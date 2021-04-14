Локдаун в Киеве продлили до 30 апреля. Еще 2 области оказались на грани красной зоны. Johnson & Johnson отложила поставки вакцины в ЕС. Ученые снизили эффективность вакцины Moderna против коронавируса. В Анголе обнаружили новый штамм коронавируса с 34 мутациями. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 14 апреля

Статистика распространения COVID-19 в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 14 553 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 612 детей и 426 медработников

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В Украине до сих пор высокий уровень госпитализаций. За этот же период в больницы попали 5 063 больных. Высокой остается и летальность – со вчера в результате COVID-19 умерли 467 пациентов. Но есть и хорошие показатели – за сутки выписали 12 384 пациентов.

За все время пандемии в Украине

обнаружили больных – 1 887 338;

выздоровели – 1 442 618 человек;

умерли – 38 225 инфицированных.

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Все, что нужно знать о профилактике коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Ситуация с тестированием

За прошедшие сутки в Украине провели 54 353 теста методом ПЦР. В то же время методом ИФА – 22 539 исследований, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 450. Всего в течение пандемии в Украине осуществили 8 770 753 ПЦР-тестирования.

Темпы вакцинации в стране

На протяжении 13 апреля против коронавируса вакцинировали 15 152 украинцев.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 403 553 человека. Из них только 5 получили 2 дозы вакцины, то есть полностью закончили вакцинацию.

️Вакцинация проводилась 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами прививки.

По состоянию на 13 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала

Число новых больных и прививок в регионах за сутки:

Киев – 1 457 случаев / 1 970 прививок;

Винницкая область – 380 случаев / 210 прививок;

Волынская область – 374 случая / 470 прививок;

Днепропетровская область – 606 случаев / 1 710 прививок;

Донецкая область – 837 случаев / 470 прививок;

Житомирская область – 392 случая / 620 прививок;

Закарпатская область – 157 случаев / 470 прививок;

Запорожская область – 876 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область – 162 случая / 487 прививок;

Киевская область – 845 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область – 120 случаев / 350 прививок;

Луганская область – 321 случай / 330 прививок;

Львовская область – 963 случая / 2 670 прививок;

Николаевская область – 422 случая / 450 прививок;

Одесская область – 906 случаев / 650 прививок;

Полтавская область – 900 случаев / 490 прививок;

Ровненская область – 616 случаев / 370 прививок;

Сумская область – 463 случая / 270 прививок;

Тернопольская область – 469 случаев / 600 прививок;

Харьковская область – 1 255 случаев / 390 прививок;

Херсонская область – 208 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область – 854 случая / 640 прививок;

Черкасская область – 581 случай / 0 прививок;

Черновицкая область – 204 случая / 310 прививок;

Черниговская область – 185 случаев / 275 прививок.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Локдаун в Киеве продлили до 30 апреля

Источник: 24 канал

Усиленные карантинные ограничения в Киеве продлили до 30 апреля. Они предусматривают свободные перевозки общественным транспортом, работу детских садов и других учебных заведений.

Какие ограничения будут действовать в Киеве до 30 апреля

запрещено пользоваться общественным транспортом лицам без спецпропуска;

запрещена работа детских садов;

школы, вузы и другие учебные заведения будут работать в дистанционном режиме;

запрещена работа продуктовых ярмарок;

салоны красоты и спортивные клубы могут принимать клиентов только по предварительной записи.

Еще две области оказались на грани красной зоны

Источник: Минздрав

Черкасская и Донецкая области могут скоро оказаться в красной зоне карантина. В этих регионах больше трех дней превышены два показателя значительного распространения COVID-19. Это еще не значит, что в двух областях вводят ограничения, которые предусматривает красная зона карантина. Однако, совсем скоро это может произойти по решению государственной комиссии по техногенной безопасности.

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, – Радуцкий

Источник: 24 канал

Украина выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Ситуация в стране с новыми случаями и госпитализациями стабилизировалась. Карантин вводится как ответ на количество больных и госпитализированных. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире одного из украинских телеканалов.

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Новости о коронавирусе в мире 14 апреля

Распространение коронавируса в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 137 миллионов больных коронавирусом. Больше 78 миллионов больных уже выздоровели, но 2 959 827 пациентов умерли. Сейчас болезнь стремительно распространяется в Индии (184 372 случая за сутки) и в Бразилии, где за сутки зафиксировали 82 186 новых случаев инфицирования.

Johnson & Johnson отложила поставки вакцины в ЕС: усложнит ли это ситуацию в Европе

Источник: Associated Press

Сначала США рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом Johnson & Johnson из-за возникновения тромбоза у шести пациентов, а затем компания решила отложить поставки в ЕС. Иностранные СМИ пишут, что эта отсрочка еще больше осложнит ситуацию в Европе. Заметим, что ЕС столкнулся с нехваткой вакцин от COVID-19 из-за обнаруженных проблем с вакциной AstraZeneca.

Ученые снизили эффективность вакцины Moderna против коронавируса

Источник: Deutsche Welle

Американская компания Moderna несколько снизила показатель эффективности разработанной ею вакцины от коронавируса после третьей фазы исследований. В конце 2020 года Moderna оценивала эффективность вакцины в 94,1% против всех случаев с симптомами. Согласно новым данным, вакцина в 90% случаев предотвращает заражение коронавирусом, а в 95% случаев позволяет избежать тяжелого течения болезни. Это стало известно во время III фазы клинических исследований, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Заметим, что фаза III продолжается. В течение года компания будет делиться обновленными данными, включая информацию об эффективности вакцины.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Анголе обнаружили новый штамм коронавируса с 34 мутациями

Источник: Мedrxiv.org

У туристов в аэропорту Анголы обнаружили штамм коронавирусной инфекции, который имеет 34 мутации. Новый вариант вируса получил временное обозначение A. VOI.V2. Ученые предполагают, что он может быть заразнее и оказывать большее влияние на иммунитет человека. Но для окончательных выводов недостаточно данных. Ведь пока было зарегистрировано всего 3 случая инфицирования новым штаммом коронавируса.