантина
Источник: DW
Президент Бразилии Жаир Болсонару 11 июня нарушил карантинные ограниения и поплатился. Он принял участие в мотопробеге, во время которого "забыл" одеть защитную маску или респиратор.
Следовательно, теперь главе государства придется заплатить штраф в размере почти 90 евро. Такое же наказание ждет его сына Эдуардо и министра инфраструктуры Тарчизио Гомеса, которые также нарушили карантинные ограничения во время мероприятия.