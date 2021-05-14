Новости о коронавирусе в Украине 14 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

По состоянию на 14 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 7 562 новых больных, среди них 336 детей и 216 медработников. 13 мая, от болезни умерли 287 жителей Украины. Еще 15 958 пациентов выздоровели.

Днем ранее Новости о коронавирусе 13 мая: в Украине заканчивается AstraZeneca, можно ли смешивать вакцины

За прошедшие сутки в Украине провели 79 452 теста на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 33 889, методом ИФА – 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 445).

С начала пандемии в Украине: Обнаружили – 2 143 448 больных коронавирусом;

Выздоровели – 1 832 601 человек;

Умерли – 47 620 пациентов;

Темпы вакцинации

За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 21 587 человек. Прививка проводилась 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом прививки. При этом в Херсонской области не сделали ни одной прививки от COVID-19.

Всего с начала вакцинальной кампании прививки получили 918 164 человека. Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, всего 8 358 украинцев.

По состоянию на 13 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 людей.

Количество новых больных и вакцинированных в регионах за сутки:

Киев – 681 случай / 2 249 прививок;

Винницкая область – 126 случаев / 554 прививки;

Волынская область – 228 случаев / 884 прививки;

Днепропетровская область – 487 случаев / 1 222 прививки;

Донецкая область – 445 случаев / 1 244 прививки;

Житомирская область – 211 случаев / 989 прививок;

Закарпатская область – 105 случаев / 1 337 прививок;

Запорожская область – 301 случай / 705 прививок;

Ивано-Франковская область – 186 случаев / 1 339 прививок;

Киевская область – 301 случай / 944 прививки;

Кировоградская область – 127 случаев / 314 прививок;

Луганская область – 186 случаев / 557 прививок;

Львовская область – 350 случаев / 1 384 прививки;

Николаевская область – 285 случаев / 471 прививка;

Одесская область – 368 случаев / 984 прививки;

Полтавская область – 325 случаев / 926 прививок;

Ровненская область – 357 случаев / 944 прививки;

Сумская область – 249 случаев / 422 прививки;

Тернопольская область – 200 случаев / 896 прививок;

Харьковская область – 665 случаев / 649 прививок;

Херсонская область – 250 случаев / 34 прививки;

Хмельницкая область – 334 случая / 1 037 прививок;

Черкасская область – 449 случаев / 468 прививок;

Черновицкая область – 95 случаев / 478 прививок;

Черниговская область – 251 случай / 556 прививок.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Сколько стоит одна доза COVID-вакцины в Украине: Степанов назвал цену

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, сколько в Украине стоит одна доза вакцины против коронавируса. При этом он отметил, что условия контрактов не позволяют разглашать стоимость конкретных препаратов.

По словам Степанова, средняя цена одной дозы вакцины против коронавируса в Украине составляет 7,52 доллара (примерно 193 гривен).

Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцин против коронавируса

Источник: твиттер Габриэлюса Ландсбергиса

Правительство Литвы согласовало выделение 200 тысяч доз COVID-вакцин странам Восточного партнерства. Украина получит половину – 100 тысяч доз. Также 15 тысяч вакцин предоставят Грузии, а 11 тысяч доз – Молдове.

Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Пока неизвестно, что именно это будет за препарат и когда именно его поставят в Украину.

В Украину прибудет новая партия AstraZeneca

Источник: Укринформ

Следующая партия вакцины против коронавируса AstraZeneca поступит в Украину 24 – 25 мая. Сейчас запас препарата в стране на пределе, в некоторых пунктах вакцинации уже прекратили им прививать.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, следующая партия вакцины от AstraZeneca будет насчитывать 700 тысяч доз. При этом Ляшко не уточнил откуда ее привезут.

Эксперимент продолжается: в Моршине вакцинировали 61% населения города

Источник: Радио Свобода

В Моршине Львовской области продолжается эксперимент от Минздрава – сейчас там вакцинируют все взрослое население. Целью является получение коллективного иммунитета, чтобы сделать город безопаснее и открыть курорт.

Пилотный проект по вакцинации начался 16 апреля. В городе развернули масштабную информационную кампанию, чтобы поощрить людей к вакцинации. По состоянию на 13 мая Моршине против коронавируса вакцинировали уже 61% населения. Правда, только первой дозой.

Ляшко рассказал, как бороться с последствиями COVID-19

Ляшко рассказал, что за год ограничений почти каждого украинца коснулась пандемическая усталость, многие испытывают стресс, впадают в состояние апатии и депрессии. Также люди, переболевшие коронавирусом, нуждаются в восстановлении.

По словам Ляшко, спорт поможет предотвратить тяжелые последствия после коронавируса. Достаточно всего 150 минут в неделю. Но, к сожалению, уровень физической активности пока низкий даже среди подростков и молодых людей.

Стоит знать "Безумные капельницы": распространенные ошибки лечения коронавирус в Украине

Новости о коронавирусе в мире 14 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

От начала пандемии COVID-19, в мире обнаружили более 161 миллиона случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Более 97 миллионов пациентов преодолели болезнь. 3 344 002 больных, к сожалению, умерли вследствие осложнений, вызванных недугом.

Активных больных в мире около 60 миллионов человек. Самая тяжелая ситуация в Индии – за последние сутки заразились 343 тысячи человек, умерли – 4 тысячи больных. Общее количество инфицированных в стране – более 24 тысяч.

Больше всего больных COVID – 19 в мире зарегистрировали в США – более 32 миллионов.

В Огайо разыграют 5 миллионов долларов среди тех, кто вакцинируется

Источник: CBS News

Власти Огайо пообещали разыграть 5 миллионов долларов среди совершеннолетних жителей штата, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Всего проведут 5 розыгрышей, победители которых получат по 1 миллиону долларов.

Деньги на подарки и проведение розыгрышей будут из федеральных фондов помощи при COVID-19. На что изначально выделили эти средства, не сообщили.

Победителей будут выбирать из общедоступной базы данных регистрации избирателей штата. Те, кого в этой базе нет, смогут зарегистрироваться через специальный вебсайт.

Исследование коронавируса

Назвали симптомы, которые повышают риск смерти от коронавируса

Источник: JAMA

Коронавирус вызывает неврологические симптомы у большинства пациентов с COVID-19 – от потери обоняния до инсульта. Межнациональное исследование выявило потенциальные группы риска больных, которые могут быть подвержены таким состояниям и повышенному риску смертности.

Чаще всего пациенты жаловались на головную боль – 37%.

Вторым распространенным симптомом оказалась потеря обоняния и вкуса, о чем сообщили 26% больных.

Что касается неврологических состояний, которые были диагностированы врачами, то наиболее частым осложнением оказалась энцефалопатия – диффузное поражение головного мозга и отмирание его клеток. Такое состояние характеризуется спутанным сознанием и бредом.

Внимание! Пациенты, у которых были клинически диагностированы подобные осложнения, подвержены высокому риску смертности от COVID-19 в сравнении с больными, которые сами сообщали о своих симптомах.