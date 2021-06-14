Новости о коронавирусе 14 июня: эффективен ли аспирин, новые длительные симптомы

В Украине после выходных традиционно уменьшилось количество выявленных случаев COVID-19. В стране продолжают расти темпы вакцинации, во Львове, к примеру, планируют открыть еще три центра вакцинации. Ученые доказали, что аспирин неэффективен для лечения коронавируса. В Минздраве рассказали, можно ли быть донором после вакцинации. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 14 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За прошедшие сутки, 13 июня, в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 420 человек. Также за минувшие сутки госпитализированы 464 человека. К сожалению, 13 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. В то же время 3 328 человек выздоровело.

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Снижение заболеваемости традиционно фиксируют в выходные дни – это связано с меньшим количеством проведенных тестирований.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 11 638 человек,

методом ИФА – 1 589 человек,

экспресс-тестами – 4 629 человек.

Случаи COVID-19 в регионах за сутки

г. Киев – 89 случаев;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область 18 случаев;

Днепропетровская область – 18 случай;

Донецкая область – 0 случаев;

Житомирская область – 24 случая;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 44 случаев;

Ивано-Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 30 случаев;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 11 случаев;

Львовская область – 4 случая;

Николаевская область – 42 случая;

Одесская область – 13 случая;

Полтавская область – 11 случаев;

Ровенская область – 11 случаев;

Сумская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 27 случаев;

Харьковская область – 5 случая;

Херсонская область – 4 случая;

Хмельницкая область – 0 случая;

Черкасская область – 9 случаев;

Черновицкая область – 15 случай;

Черниговская область – 1 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 223 978 человек, из них по состоянию на 14 июня выздоровели – 2 130 665 граждан. Но, увы, от осложнений болезни умерли 51 692 пациентов с COVID-19.

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Количество вакцинированных против коронавируса

Источник: МОЗ Украины

За минувшие сутки в Украине получили прививки против коронавируса 22 219 человек. Одну дозу получили 20 327 человек, полностью иммунизированные – 1 892 человека. Вакцинацию проводили 162 мобильные бригады, 205 пунктов прививки.

По состоянию на 14 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 1 479 703 человека, из них получили 1 дозу – 1 479 701 лицо, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 238 798 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 718 499 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Привито вакциной Coronavac – 355 322,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 282 890,

Привито вакциной AstraZeneca – 353 996,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

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Во Львове планируют открыть дополнительные центры вакцинации

Источник: Львовский горсовет

Сейчас во Львове работают 3 центра вакцинации от коронавируса – на "Арене Львов", в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко. Однако, чтобы увеличить количество привитых, в городе планируют развернуть еще несколько центров.

Два дополнительных центра вакцинации в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко начали работать 12 июня. За выходные в городе сделали прививки почти 3 тысячам человек, а в области – более 4 тысячам жителей.

Новости о коронавирусе в мире 14 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 14 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у почти 176 миллионов человек по всему миру. И хотя более 113 миллионов из них уже выздоровели, недуг стал причиной смерти по меньшей мере 3 802 893 инфицированных.

В Германии самая низкая за 8 месяцев заболеваемость

Источник: Университет Джонса Хопкинса

В Германии зафиксировали 549 новых случаев инфицирования коронавирусом – меньше всего за последние 8 месяцев. Последний раз показатель менее 1000 (922 случая) регистрировали 21 сентября прошлого года.

Семидневная заболеваемость в среднем по стране также упала и составляет 16,6 на 100 тысяч населения – это самый низкий показатель с 4 октября 2020 г.

Совет ЕС отменил ограничения на поездки для владельцев COVID-паспортов

Источник: Совет ЕС

Совет Евросоюза утвердил решение об отмене ограничений на путешествия для владельцев цифровых сертификатов COVID-19. Теперь иностранцы, которые получили прививку против коронавируса одной из одобренных в ЕС вакцин, могут свободно передвигаться в его границах.

Владельцам COVID-паспортов уже не нужно будет сдавать тест на коронавирус. Также их не будут отправлять на карантин или самоизоляцию, если они полностью вакцинированы одобренным в ЕС препаратом и прошло не менее 14 дней с момента прививки.

