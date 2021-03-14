Новости о коронавирусе 14 марта: новый альянс распределения вакцин, фактор развития осложнений
В Украине за сутки зарегистрировали более 9 тысяч больных коронавирусом. В то же время динамика вакцинированных против COVID-19 замедлилась, со вчерашнего дня прививки получили 3 596 человек. Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний для ликвидации нехватки вакцин против коронавируса в Европе. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 марта.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 14 марта
Актуальная статистика COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
За сутки в Украине заболели коронавирусом 9 012 людей, среди них 491 ребенок и 193 медработника. Больше всего инфицированных зарегистрировали на Житомирщине, аж 923 случая.
Днем ранее Кому нельзя вакцинироваться, количество прививок к лету 2021
В госпитализации нуждались 4 216 пациентов с диагнозом COVID-19. Регионы сообщили о 145 летальных случаях вследствие инфицирования SARS-CoV-2. Зато выздоровевших – 2 743 украинцы.
Ситуация с тестированием
Лаборатории Минздрава осуществили 60 522 тестирований за сутки:
- методом ПЦР – 31 598,
- методом ИФА – 6 132,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 22 792.
С начала эпидемии в Украине провели 7 360 066 ПЦР-тестирований.
Заболеваемость COVID-19 в областях: суточный показатель
- г. Киев – 439 случаев;
- Винницкая область – 634 случая;
- Волынская область – 150 случаев;
- Днепропетровская область – 660 случаев;
- Донецкая область – 346 случаев;
- Житомирская область – 923 случая;
- Закарпатская – 311 случаев;
- Запорожская область – 114 случаев;
- Ивано-Франковская область – 461 случай;
- Киевская область – 552 случая;
- Кировоградская область – 56 случаев;
- Луганская область – 27 случаев;
- Львовская область – 590 случаев;
- Николаевская область – 344 случая;
- Одесская область – 485 случаев;
- Полтавская область – 105 случаев;
- Ровенская область – 155 случаев;
- Сумская область – 309 случаев;
- Тернопольская область – 365 случаев;
- Харьковская область – 569 случаев;
- Херсонская область – 71 случай;
- Хмельницкая область – 533 случая;
- Черкасская область – 142 случая;
- Черновицкая область – 477 случаев;
- Черниговская область – 194 случая.
Порошенко призвал украинцев вакцинироваться
Источник: фейсбук Петра Порошенко
Петр Порошенко призвал украинцев прививаться от COVID-19. Впрочем, не так давно пятый президент публично в парламенте назвал вакцину Covishield га*ном.
В недавнем интервью Марина Порошенко отметила, что прививаться обязательно нужно. На своей странице в фейсбуке Петр Порошенко опубликовал видео этого интервью и написал, что полностью согласен с женой.
Сколько украинцев получили прививки против коронавируса
Источник: телеграм-канал "Коронавирус Инфо"
За минувшие сутки существенно снизилась динамика вакцинации против коронавируса – вакцину против коронавируса получили 3 596 человек. Впрочем, днем ранее вакцинировали более 9 000 человек – вдвое больше.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 10 прививок;
- Волынская область – 120 прививок;
- Днепропетровская область – 80 прививок;
- Донецкая область – 130 прививок;
- Житомирская область – 110 прививок;
- Закарпатская область – 210 прививок;
- Запорожская область – 10 прививок;
- Ивано-Франковская область – 214 прививок;
- Киевская область – 260 прививок;
- Кировоградская область – 90 прививок;
- Луганская область – 370 прививок;
- Львовская область – 80 прививок;
- Николаевская область – 120 прививок;
- Одесская область – 130 прививок;
- Полтавская область – 82 прививки;
- Ровенская область – 110 прививок;
- Сумская область – 70 прививок;
- Тернопольская область – 210 прививок;
- Харьковская область – 120 прививок;
- Херсонская область – 230 прививок;
- Хмельницкая область – 270 прививок;
- Черновицкая область – 290 прививок;
- Черниговская область – 170 прививок;
- Черкасская область – 110 прививок.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал
Новости о коронавирусе в мире 14 марта
Статистика распространения COVID-19
Источник: аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 119 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 67,7 миллиона человек уже преодолели болезнь, но 2 648 441 инфицированный умер от осложнений, вызванных болезнью.
Novavax – вакцина, которую ждет Украина, эффективна до 96%
Источник: NBC News
Совокупно эффективность вакцины Novavax составляет 90%. Производитель заявил, что разработанный ими препарат на 100% эффективен против тяжелого течения болезни или смерти в результате COVID-19.
Против южноафриканского штамма коронавируса вакцина Novavax защищает на 55% людей без ВИЧ, но все же полностью предотвращает тяжелое течении болезни. В то же время эффективность прививки в ЮАР, где проводили исследования по южноафриканскому штамму, снизилась примерно до 49%, когда в анализ добавили данные ВИЧ-положительных участников. Предварительные результаты исследований показали, что вакцина Novavax на 95,6% эффективна против первоначального варианта коронавируса и на 85,6% против британского штамма, в результате чего ее общая эффективность составила 89,3%.
Создали новый альянс распределения вакцин в мире
Источник: The Wall Street Journal
Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний для ликвидации нехватки вакцин против коронавируса в Европе. В альянс вошли 13 фармацевтических организаций.
Среди фармкомпаний, которые вошли в программу – Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили перед собой общую задачу — выработать 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года.
Еврокомиссия высказала свою позицию относительно несправедливого распределения вакцин
Источник: сайт Европейской комиссии
Европейская комиссия поддержала позицию нескольких стран-членов ЕС в том, что вакцины от коронавируса должны распределять пропорционально количеству населения. В противном случае уже к лету страны-члены окажутся в очень неравной ситуации.
Мэр Ниццы просит разрешить ему закупить для города "Спутник V"
Источник: твиттер Кристиана Эстрози
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози попросил у французских властей предоставить разрешение на ввоз неутвержденной в Евросоюзе вакцины "Спутник V". Глава города отметил, что сможет договориться о тысячах доз препарата. Свое решение политик объясняет желанием ускорить процесс вакцинации в стране.
Обычный аспирин снизил риски инфицирования коронавирусом на 30%
Источник: Университет Бар-Илан
Израильские ученые оценили влияние приема низких доз аспирина среди более чем 10 тысяч человек и выяснили, что аспирин предотвращает инфицирование, а если и болеют, то быстрее выздоравливают.
Помимо противовоспалительных эффектов аспирин обладает способностью модулировать врожденные и приобретенные иммунные реакции и помогает организму бороться с некоторыми вирусными инфекциями.
Не только ожирение, но и недостаточный вес – факторы риска коронавируса
Источник: New Atlas
Индекс массы тела влияет на тяжесть течения коронавируса. Ученые предварительно установили, что люди с избыточным весом имеют более высокие риски осложнений вследствие коронавируса. Новое исследование свидетельствует о том, что осложнения развиваются также и в случае недостаточного веса.
Интересно, что самая низкая вероятность госпитализации наблюдалась среди тех, кто набрал 23 – 25 единиц по шкале ИМТ, то есть находился у верхней границы здорового диапазона.
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