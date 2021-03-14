В Украине за сутки зарегистрировали более 9 тысяч больных коронавирусом. В то же время динамика вакцинированных против COVID-19 замедлилась, со вчерашнего дня прививки получили 3 596 человек. Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний для ликвидации нехватки вакцин против коронавируса в Европе. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 14 марта

Актуальная статистика COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

За сутки в Украине заболели коронавирусом 9 012 людей, среди них 491 ребенок и 193 медработника. Больше всего инфицированных зарегистрировали на Житомирщине, аж 923 случая.

Днем ранее Кому нельзя вакцинироваться, количество прививок к лету 2021

В госпитализации нуждались 4 216 пациентов с диагнозом COVID-19. Регионы сообщили о 145 летальных случаях вследствие инфицирования SARS-CoV-2. Зато выздоровевших – 2 743 украинцы.

Ситуация с тестированием

Лаборатории Минздрава осуществили 60 522 тестирований за сутки:

методом ПЦР – 31 598,

методом ИФА – 6 132,

исследований экспресс-тестами на антиген – 22 792.

С начала эпидемии в Украине провели 7 360 066 ПЦР-тестирований.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели – 1 460 756 людей. По состоянию на 14 марта выздоровели – 1 222 516 больных. В то же время умерли от осложнений – 28 303 пациента.

Заболеваемость COVID-19 в областях: суточный показатель

г. Киев – 439 случаев;

Винницкая область – 634 случая;

Волынская область – 150 случаев;

Днепропетровская область – 660 случаев;

Донецкая область – 346 случаев;

Житомирская область – 923 случая;

Закарпатская – 311 случаев;

Запорожская область – 114 случаев;

Ивано-Франковская область – 461 случай;

Киевская область – 552 случая;

Кировоградская область – 56 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 590 случаев;

Николаевская область – 344 случая;

Одесская область – 485 случаев;

Полтавская область – 105 случаев;

Ровенская область – 155 случаев;

Сумская область – 309 случаев;

Тернопольская область – 365 случаев;

Харьковская область – 569 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 533 случая;

Черкасская область – 142 случая;

Черновицкая область – 477 случаев;

Черниговская область – 194 случая.

Порошенко призвал украинцев вакцинироваться

Источник: фейсбук Петра Порошенко

Петр Порошенко призвал украинцев прививаться от COVID-19. Впрочем, не так давно пятый президент публично в парламенте назвал вакцину Covishield га*ном.

В недавнем интервью Марина Порошенко отметила, что прививаться обязательно нужно. На своей странице в фейсбуке Петр Порошенко опубликовал видео этого интервью и написал, что полностью согласен с женой.

Сколько украинцев получили прививки против коронавируса

Источник: телеграм-канал "Коронавирус Инфо"

За минувшие сутки существенно снизилась динамика вакцинации против коронавируса – вакцину против коронавируса получили 3 596 человек. Впрочем, днем ранее вакцинировали более 9 000 человек – вдвое больше.

Всего с начала кампании вакцинации в Украине первую дозу вакцины получили 51 137 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 10 прививок;

Волынская область – 120 прививок;

Днепропетровская область – 80 прививок;

Донецкая область – 130 прививок;

Житомирская область – 110 прививок;

Закарпатская область – 210 прививок;

Запорожская область – 10 прививок;

Ивано-Франковская область – 214 прививок;

Киевская область – 260 прививок;

Кировоградская область – 90 прививок;

Луганская область – 370 прививок;

Львовская область – 80 прививок;

Николаевская область – 120 прививок;

Одесская область – 130 прививок;

Полтавская область – 82 прививки;

Ровенская область – 110 прививок;

Сумская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 210 прививок;

Харьковская область – 120 прививок;

Херсонская область – 230 прививок;

Хмельницкая область – 270 прививок;

Черновицкая область – 290 прививок;

Черниговская область – 170 прививок;

Черкасская область – 110 прививок.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал

Новости о коронавирусе в мире 14 марта

Статистика распространения COVID-19

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 119 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 67,7 миллиона человек уже преодолели болезнь, но 2 648 441 инфицированный умер от осложнений, вызванных болезнью.

Novavax – вакцина, которую ждет Украина, эффективна до 96%

Источник: NBC News

Совокупно эффективность вакцины Novavax составляет 90%. Производитель заявил, что разработанный ими препарат на 100% эффективен против тяжелого течения болезни или смерти в результате COVID-19.

Против южноафриканского штамма коронавируса вакцина Novavax защищает на 55% людей без ВИЧ, но все же полностью предотвращает тяжелое течении болезни. В то же время эффективность прививки в ЮАР, где проводили исследования по южноафриканскому штамму, снизилась примерно до 49%, когда в анализ добавили данные ВИЧ-положительных участников. Предварительные результаты исследований показали, что вакцина Novavax на 95,6% эффективна против первоначального варианта коронавируса и на 85,6% против британского штамма, в результате чего ее общая эффективность составила 89,3%.

Создали новый альянс распределения вакцин в мире

Источник: The Wall Street Journal

Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний для ликвидации нехватки вакцин против коронавируса в Европе. В альянс вошли 13 фармацевтических организаций.

Среди фармкомпаний, которые вошли в программу – Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили перед собой общую задачу — выработать 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года.

Еврокомиссия высказала свою позицию относительно несправедливого распределения вакцин

Источник: сайт Европейской комиссии

Европейская комиссия поддержала позицию нескольких стран-членов ЕС в том, что вакцины от коронавируса должны распределять пропорционально количеству населения. В противном случае уже к лету страны-члены окажутся в очень неравной ситуации.

Мэр Ниццы просит разрешить ему закупить для города "Спутник V"

Источник: твиттер Кристиана Эстрози

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози попросил у французских властей предоставить разрешение на ввоз неутвержденной в Евросоюзе вакцины "Спутник V". Глава города отметил, что сможет договориться о тысячах доз препарата. Свое решение политик объясняет желанием ускорить процесс вакцинации в стране.

Je suis en mesure de disposer rapidement pour la @MetropoleNCA de plusieurs dizaines de milliers de doses de #SputnikV, le vaccin russe utilisé dans plus de 48 pays du monde. Je demande aux autorités de santé de m’en donner l’autorisation ! #FranceBleuAzur pic.twitter.com/jwNpYodji5 — Christian Estrosi (@cestrosi) March 12, 2021

Обычный аспирин снизил риски инфицирования коронавирусом на 30%

Источник: Университет Бар-Илан

Израильские ученые оценили влияние приема низких доз аспирина среди более чем 10 тысяч человек и выяснили, что аспирин предотвращает инфицирование, а если и болеют, то быстрее выздоравливают.

Помимо противовоспалительных эффектов аспирин обладает способностью модулировать врожденные и приобретенные иммунные реакции и помогает организму бороться с некоторыми вирусными инфекциями.

Прием аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на 30% снижал вероятность инфицирования.

Не только ожирение, но и недостаточный вес – факторы риска коронавируса

Источник: New Atlas

Индекс массы тела влияет на тяжесть течения коронавируса. Ученые предварительно установили, что люди с избыточным весом имеют более высокие риски осложнений вследствие коронавируса. Новое исследование свидетельствует о том, что осложнения развиваются также и в случае недостаточного веса.

Интересно, что самая низкая вероятность госпитализации наблюдалась среди тех, кто набрал 23 – 25 единиц по шкале ИМТ, то есть находился у верхней границы здорового диапазона.