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Назвали вакцину, которой можно вакцинироваться беременным

Источник: МОЗ

По данным ведомства, изучение безопасности вакцин против COVID-19 для плода и в дальнейшем продолжается. Национальная экспертная группа по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала беременным женщинам, которые имеют возможные сопутствующие заболевания, или же высокий риск заболеть коронавирусом проконсультироваться с семейным врачом.

Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендовано прививать мРНК-вакциной.

Вакцинация против коронавируса помогает защитить непривитых людей

Источник: Nature

Высокие уровни вакцинации против COVID-19 связаны с более низкими показателями инфицирования SARS-CoV-2 среди группы невакцинированных людей в возрасте до 16 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Израиле.

Ученые обнаружили, что с каждым 20%-ным ростом вакцинированных людей количество положительных тестов на SARS-CoV-2 среди невакцинированного населения уменьшалось примерно вдвое.

Вакцина Novavax эффективна на 90,4%

Источник: CNN

Разработчики вакцины против коронавируса Novavax заявили, что их вещество имеет общую эффективность 90,4% после проведения испытаний третьей фазы, в США и Мексике.

Участие в исследовании приняли 29 960 человек, среди них после вакцинации препаратом Novavax, выявили 77 случаев инфицирования коронавирусом, однако все они были легкими.

Новые самые частые последствия легкого течения коронавируса

Источник: Diabetes, Obesity and Metabolism

Еще недавно считалось, что постковыдний синдром возникает преимущественно у пациентов, которые пережили тяжелое течение COVID-19. Самый большой обзор исследований подтвердил, что даже после легких симптомов коронавирусной инфекции можно столкнуться с тяжелыми последствиями.

Чаще всего фиксировали такие длительные неврологические симптомы:

потеря обоняния (43%),

слабость (40%),

утомляемость (38%),

потеря вкуса (37%),

мышечная боль (25%),

головная боль (21%).

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Как аспирин влияет на риск смерти от коронавируса

Источник: medRxiv

Аспирин широко применяется, в том числе для снижения риска образования тромбов. У ученых были надежды, что этот препарат может быть эффективен в лечении тяжелых пациентов с COVID-19, у которых нередко выявляют нарушения свертываемости крови. К сожалению, крупные клинические испытания не подтвердили это.

Результаты исследования:

У пациентов, получавших аспирин и получавших обычную терапию, в течение 28 дней была одинаковая смертность, около 17%.

Не показал препарат эффективности и в улучшение прогноза для пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Единственное небольшое, но не существенное преимущество аспирина заключалось в уменьшении продолжительности госпитализации пациентов: в среднем 8 дней против 9 дней на стандартном лечении.

Какой вес имеют все в мире частицы коронавируса

Источник: PNAS

SARS-CoV-2 унес жизни более 3,7 миллиона человек, число зараженных превысило 174 миллиона. А если бы все частицы вируса, циркулирующие на планете, собрались в одном месте, сколько бы они весили? Израильские ученые попытались ответить на этот вопрос.

В исследовании подсчитали массу коронавируса, который может находиться в одном инфицированном человеке. Для этого они воспользовались данными подсчетов количества вирусов в тканях и различных органах зараженных.

По оценкам ученых, каждый зараженный человек на пике активности вируса является носителем от 10 до 100 миллиардов частиц патогена в зависимости от вирусной нагрузки.

Исходя из количества людей, которые заражаются во всем мире – это от 1 до 10 миллионов случаев в любой момент времени.

Можно ли стать донором крови после перенесенного коронавируса

Авторы исследования сделали вывод, суммарная масса всех вирусных частиц составляет от 100 граммов до 10 килограммов.

Источник: МОЗ Украины

Ежегодно 14 июня в мире отмечают Всемирный день донора крови. В Минздраве Украины сообщили, если вы переболели коронавирусом, но чувствуете себя хорошо после выздоровления, то можете быть донором.

После вакцинации как от COVID-19, так и любых других неживых вакцин донором можно быть уже на следующий день.



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